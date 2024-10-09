Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...

에이전트, 개발자, 자동화를 위한 코드와 데이터의 보금자리를 마련하세요. Artifacts를 새롭게 출시했습니다. 에이전트를 위해 구축된 Git 호환 버전 관리 스토리지입니다. 수천만 개의 리포지토리를 생성하고, 어떤 원격 위치에서도 포크하며, 모든 Git 클라이언트에 URL을 전달할 수 있습니다. ...

가벼운 기본형부터 생각하고 행동하며 지속하는 AI 에이전트를 위한 배터리 포함 플랫폼에 이르기까지 Agents SDK의 다음 에디션 미리 보기를 발표합니다. ...

Agent Lee는 대시보드 내 에이전트로, Cloudflare의 인터페이스를 수동 탭 전환에서 단일 프롬프트로 전환합니다. 샌드박스를 적용한 TypeScript를 사용하여 스택의 문제를 해결하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. ...

Cloudflare Registrar API가 현재 베타 버전입니다. 개발자와 AI 에이전트는 워크플로우를 벗어나지 않고 편집기, 터미널, 에이전트에서 직접 도메인을 검색하고, 가용성을 확인하며, 유료 도메인으로 비용을 지불하고 등록할 수 있습니다. ...

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