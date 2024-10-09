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Alessandro Ghedini

Alessandro Ghedini

Encrypted Client Hello - 개인정보 보호를 위한 마지막 퍼즐 조각

2023-09-29

창립기념일 주간제품 뉴스Encrypted SNI (KO)연구

오늘 당사에서 모든 인터넷 사용자의 개인정보 보호를 강화하기 위한 방안을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 사용자가 방문하고 있는 웹 사이트를 누군가 염탐하지 못하도록 네트워크를 보호하는 새로운 기준인 암호화된 Client Hello가 이제 모든 Cloudflare 요금제에서 제공됩니다...

QUIC 0-RTT 재시작으로 더 빨리 연결하기

2019-11-20

QUICTLS보안속도 및 신뢰성

TLS 프로토콜의 최신판인 TLS 1.3 에서 소개된 흥미로운 기능 중에 “왕복 시간 없는 연결 재시작”이라는 기능이 있습니다. 이것은 TLS 핸드셰이크가 완료되기를 기다리지 않고 클라이언트가 HTTP 요청과 같은 어플리케이션 데이터를 보내기 시작할 수 있는 동작 모드이고 새 연결을 만들 때 드는 지연 시간을 줄일 수 있습니다....

NGINX와 quiche로 HTTP/3 시험해 보기

2019-10-17

NGINXQUICChrome개발자HTTP3

얼마 전에 HTTP/3 을 저희 엣지 네트워크에서 이용 가능함을 발표한 바 있습니다. HTTP/3은 인터넷의 보안과 성능을 향상시키도록 만들어진 HTTP의 새로운 버전입니다. 이제 여러분의 클라우드플레어 존에서 HTTP/3 을 켜 두고 Chrome Canary나 curl 과 같은 클라이언트를 사용하여 시험해 볼 수 있습니다....