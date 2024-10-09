Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...

Cloudflare가 스캔 가능한 API 토큰, 향상된 OAuth 가시성, 리소스 범위 권한 GA를 도입합니다. 이러한 도구는 개발자가 자격 증명 유출을 방지하는 동시에 진정한 최소 권한 아키텍처를 구현하는 데 도움이 됩니다. ...

Cloudflare 플랫폼 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 설계된 새로운 통합 CLI인 cf와 로컬 데이터 디버깅을 함께 제공합니다. 이러한 도구는 개발자와 AI 에이전트가 거의 3,000개에 달하는 Cloudflare API 작업과 상호작용하는 방식을 간소화합니다. ...

오늘 Astro 6.0에 구축된 전체 스택 서버리스 JavaScript CMS인 EmDash의 베타 버전을 출시합니다. 이는 기존 CMS의 기능과 최신 보안을 결합하여 샌드박스를 적용한 Worker 격리에서 플러그인을 실행합니다. ...

이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다. ...