Cloudflare에서 AI 시대에 맞게 캐시를 재고하는 이유
2026-04-02
매주 100억 건 이상의 요청에 해당하는 AI 봇 트래픽의 폭발적인 증가는 캐시 설계에 새로운 과제와 기회를 제시하고 있습니다. AI 봇 트래픽이 인간과 다른 점, 이것이 CDN 캐시에 미치는 영향, Cloudflare가 AI와 인간 경험을 개선하기 위한 시스템을 설계한 초기 아이디어를 살펴봅니다....계속 읽기 »
2026-04-02
매주 100억 건 이상의 요청에 해당하는 AI 봇 트래픽의 폭발적인 증가는 캐시 설계에 새로운 과제와 기회를 제시하고 있습니다. AI 봇 트래픽이 인간과 다른 점, 이것이 CDN 캐시에 미치는 영향, Cloudflare가 AI와 인간 경험을 개선하기 위한 시스템을 설계한 초기 아이디어를 살펴봅니다....계속 읽기 »
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....
2025-04-01
업계에서 가장 빠른 제거 기능을 갖춘 데 이어, Cloudflare에서는 이제 모든 요금제에서 Instant Purge 할당량을 늘렸습니다. ...
2024-09-30
2024년 창립기념일 주간 동안 발표된 주요 소식들을 다시 살펴보세요....
2024-09-25
최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....
2023년 10월 24일
오늘, 캐시 규칙을 다른 몇 가지 규칙 제품과 함께 일반 공개(GA)로 제공하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 하지만 이것으로 끝이 아닙니다. 캐시 규칙에 대한 새로운 구성 옵션도 도입합니다...