David Belson

참조 트래픽의 감소 전조와 크롤링: AI가 콘텐츠 공급자에 미치는 영향 이해하기

2025-07-01

이제 Cloudflare Radar에는 특정 AI 모델이 사이트를 크롤링하는 빈도에 비례하여 해당 사이트로 트래픽을 전송하는 빈도가 표시됩니다. 이는 사이트 소유자가 허용하거나 차단할 AI 봇을 결정하는 데 도움이 됩니다. ...