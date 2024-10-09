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캐시

더 나은 인터넷 구축을 지원하기 위한 15년의 여정: 2025년 창립기념일 주간 돌아보기

2025-09-29

창립기념일 주간파트너개발자 플랫폼Workers Launchpad성능보안캐시속도개발자AI1.1.1.1응용 프로그램 보안애플리케이션 서비스CDN (KO)Cloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....

Speed Brain 소개: 웹 페이지 로딩 속도 45% 향상

2024-09-25

창립기념일 주간속도 및 신뢰성연구캐시Speed Brain제품 뉴스

최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....

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