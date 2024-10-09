Suleman Ahmad

Cloudflare에서 AI 시대에 맞게 캐시를 재고하는 이유
2026-04-02
매주 100억 건 이상의 요청에 해당하는 AI 봇 트래픽의 폭발적인 증가는 캐시 설계에 새로운 과제와 기회를 제시하고 있습니다. AI 봇 트래픽이 인간과 다른 점, 이것이 CDN 캐시에 미치는 영향, Cloudflare가 AI와 인간 경험을 개선하기 위한 시스템을 설계한 초기 아이디어를 살펴봅니다....
2026-04-02
매주 100억 건 이상의 요청에 해당하는 AI 봇 트래픽의 폭발적인 증가는 캐시 설계에 새로운 과제와 기회를 제시하고 있습니다. AI 봇 트래픽이 인간과 다른 점, 이것이 CDN 캐시에 미치는 영향, Cloudflare가 AI와 인간 경험을 개선하기 위한 시스템을 설계한 초기 아이디어를 살펴봅니다....
2025-10-29
연구자와 실무자는 거의 연결을 지원하는 인터넷과 마찬가지로 연결에 대해 연구해 왔습니다. 오늘날 Cloudflare의 전역 네트워크는 초당 수백만 개의 연결을 수신합니다. 수명, 크기 등 TCP 연결의 다양한 특성을 살펴봅니다....
2024-09-25
최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....
2023-09-04
이 블로그에서는 "연결 통합"에 대해 더 면밀하게 살펴보고, 이를 특히 대규모로 관리하는 것에 중점을 두겠습니다...