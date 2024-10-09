David Belson

AI 학습용 리디렉션은 표준 콘텐츠를 적용
2026-04-17
소프트 지침은 크롤러가 더 이상 사용되지 않는 콘텐츠를 수집하는 것을 막지 못합니다. AI 학습용 리디렉션을 사용하면 Cloudflare에서 누구나 원본 변경 없이 토글 한 번으로 확인된 크롤러를 정식 페이지로 리디렉션할 수 있습니다....
2026-04-17
소프트 지침은 크롤러가 더 이상 사용되지 않는 콘텐츠를 수집하는 것을 막지 못합니다. AI 학습용 리디렉션을 사용하면 Cloudflare에서 누구나 원본 변경 없이 토글 한 번으로 확인된 크롤러를 정식 페이지로 리디렉션할 수 있습니다....
2026-01-26
2025년 마지막 분기에는 인터넷 연결에 몇 가지 주목할 만한 장애가 발생했습니다. Cloudflare Radar 데이터에는 케이블 절단, 정전, 기상 이변, 기술적 문제 등의 영향이 나와 있습니다....
2025-12-15
전 세계에서 관찰된 인터넷 트렌드와 패턴을 담은 여섯 번째 연례 검토를 소개하며, 2025년을 정의한 혼란, 발전, 주요 지표를 살펴봅니다. ...
2025-07-22
2025년 2분기에 Cloudflare는 정부 주도 셧다운, 정전, 케이블 손상, 사이버 공격, 기술적 문제로 인해 전 세계적으로 인터넷 중단이 발생하는 것을 관찰했습니다....
2025-07-01
이제 Cloudflare Radar에는 특정 AI 모델이 사이트를 크롤링하는 빈도에 비례하여 해당 사이트로 트래픽을 전송하는 빈도가 표시됩니다. 이는 사이트 소유자가 허용하거나 차단할 AI 봇을 결정하는 데 도움이 됩니다. ...
2025-04-22
2025년 1분기, Cloudflare는 케이블 손상, 정전, 자연 재해, 화재, 사이버 공격, 기술적 문제로 인한 전 세계 인터넷 중단을 목격했습니다....
2025-02-04
오늘, 이 그래프를 통합하고 추가 메트릭으로 구축하는 새로운 전용 'AI Insights' 페이지를 Cloudflare Radar에서 공개합니다....
2025-01-28
다소 바빴던 3분기 이후, 2024년 4분기에는 인터넷 중단 사고가 크게 감소했습니다....
2024-10-29
2024년 3분기에는 상당한 인터넷 장애가 몇 번 발생하며 특히 활동이 많았습니다. 그 근본 원인에는 정부의 지시에 따른 셧다운, 정전, 허리케인으로 인한 피해, 지상 및 해저 케이블 차단, 군사 행동 등이 포함되었습니다....