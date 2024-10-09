2025년 포스트 퀀텀 인터넷의 현황

2025-10-28

현재 Cloudflare를 사용하여 인간이 시작한 트래픽의 절반 이상이 포스트 퀀텀 암호화를 통해 지금 수집/나중에 해독으로부터 보호되고 있습니다. 한때는 멋진 과학 프로젝트였으나, 이 프로젝트는 인터넷의 새로운 보안 기준이 됩니다. 아직 끝나지 않았습니다. 이 블로그 게시물에서는 현재 상황, 향후 몇 년 동안 예상되는 사항, 오늘 취할 수 있는 조치를 측정합니다. ...