이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...

이제 모든 유료 Workers 고객이 향상된 세션 관리 기능을 갖춘 브라우저 렌더링 API를 사용할 수 있습니다 ...

오늘 Cloudflare의 추론 플랫폼인 Workers AI가 GA가 되고, LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델과 HuggingFace 원클릭 배포를 지원하는 등의 발표를 하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare Workers가 파이썬 프로그래밍 언어 등을 지원합니다 ...

베타에서 정식 버전으로 업그레이드된 Cache Reserve를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 몇 가지 기대되는 새 기능도 함께 소개합니다. 이러한 새로운 기능에는 Cloudflare 대시보드의 캐시 개요 섹션에 표시되는 분석에 Cache Reserve를 추가하는 것이 포함됩니다 ...

오늘, 캐시 규칙을 다른 몇 가지 규칙 제품과 함께 일반 공개(GA)로 제공하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 하지만 이것으로 끝이 아닙니다. 캐시 규칙에 대한 새로운 구성 옵션도 도입합니다 ...