Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다. ...

Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...

Security Week 2025가 공식적으로 마무리되었습니다. 이번 주 소식에는 Cloudflare AI에 대한 깊이 있는 분석, 통합 탐색 환경, AI 에이전트인 Cloudy의 소개가 포함되어 있습니다. ...

Cloudflare의 CASB를 사용하여 클라우드 스토리지 계정에 있는 중요한 데이터와 잘못된 구성을 통합, 스캔, 감지합니다. ...

Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다. ...