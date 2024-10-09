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Suleman Ahmad

Suleman Ahmad

Austin, TX

Speed Brain 소개: 웹 페이지 로딩 속도 45% 향상

2024-09-25

창립기념일 주간속도 및 신뢰성연구캐시Speed Brain제품 뉴스

최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....