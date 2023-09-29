Cloudflare Email 레트로 스캔으로 Office 365에 숨어 있는 위협 확인하기

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이제 Cloudflare 고객이 Office 365 받은 편지함에서 오래된 메시지에서 위협을 검사할 수 있는 기능을 발표합니다. 이 Retro Scan을 사용하면 7 14일 전까지의 메시지를 확인하여 현재 이메일 보안 도구에서 놓친 위협이 무엇인지 확인할 수 있습니다.

Retro Scan을 실행하는 이유

고객과 이야기를 나누다 보면 조직의 사서함 상태를 잘 모른다는 이야기를 자주 듣습니다. 조직에 이메일 보안 도구가 있거나 Microsoft의 기본 제공 보호 기능을 사용하고 있지만 현재 솔루션이 얼마나 효과적인지 이해하지 못합니다. 우리는 이러한 도구에서 악성 이메일이 필터를 통과하도록 허용하는 바람에 회사 내 손상 위험이 증가되는 경우가 너무 흔한 것을 목격했습니다.

Cloudflare에서는 더 나은 인터넷을 구축하기 위한 노력의 일환으로, Cloudflare 고객이 첨단 머신 러닝 모델을 사용하여 받은 편지함 내의 메시지를 검사하는 Retro Scan을 무료로 사용하도록 해드리고 있습니다. Retro Scan은 발견된 위협을 감지하고 표시하여 고객이 이메일 계정 내에서 해당 위협을 해결하여 받은 편지함을 정리할 수 있도록 합니다. 이 정보를 통해 고객은 향후 유사한 위협이 받은 편지함에 도달하는 것을 방지하기 위해 Cloudflare 또는 선호하는 솔루션을 사용하는 등의 추가 제어 기능을 구현할 수도 있습니다.

Retro Scan 실행

고객은 Cloudflare 대시보드로 이동하여 Area 1 탭 아래에서 Retro Scan 옵션을 확인할 수 있습니다.

검사할 메시지에 액세스하려면 Cloudflare에서 메시지를 검사할 수 있는 권한이 필요합니다. 이 프로세스는 Cloudflare에 메시지를 검사할 수 있는 적절한 권한을 제공하는 것으로 시작됩니다. 두 번째 권한 부여를 통해 Cloudflare 애플리케이션이 Active Directory에 액세스할 수 있습니다. 이는 조직 내에서 어떤 사용자가 어떤 그룹에 속해 있는지 파악하는 데 필요하며, 이를 통해 알고리즘이 메시지의 악의적 여부를 더 잘 평가할 수 있습니다.

모든 권한이 부여되면 마지막 단계로 검사할 도메인을 선택하고 받은 편지함을 보호하는 다른 이메일 보안 벤더에 대한 정보를 제공해야 합니다.

마지막으로 고객이 "Retro Scan 생성"을 클릭하면 Cloudflare Area 1 Email Security에서 이전 메시지 검사가 시작됩니다. 이 프로세스에는 시간이 걸리므로 검사가 완료되면 고객에게 이메일 알림이 제공됩니다.

결과 분석

조직의 이메일 받은 편지함에서 발견된 위협에 대한 간략한 분석이 표시됩니다. 상단 섹션에는 감지된 모든 사항이 유형별로 분류됩니다. 여기에서 악의적 메시지, 의심스러운 메시지, 스푸핑 메시지, 스팸 메시지, 대량 메시지의 개수를 확인할 수 있습니다. 또한 피싱 이메일에서 가장 중요하게 살펴봐야 할 사항이 표시됩니다. 언제든지 검색 버튼을 클릭하면 해당 레이블이 있는 이메일에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

이 보고서에는 가장 많이 표적이 된 직원과 위협이 가장 많이 발생하는 장소도 소개됩니다. 이러한 모든 통계는 회사의 받은 편지함 내에서 어떤 일이 일어나고 있는지 더 잘 이해할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

등록 방법

Retro Scan은 현재 비공개 베타 버전입니다. Office 365 이메일 도메인에서 레거시 검사를 실행하는 데 관심이 있으시면 Cloudflare 담당자에게 문의해 주세요. 계정에 추가해 드립니다.

Retro Scan을 실행하고 결과를 확인한 후, 향후 위협이 받은 편지함에 들어오는 것을 방지하기 위해 Cloudflare Area 1을 구매하거나 Area 1 제품의 30일 무료 평가판인 피싱 위험 평가를 설정하도록 선택할 수 있습니다. Retro Scan은 잠재적인 위협이 존재하는지 확인할 수 있는 훌륭한 도구지만, 피싱 위험 평가는 받은 편지함을 깨끗하게 유지하기 위해 필요한 모든 도구에 대한 가시성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

시작하려면 Retro Scan 보고서 하단의 "평가판 요청" 버튼을 클릭하고 해당 양식을 작성하면 Cloudflare 담당자가 연락을 드릴 수 있고, Cloudflare 담당자에게 직접 문의할 수도 있습니다.