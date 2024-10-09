에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-14
Cloudflare가 스캔 가능한 API 토큰, 향상된 OAuth 가시성, 리소스 범위 권한 GA를 도입합니다. 이러한 도구는 개발자가 자격 증명 유출을 방지하는 동시에 진정한 최소 권한 아키텍처를 구현하는 데 도움이 됩니다. ...
2026-04-13
Cloudflare 플랫폼 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 설계된 새로운 통합 CLI인 cf와 로컬 데이터 디버깅을 함께 제공합니다. 이러한 도구는 개발자와 AI 에이전트가 거의 3,000개에 달하는 Cloudflare API 작업과 상호작용하는 방식을 간소화합니다. ...
2026-04-01
오늘 Astro 6.0에 구축된 전체 스택 서버리스 JavaScript CMS인 EmDash의 베타 버전을 출시합니다. 이는 기존 CMS의 기능과 최신 보안을 결합하여 샌드박스를 적용한 Worker 격리에서 플러그인을 실행합니다....
2026-03-11
이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다....
2026년 3월 10일
이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다....
2026년 2월 27일
Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....
2025년 11월 06일
Cloudflare Stream은 동영상 저장, 인코딩, 전송을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. Cloudflare는 이제 개발자가 동영상에서 오디오를 원활하게 추출할 수 있도록 지원합니다....
2025년 11월 04일
Cloudflare Workflows의 엔드투엔드 테스트는 어려웠습니다. cloudflare:test에 최고 수준의 Workflows 지원을 도입합니다. 가장 복잡한 애플리케이션에 대해 완전한 자기 검사, 조롱 및 격리된, 안정적인 테스트가 가능합니다....
2025년 9월 21일
Cloudflare가 출범한 지 15년이 되었습니다. 우리는 인터넷에 보답하는 신제품을 출시하여 창립기념일을 기념합니다. 하지만 인터넷에서 무엇이 변했는지에 대해서도 많은 생각을 하고 있습니다....
2025년 6월 18일
관찰 가능성 및 포렌식 기능을 Cloudflare 대시보드에 직접 가져오도록 설계된 강력한 제품인 Cloudflare Log Explorer를 누구나 이용할 수 있게 되었음을 발표하게 되어 기쁩니다....
2024년 9월 27일
올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...
2024년 9월 25일
최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....
2024년 9월 24일
이전에는 Cloudflare Terraform 공급자를 수동으로 유지 관리했습니다. 기존 OpenAPI 코드 생성 파이프라인 덕분에 Cloudflare는 자동으로 공급자를 생성하므로 이제 더 나은 엔드포인트 및 속성 범위 지원, 신제품 발표 시 더...
2024년 8월 06일
Cloudflare 글로벌 백본의 최신 이정표와 확장, 그리고 클라우드 연결성 및 서비스를 지원하는 방법에 대해 읽어보세요. 트래픽 엔지니어링 도구가 백본 및 기본 네트워크 인프라와 상호 작용하는 방식을 알아보세요. ...
2024년 6월 20일
이제 사용자는 클릭 한 번으로 Stream의 최신 온디맨드 비디오와 라이브 스트림 녹화를 위한 AI 생성 캡션을 사용하여 동영상 캡션을 쉽게 생성할 수 있습니다...
2024년 5월 30일
Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...
2024년 4월 12일
새로운 엔터프라이즈급 권한 있는 DNS 오퍼링인 Foundation DNS를 릴리스합니다. Cloudflare의 새로운 엔터프라이즈 권한 DNS 오퍼링인 Foundation DNS는 권한 있는 DNS 서비스의 안정성, 보안, 유연성, 분석을 향상하도록 설계되었습니다...
2024년 4월 08일
Developer Week 2024가 공식적으로 마무리되었습니다. 다음은 지난 주의 발표와 심층적인 기술 탐구에 대한 간략한 요약입니다...
2024년 4월 05일
이제 모든 유료 Workers 고객이 향상된 세션 관리 기능을 갖춘 브라우저 렌더링 API를 사용할 수 있습니다...