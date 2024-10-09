SASE를 사용하여 생성형 AI를 보호하기 위한 모범 사례
2025-08-26
이 가이드는 보안 및 IT 리더가 AI 보안 상태 관리(AI-SPM) 전략의 일환으로 Cloudflare의 SASE 아키텍처를 사용하여 생성형 AI를 안전하게 도입할 수 있도록 관련 모범 사례를 제공합니다....계속 읽기 »
2025-08-26
이 가이드는 보안 및 IT 리더가 AI 보안 상태 관리(AI-SPM) 전략의 일환으로 Cloudflare의 SASE 아키텍처를 사용하여 생성형 AI를 안전하게 도입할 수 있도록 관련 모범 사례를 제공합니다....계속 읽기 »
2025-03-21
Cloudflare의 CASB를 사용하여 클라우드 스토리지 계정에 있는 중요한 데이터와 잘못된 구성을 통합, 스캔, 감지합니다....
2024-09-24
오늘 Cloudflare는 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원하겠다는 사명을 향해 몇 가지 큰 발자국을 내딛습니다. Cloudflare는 10개가 넘는 다양한 웹 사이트와 네트워크 보안 제품 및 기능을 모든 사람이 무료로 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다....
2024-08-16
미국 선거 및 지정학적 분쟁부터 수천만 달러의 기업 수익 손실에 이르기까지 피싱은 계속해서 사이버 피해의 근본 원인이 되고 있습니다. 계속 보호를 받으려면 포괄적인 솔루션이 최선의 방법인 이유를 알아보세요. ...
2023-09-07
이 블로그에서는 웹, Saas, 비공개 앱 등 모든 곳에 걸쳐 데이터를 보호하는 통합 제품군인 Cloudflare One을 소개합니다. Cloudflare의 전역 네트워크를 전체를 기반으로 구축되어 제공되는 Cloudflare One의 데이터 보호 제품군은 최신 코딩 및 AI의 위험에 대응하기 위하여 설계되었습니다...
2023년 9월 07일
Cloudflare One에서 데이터 보호 제품군이 출시되었습니다.이 블로그에서는 SaaS 환경에서 데이터와 코드를 보호하기 위한 DLP 및 CASB 서비스의 새로운 기능을 미리 살펴보고, 지난 1년 동안 무엇을 만들어왔는지 살펴봅니다....
2023년 7월 13일
이제 Cloudflare One은 데이터 손실 방지를 위한 정확한 데이터 일치를 지원합니다...
2023년 1월 11일
Cloudflare CASB와 DLP가 함께 작동하여 미사용 중인 중요한 데이터를 보호할 수 있습니다...