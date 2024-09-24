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개인정보 보호 및 보안을 향한 헌신적인 여정

2018년, Cloudflare는 가장 빠르고 개인정보 보호를 최우선으로 한 소비자 DNS 서비스인 1.1.1.1을 발표 했습니다. 1.1.1.1은 Cloudflare가 처음으로 출시한 소비자 제품으로, 더 넓은 사용자층을 대상으로 한 서비스였습니다. 이 서비스는 빠르고 개인 정보를 보호하도록 설계되었으며, 요청한 사용자를 식별할 수 있는 정보를 저장하지 않습니다 .

2020년, Cloudflare는 기존의 1.1.1.1 공용 확인자에 보호 계층을 추가한 1.1.1.1 가정용을 발표 했습니다. 이 제품은 가정에서 소비자가 인터넷에 검색할 때 의도치 않게 특정 사이트에 접속하지 않도록 보안 및 성인 콘텐츠 필터 기능을 추가하는 것이 목적이었습니다.

오늘 Cloudflare는 공식적으로 ISP와 장비 제조업체라면 누구든 Cloudflare DNS 확인자를 무료로 사용할 수 있음을 발표했습니다. 인터넷 서비스, 네트워크, 하드웨어 장비 공급자는 이 프로그램에 가입하고 Cloudflare와 협력하여 간편하고 업계를 선도하며 누구나 무료로 이용할 수 있고 안전한 인터넷 브라우징 환경을 제공할 수 있습니다.

이미 주요 기업들은 고객 보호를 위한 맞춤형 고급 서비스를 제공하기 위해 Cloudflare와 협력하고 있습니다. 고객이 익숙한 환경에서 이 서비스를 제공함으로써, 여러분은 Cloudflare가 인터넷을 모든 사람에게 안전한 공간으로 만드는 데 기여할 수 있습니다.

가정에 의도적으로 집중해야 할 필요성

2020년부터 코로나19로 인해 아이들의 온라인 활동이 증가하고, 홈 네트워크 의존도가 그 어느 때보다 높아지면서 새로운 도전 과제가 발생했습니다. 연구에 따르면 약 67%의 청소년 이 태블릿을 사용할 수 있으며, 두 살배기 어린아이도 미디어 콘텐츠를 접하고 있습니다. 아이가 스마트폰이나 태블릿을 능숙하게 사용하여 좋아하는 YouTube 프로그램을 찾아보는 모습은 놀랍지만, 그 과정에서 아이들이 의도치 않게 유해한 콘텐츠에 노출될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. Cloudflare가 2020년에 출시한 1.1.1.1 가정용은 전 세계 사용자들에게 안심할 수 있는 보호 기능을 제공했으며, 오늘날에도 계속 이러한 보호 기능을 제공하고 있습니다. 가정에서는 Cloudflare 가이드 를 통해 이 서비스를 설정할 수 있습니다. 가정 내 사용자들은 원하는 DNS 확인자를 선택하여 개인 정보 보호에만 집중하거나, 전체 홈 네트워크에서 보안 위협과 성인 콘텐츠를 차단할 수 있습니다.

이 서비스는 누구나 무료로 이용할 수 있지만, 여전히 많은 사용자가 보호 기능 없이 인터넷을 탐색하고 있습니다. 이러한 보호 기능을 설정하는 것은 부담스러울 수 있으며, 많은 사용자가 장치나 홈 네트워크에서 이 기능을 어디서부터 시작해야 할지 또는 어떻게 구성해야 할지 몰라 어려움을 겪고 있습니다. 오늘 Cloudflare는 사용자가 설정 및 구성을 더욱 쉽게 할 수 있도록 돕는 파트너십을 발표합니다.

보안을 더욱 확장하기 위한 파트너십

ISP와 네트워크 공급자는 Cloudflare의 다양한 확인자 서비스를 사용하여 고객에게 다양한 제품을 제공할 수 있습니다. Cloudflare의 현재 파트너들은 이러한 서비스를 자사 플랫폼에 통합하여 고객에게 기존에 제공하던 서비스를 확장하여 구축했습니다. 이러한 기본 제공 모델은 간편하게 도입할 수 있으며, 일관성 있고 종합적인 최종 고객 경험을 제공합니다. 각 서비스는 다음과 같은 특정 목적을 염두에 두고 설계되었습니다.

Cloudflare 핵심 개인정보 보호 확인자(1.1.1.1)는 속도와 개인정보 보호를 위해 설계되었습니다. 또한, DNS 요청은 DNS over HTTPS(DoH) 또는 DNS over TLS(DoT) 를 사용하여 보안 채널로 전송할 수 있어 원치 않는 감시나 강력한 중간자 공격(monster-in-the-middle attack)이 일어날 가능성을 크게 줄여줍니다.

Cloudflare 보안 확인자(1.1.1.2)는 1.1.1.1의 모든 이점을 제공하면서, 추가로 맬웨어, 스팸, 봇넷 명령 및 제어 공격 또는 피싱 위협이 있는 사이트로부터 사용자를 보호하는 기능이 있습니다.

Cloudflare 가정용 확인자(1.1.1.3)는 1.1.1.1의 모든 이점을 제공하면서, 추가로 직접적인 사이트 탐색 시 원치 않는 성인 콘텐츠를 차단하고 공용 검색 엔진을 세이프서치 모드로 고정하는 기능이 있습니다. 이렇게 하면 사용자가 무심코 원치 않는 결과를 불러올 수 있는 결과를 검색하는 것을 막을 수 있습니다.

프리미엄 안전 및 사용자 지정

사용자가 Cloudflare의 공용 DNS 확인자가 제공하는 것보다 더 유연한 옵션을 원한다면, Cloudflare는 맞춤형 필터링, 보고, 로깅, 분석 및 일정 관리 기능을 제공하는 Gateway 제품도 제공하고 있습니다. 이 고급 Gateway 서비스의 114개 이상의 카테고리 는 소셜 미디어, 온라인 메신저 플랫폼, 게임, “세이프서치” 결과 부터 “홈 & 가든”을 포함합니다.

사용자는 추가 필터와 일정 관리 기능을 사용하여 수업 시간이나 저녁 시간 동안 소셜 미디어 사용을 제한하는 등 더욱 세밀하고 시간에 기반한 제어를 할 수 있습니다.

만약 여러분이 고객에게 간편하게 사용자 지정이 가능한 옵션을 제공하고자 하는 ISP 또는 장비 공급자라면, 이 옵션을 고려해 보세요. Cloudflare의 Gateway 서비스는 다중 테넌트 환경을 제공하여, 고객의 개별 구독자가 자신과 가정에 적합한 전용 필터를 구성할 수 있도록 지원합니다. 만약 여러분이 개별 구독자에게 맞춤형 보호 기능을 제공하고자 하는 장치 제조업체 또는 ISP라면, 이 옵션이 적합할 수도 있습니다.

개인 정보 보호, 보안 및 안전에 대한 Cloudflare의 지속적인 노력

손쉬운 선택

간단히 말해, Cloudflare는 개인과 가족을 보호하기 위한 쉽고 필수적인 선택입니다. 이것이 주요 기업들이 고객과 가족을 보호하기 위해 Cloudflare와 파트너십을 맺은 이유입니다. 2020년 1.1.1.1 가정용 이 출시된 이후, Cloudflare는 1.1.1.1로 하루에 2,000억 건 이상의 DNS 쿼리를 처리했습니다. 현재는 1.1.1.1로 매일 1.7조 건의 DNS 쿼리를 처리하고 있으며, 네트워크를 전 세계 330개 이상의 도시에 확장하고 12,500개 이상의 다른 네트워크와 상호 연결되어 있습니다 . 이러한 네트워크 덕분에 전 세계 인터넷 사용 인구의 95%(귀사의 고객)가 눈 깜짝할 사이에 인터넷에 접속할 수 있게 되었고, 매우 빠른 브라우징 속도를 경험할 수 있습니다.

빠른 속도 외에도 Cloudflare는 전 세계 모든 웹 사이트의 약 20%에서 리버스 프록시로 사용됩니다. 이를 통해 최신 인터넷 동향, 위협, 연구에 대한 놀라운 인사이트를 얻을 수 있습니다. Cloudflare와 협력하면 강력한 인프라, 방대한 데이터 인사이트, 전담 위협 인텔리전스 팀과 같은 Cloudflare의 강점을 활용하면서도 귀사의 핵심 우선순위에 집중할 수 있습니다. 글로벌 도달 범위, 뛰어난 성능, 기본 제공 개인정보 보호 기능을 갖춘 이보다 더 좋은 파트너는 없습니다.

모두를 위한 안전한 브라우징 환경을 만드는 일에 동참하세요

Cloudflare는 더 나은 인터넷 구축을 지원하겠다는 하나의 목표로 시작했으며, 매년 창립기념일 주간은 모두를 위해 더 나은 인터넷을 만드는 수많은 발전의 원동력이 되어 왔습니다.