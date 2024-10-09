Korinne Alpers

에이전트에 음성 추가
2026-04-15
Agents SDK를 위한 실험적인 음성 파이프라인을 통해 WebSocket을 통해 실시간 음성 상호 작용이 가능합니다. 이제 개발자는 연속 STT 및 TTS를 사용하는 에이전트를 서버 측 코드 최대 30줄로 구축할 수 있습니다. ...
Senior Product Manager
2026-04-15
Agents SDK를 위한 실험적인 음성 파이프라인을 통해 WebSocket을 통해 실시간 음성 상호 작용이 가능합니다. 이제 개발자는 연속 STT 및 TTS를 사용하는 에이전트를 서버 측 코드 최대 30줄로 구축할 수 있습니다. ...
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....
2025-04-08
이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...