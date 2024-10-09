Christopher Wood

Encrypted Client Hello - 개인정보 보호를 위한 마지막 퍼즐 조각
2023-09-29
오늘 당사에서 모든 인터넷 사용자의 개인정보 보호를 강화하기 위한 방안을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 사용자가 방문하고 있는 웹 사이트를 누군가 염탐하지 못하도록 네트워크를 보호하는 새로운 기준인 암호화된 Client Hello가 이제 모든 Cloudflare 요금제에서 제공됩니다...
2023-09-29
오늘 당사에서 모든 인터넷 사용자의 개인정보 보호를 강화하기 위한 방안을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 사용자가 방문하고 있는 웹 사이트를 누군가 염탐하지 못하도록 네트워크를 보호하는 새로운 기준인 암호화된 Client Hello가 이제 모든 Cloudflare 요금제에서 제공됩니다...
2022-10-27
Privacy Gateway를 사용하면 신뢰를 우선시하는 애플리케이션이 Cloudflare를 신뢰할 수 있는 Relay로 사용하여 인프라에 표시되는 IP 주소를 포함한 식별 정보를 제한할 수 있습니다...