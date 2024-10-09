인터넷 규모에서 TCP 연결의 특성 측정
2025-10-29
연구자와 실무자는 거의 연결을 지원하는 인터넷과 마찬가지로 연결에 대해 연구해 왔습니다. 오늘날 Cloudflare의 전역 네트워크는 초당 수백만 개의 연결을 수신합니다. 수명, 크기 등 TCP 연결의 다양한 특성을 살펴봅니다....계속 읽기 »
2025-10-29
연구자와 실무자는 거의 연결을 지원하는 인터넷과 마찬가지로 연결에 대해 연구해 왔습니다. 오늘날 Cloudflare의 전역 네트워크는 초당 수백만 개의 연결을 수신합니다. 수명, 크기 등 TCP 연결의 다양한 특성을 살펴봅니다....계속 읽기 »
2024-09-27
Cloudflare는 오픈 소스의 힘을 믿습니다. Cloudflare는 확대된 오픈 소스 프로그램인 프로젝트 Alexandria를 통해 오픈 소스 프로젝트의 지속 가능하고 확장 가능한 미래를 열어 나가는 데 필요한 도구와 보호 기능을 제공합니다. ...
2024-09-22
Cloudflare는 2010년 9월 27일에 출범했습니다. 이번 주 Cloudflare는 14번째 창립기념일을 축하할 예정입니다 ...
2024-08-06
Cloudflare 글로벌 백본의 최신 이정표와 확장, 그리고 클라우드 연결성 및 서비스를 지원하는 방법에 대해 읽어보세요. 트래픽 엔지니어링 도구가 백본 및 기본 네트워크 인프라와 상호 작용하는 방식을 알아보세요. ...
2023-09-27
Cloudflare는 공식적으로 십대가 되었습니다. Cloudflare는 2010년 9월 27일에 출시되었습니다. 오늘은 13번째 생일을 맞이하는 날입니다...
2023년 4월 18일
인터넷 연결의 속도는 활발히 사용되지 않는 대역폭을 추가하는 것보다 실제 세계의 지연을 줄이는 일이 더 중요합니다...
2022년 12월 16일
IP 차단에 대한 논의: IP 차단이 일어나는 이유, 정의, 역할, 영향을 미치는 대상, 온라인에서 콘텐츠를 다루는 데 적절하지 않은 방식인 이유...
2021년 9월 26일
금주에는 Cloudflare의 창립기념일을 축하하고자 합니다. Cloudflare는 10년 전 내일인 2011년 9월 27일에 회사를 출범했습니다. 첫 창립기념일부터 이 주간을 통해 인터넷에 대한 보상이라고 생각하는 혁신적인 신제품을 출시하는 것이 Cloudflare의 전통이 되었습니다....
2021년 1월 22일
전세계의 정부 및 의료 기관들은 현재 COVID-19 백신의 공정하고 효율적인 보급이라는 역사상 가장 어려운 물류 문제로 어려움을 겪고 있습니다. ...
2021년 1월 22일
오늘 Cloudflare 대기실에 대해 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다! 이는 COVID-19 백신 접종에 대한 압도적인 수요로 예약 신청 웹 사이트가 중단되는 것을 막는 것을 목표로 하는 Project Fair Shot이...