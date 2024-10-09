프런트엔드, 백엔드, 데이터베이스를 이제 하나의 Cloudflare Worker에 담았습니다
2025-04-08
이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...계속 읽기 »
2025-04-08
이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...계속 읽기 »
2024-04-05
이제 모든 유료 Workers 고객이 향상된 세션 관리 기능을 갖춘 브라우저 렌더링 API를 사용할 수 있습니다...
2024-04-02
오늘 Cloudflare의 추론 플랫폼인 Workers AI가 GA가 되고, LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델과 HuggingFace 원클릭 배포를 지원하는 등의 발표를 하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare Workers가 파이썬 프로그래밍 언어 등을 지원합니다...
2023-10-25
베타에서 정식 버전으로 업그레이드된 Cache Reserve를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 몇 가지 기대되는 새 기능도 함께 소개합니다. 이러한 새로운 기능에는 Cloudflare 대시보드의 캐시 개요 섹션에 표시되는 분석에 Cache Reserve를 추가하는 것이 포함됩니다...
2023-10-24
오늘, 캐시 규칙을 다른 몇 가지 규칙 제품과 함께 일반 공개(GA)로 제공하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 하지만 이것으로 끝이 아닙니다. 캐시 규칙에 대한 새로운 구성 옵션도 도입합니다...
2023년 9월 29일
Cloudflare에서 양자내성암호를 일반 사용자가 이용 가능한 시스템으로 발표합니다...
2023년 9월 25일
이제 고객은 Cloudflare Incident Alerts를 구독하고 피해를 입은 제품 및 피해의 심각도에 따라 알림을 받을 시기를 선택할 수 있습니다...
2023년 7월 19일
Cloudflare Zaraz가 베타 버전에서 벗어나 이제 모든 고객이 정식으로 사용할 수 있습니다. Cloudflare Zaraz는 Cloudflare 개발자 플랫폼의 Free, Paid 및 Enterprise 요금제에 포함되어 있습니다. 다양한 요금제에 대해 자세히 알아보려면 대시보드를 방문하세요...
2022년 9월 20일
Cloudflare는 2022년에 Area 1을 사용하기 시작했고, 2022년에는 이 회사를 인수했습니다. Area 1을 배포했을 때, 하룻밤 사이 사이버 공격의 90%를 기본적으로 차지하는 피싱이 더 이상 문제가 되지 않는 모습에 Cloudflare는 크게 감명 받았습니다. 그러나 Cloudflare는 피싱 공격을 방지하는 것보다 더 큰 목표를 두고 있습니다...
2022년 9월 20일
One 파트너 프로그램은 기존 파트너와 잠재적인 파트너의 관심을 끌고 있습니다...