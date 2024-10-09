무료로 시작하기|영업 부서 문의|

Cloudflare 블로그

구독해서 새 게시물에 대한 알림을 받으세요.

일반 가용성

Workers AI 레벨 업: 정식 출시 및 더 많은 새로운 기능 제공

2024-04-02

Developer Week개발자Workers AI일반 가용성개발자 플랫폼Cloudflare Workers

오늘 Cloudflare의 추론 플랫폼인 Workers AI가 GA가 되고, LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델과 HuggingFace 원클릭 배포를 지원하는 등의 발표를 하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare Workers가 파이썬 프로그래밍 언어 등을 지원합니다...

Cache Reserve, GA로 전환: 향상된 제어 기능으로 송신 비용 최소화

2023-10-25

Cache Reserve (KO)일반 가용성애플리케이션 서비스성능클라우드 연결성

베타에서 정식 버전으로 업그레이드된 Cache Reserve를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 몇 가지 기대되는 새 기능도 함께 소개합니다. 이러한 새로운 기능에는 Cloudflare 대시보드의 캐시 개요 섹션에 표시되는 분석에 Cache Reserve를 추가하는 것이 포함됩니다...

더 많은 게시물

2023년 7월 19일

Cloudflare Zaraz의 업그레이드: 정식 출시 및 새로운 가격 책정

Cloudflare Zaraz가 베타 버전에서 벗어나 이제 모든 고객이 정식으로 사용할 수 있습니다. Cloudflare Zaraz는 Cloudflare 개발자 플랫폼의 Free, Paid 및 Enterprise 요금제에 포함되어 있습니다. 다양한 요금제에 대해 자세히 알아보려면 대시보드를 방문하세요...

Zaraz
일반 가용성
Cloudflare Workers
개발자
개발자 플랫폼

2022년 9월 20일

Cloudflare Area 1 - 최고의 이메일 보안이 지속적으로 발전하는 방식

Cloudflare는 2022년에 Area 1을 사용하기 시작했고, 2022년에는 이 회사를 인수했습니다. Area 1을 배포했을 때, 하룻밤 사이 사이버 공격의 90%를 기본적으로 차지하는 피싱이 더 이상 문제가 되지 않는 모습에 Cloudflare는 크게 감명 받았습니다. 그러나 Cloudflare는 피싱 공격을 방지하는 것보다 더 큰 목표를 두고 있습니다...

GA Week
일반 가용성
Email
보안
이메일 보안