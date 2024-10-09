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Korinne Alpers

Korinne Alpers

Senior Product Manager

더 나은 인터넷 구축을 지원하기 위한 15년의 여정: 2025년 창립기념일 주간 돌아보기

2025-09-29

창립기념일 주간파트너개발자 플랫폼Workers Launchpad성능보안캐시속도개발자AI1.1.1.1응용 프로그램 보안애플리케이션 서비스CDN (KO)Cloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....

프런트엔드, 백엔드, 데이터베이스를 이제 하나의 Cloudflare Worker에 담았습니다

2025-04-08

Developer Week개발자프런트 엔드전체 스택일반 가용성Cloudflare 페이지Cloudflare WorkersMySQLHyperdrive

이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...