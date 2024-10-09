Access용 관리형 OAuth: 클릭 한 번으로 내부 애플리케이션을 에이전트 준비 상태로 설정
2026-04-14
Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-04-14
Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-04-14
Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...
2025-03-24
Security Week 2025가 공식적으로 마무리되었습니다. 이번 주 소식에는 Cloudflare AI에 대한 깊이 있는 분석, 통합 탐색 환경, AI 에이전트인 Cloudy의 소개가 포함되어 있습니다....
2025-03-21
Cloudflare의 CASB를 사용하여 클라우드 스토리지 계정에 있는 중요한 데이터와 잘못된 구성을 통합, 스캔, 감지합니다....
2025-03-20
Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다....
2025년 3월 17일
이제 조직에서 Cloudflare의 Zero Trust 플랫폼을 통해 중요한 기업 네트워크 트래픽을 터널링하여 퀀텀 위협으로부터 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다....
2024년 9월 24일
오늘 Cloudflare는 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원하겠다는 사명을 향해 몇 가지 큰 발자국을 내딛습니다. Cloudflare는 10개가 넘는 다양한 웹 사이트와 네트워크 보안 제품 및 기능을 모든 사람이 무료로 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다....
2024년 5월 30일
Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...
2024년 4월 18일
Gartner는 Gartner® Magic Quadrant™ 보안 서비스 에지(SSE) 보고서에 다시금 Cloudflare를 선정했습니다. 이 보고서에서 인정한 단 10곳의 벤더에 Cloudflare가 속한다는 소식을 알리게 되어 기쁩니다. Cloudflare는 2년 연속으로 비전을 실행할 수 있는 능력과 그 완전성을 인정받았습니다...
2024년 3월 20일
Zero Trust 관리자는 오늘부터 간소화된 무제한 연결을 제공하는 새로운 WARP Connector를 배포할 수 있습니다...
2024년 3월 11일
이 게시물에서는 Security Week 2024 기간 동안 발표한 블로그를 검토합니다...
2024년 3월 06일
클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...
2024년 3월 05일
Cloudflare가 사용자 개인정보를 보호하면서 Zero Trust를 배포한 방법에 대해 자세히 알아보세요...
2024년 2월 22일
오늘 Elastic에서 제공하는 새로운 Cloudflare Zero Trust 대시보드를 발표하게 되어 기쁩니다. Elastic을 사용하는 공유 고객은 이제 사전 구축된 대시보드를 사용하여 Zero Trust 로그를 저장, 검색, 분석할 수 있습니다...
2024년 2월 07일
오늘, 단일 벤더 SASE 아키텍처의 약속을 더욱 강화하는 SASE 플랫폼인 Cloudflare One에 대한 일련의 업데이트를 발표합니다...
2023년 10월 03일
기존 네트워크 하드웨어와 Cloudflare 네트워크 사이의 접착제 역할을 하는 Magic WAN Connector의 일반 제공을 발표합니다...
2023년 9월 07일
이 블로그에서는 웹, Saas, 비공개 앱 등 모든 곳에 걸쳐 데이터를 보호하는 통합 제품군인 Cloudflare One을 소개합니다. Cloudflare의 전역 네트워크를 전체를 기반으로 구축되어 제공되는 Cloudflare One의 데이터 보호 제품군은 최신 코딩 및 AI의 위험에 대응하기 위하여 설계되었습니다...
2023년 9월 07일
Cloudflare One에서 데이터 보호 제품군이 출시되었습니다.이 블로그에서는 SaaS 환경에서 데이터와 코드를 보호하기 위한 DLP 및 CASB 서비스의 새로운 기능을 미리 살펴보고, 지난 1년 동안 무엇을 만들어왔는지 살펴봅니다....
2023년 8월 03일
오늘 Cloudflare Zero Trust와Datadog의 통합을 정식 출시하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다....
2023년 7월 13일
이제 Cloudflare One은 데이터 손실 방지를 위한 정확한 데이터 일치를 지원합니다...