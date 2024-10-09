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Cloudflare 블로그

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Zero Trust

모두를 위한 안전한 사설 네트워킹: 사용자, 노드, 에이전트, Workers — Cloudflare Mesh 소개

2026-04-14

Agents Week개발자개발자 플랫폼Workers AICloudflare WorkersAIZero TrustCloudflare OneSASE

Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...

더 많은 게시물

2024년 9월 24일

Cloudflare와 함께하는 더욱 안전한 인터넷: 무료 위협 인텔리전스, 분석 및 새로운 위협 감지

오늘 Cloudflare는 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원하겠다는 사명을 향해 몇 가지 큰 발자국을 내딛습니다. Cloudflare는 10개가 넘는 다양한 웹 사이트와 네트워크 보안 제품 및 기능을 모든 사람이 무료로 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다....

창립기념일 주간
보안
CASB
DLP
Data Loss Prevention

2024년 5월 30일

Cloudflare에서 BastionZero를 인수해 IT 인프라에 대한 Zero Trust 액세스를 확장합니다

Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...

인수
Zero Trust
SASE
보안
Cloudflare Access

2024년 4월 18일

Cloudflare, 2024년 Gartner® Magic Quadrant™ 보안 서비스 에지 부문에 선정

Gartner는 Gartner® Magic Quadrant™ 보안 서비스 에지(SSE) 보고서에 다시금 Cloudflare를 선정했습니다. 이 보고서에서 인정한 단 10곳의 벤더에 Cloudflare가 속한다는 소식을 알리게 되어 기쁩니다. Cloudflare는 2년 연속으로 비전을 실행할 수 있는 능력과 그 완전성을 인정받았습니다...

Cloudflare One
Zero Trust
Security Service Edge (KO)
SSE (KO)
Gartner (KO)

2024년 2월 22일

Cloudflare Zero Trust 로그 및 Elastic SIEM을 통한 보안 분석 강화

오늘 Elastic에서 제공하는 새로운 Cloudflare Zero Trust 대시보드를 발표하게 되어 기쁩니다. Elastic을 사용하는 공유 고객은 이제 사전 구축된 대시보드를 사용하여 Zero Trust 로그를 저장, 검색, 분석할 수 있습니다...

제품 뉴스
Zero Trust
Logs (KO)
보안
SIEM (KO)

2023년 9월 07일

데이터 보호를 위한 Cloudflare One

이 블로그에서는 웹, Saas, 비공개 앱 등 모든 곳에 걸쳐 데이터를 보호하는 통합 제품군인 Cloudflare One을 소개합니다. Cloudflare의 전역 네트워크를 전체를 기반으로 구축되어 제공되는 Cloudflare One의 데이터 보호 제품군은 최신 코딩 및 AI의 위험에 대응하기 위하여 설계되었습니다...

Cloudflare One
DLP
CASB
Zero Trust
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