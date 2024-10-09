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Cloudflare 블로그

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더 나은 인터넷 구축을 지원하기 위한 15년의 여정: 2025년 창립기념일 주간 돌아보기

2025-09-29

창립기념일 주간파트너개발자 플랫폼Workers Launchpad성능보안캐시속도개발자AI1.1.1.1응용 프로그램 보안애플리케이션 서비스CDN (KO)Cloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....

Cloudflare는 인터넷 서비스 공급자 및 네트워크 장비 공급자와 협력하여 수백만 가구에 더 안전한 브라우징 환경을 제공합니다

2024-09-24

창립기념일 주간1.1.1.1개인정보 보호DNS보안파트너네트워크 서비스

Cloudflare는 ISP 및 네트워크 공급자와 협력하여 가정에 더욱 안전한 브라우징 환경을 제공하기 위해 공용 DNS 확인자의 사용을 확대하고 있습니다. 1.1.1.1 가정용으로 구동되는 버튼 클릭 한 번으로 모든 인터넷 사용자를 안전하지 않은 콘텐츠로부터 보호하는 데 함께하세요....

더 많은 게시물

2024년 2월 29일

새로운 DNSSEC 리소스 고갈 취약점 수정

Cloudflare에서는 최근 두 가지 치명적인 DNSSEC 취약점(CVE-2023-50387 및 CVE-2023-50868)을 수정했습니다. 이 두 취약점은 모두 유효성을 검사하는 DNS 확인자의 계산 리소스를 고갈시킬 수 있습니다. 이들 취약점은 Cloudflare의 권한 있는 DNS 또는 DNS 방화벽 제품에 영향을 미치지 않습니다...

DNSSEC
DNS
Resolver (KO)
1.1.1.1
Vulnerabilities

2023년 10월 04일

2023년 10월 4일 1.1.1.1 조회 실패

2023년 10월 4일, Cloudflare에서는 DNS 확인 문제를 겪었으며. 1.1.1.1 또는 Warp, Zero Trust 등의 제품 또는 1.1.1.1을 사용하는 타사 DNS 확인자를 사용하는 사람 중 일부는 유효한 쿼리에 대해 SERVFAIL DNS 응답을 받았을 수도 있습니다. 이 블로그에서는 어떤 장애였는지, 장애가 왜 발생했는지, 이런 일이 다시 발생하지 않도록 우리가 무엇을 하고 있는지 설명하겠습니다...

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사후
중단