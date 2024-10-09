Korinne Alpers

에이전트에 음성 추가

2026-04-15

Agents SDK를 위한 실험적인 음성 파이프라인을 통해 WebSocket을 통해 실시간 음성 상호 작용이 가능합니다. 이제 개발자는 연속 STT 및 TTS를 사용하는 에이전트를 서버 측 코드 최대 30줄로 구축할 수 있습니다. ...