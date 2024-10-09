데이터 보호를 위한 Cloudflare One

2023-09-07

이 블로그에서는 웹, Saas, 비공개 앱 등 모든 곳에 걸쳐 데이터를 보호하는 통합 제품군인 Cloudflare One을 소개합니다. Cloudflare의 전역 네트워크를 전체를 기반으로 구축되어 제공되는 Cloudflare One의 데이터 보호 제품군은 최신 코딩 및 AI의 위험에 대응하기 위하여 설계되었습니다 ...