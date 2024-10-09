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제품 뉴스

이제 앱용 AI 보안을 누구나 이용할 수 있습니다

2026-03-11

제품 뉴스AIWAF보안응용 프로그램 보안애플리케이션 서비스

이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다....

더 많은 게시물

2026년 2월 27일

인터넷에서 가장 많이 보이는 UI는? Turnstile 및 인증 질문 Pages 재설계하기

Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....

Security Week
Turnstile
인증 질문 페이지
설계
Product Design

2025년 11월 04일

다단계 애플리케이션을 위한 지속형 실행 엔진인 Workflows를 위한 더 나은 테스트 환경 구축

Cloudflare Workflows의 엔드투엔드 테스트는 어려웠습니다. cloudflare:test에 최고 수준의 Workflows 지원을 도입합니다. 가장 복잡한 애플리케이션에 대해 완전한 자기 검사, 조롱 및 격리된, 안정적인 테스트가 가능합니다....

개발자
Internship Experience
제품 뉴스
개발자 플랫폼
Cloudflare Workers

2024년 9월 27일

WAF 규칙 빌더 어시스턴트, Cloudflare Radar AI 인사이트 및 업데이트된 AI 봇 보호 기능으로 이루어내는 AI Everywhere

올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...

창립기념일 주간
봇 관리
AI 봇
AI

2024년 9월 25일

Speed Brain 소개: 웹 페이지 로딩 속도 45% 향상

최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....

창립기념일 주간
속도 및 신뢰성
연구
캐시
Speed Brain

2024년 5월 30일

Cloudflare에서 BastionZero를 인수해 IT 인프라에 대한 Zero Trust 액세스를 확장합니다

Cloudflare는 Zero Trust 인프라 액세스 플랫폼인 BastionZero가 Cloudflare에 합류하게 되었다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 인수로 Cloudflare는 서버, Kubernetes 클러스터, 데이터베이스 등의 인프라에 대한 네이티브 액세스 관리를 통해 당사의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 흐름을 확장할 수 있었습니다...

인수
Zero Trust
SASE
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