1.1.1.1 공용 DNS 리졸버에 대한 당사의 지속적인 프라이버시 약속
2026-04-01
8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-04-01
8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다....계속 읽기 »
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....
2025-02-04
오늘, 이 그래프를 통합하고 추가 메트릭으로 구축하는 새로운 전용 'AI Insights' 페이지를 Cloudflare Radar에서 공개합니다....
2024-07-04
2024년 6월 27일, 전 세계에 걸쳐 소수의 사용자들이 1.1.1.1에 연결할 수 없거나 성능이 저하되었다는 사실을 알았을 수도 있습니다. 그 근본 원인에는 BGP(경계 게이트웨이 프로토콜) 하이재킹과 라우팅 유출이 혼합되어 있었습니다...
2024년 2월 29일
Cloudflare에서는 최근 두 가지 치명적인 DNSSEC 취약점(CVE-2023-50387 및 CVE-2023-50868)을 수정했습니다. 이 두 취약점은 모두 유효성을 검사하는 DNS 확인자의 계산 리소스를 고갈시킬 수 있습니다. 이들 취약점은 Cloudflare의 권한 있는 DNS 또는 DNS 방화벽 제품에 영향을 미치지 않습니다...
2023년 11월 14일
이제 Workers AI는 서버에서 전송된 이벤트를 사용하여 Llama-2를 포함한 Cloudflare 카탈로그의 LLM 모델에 대한 스트리밍 텍스트 응답을 지원합니다...
2023년 10월 20일
2023년 10월 18일 수요일, 우리 시스템에서 Okta로 역추적할 수 있는 공격이 발견되었습니다. 신속하게 대응한 덕분에 이 이벤트로 인해 Cloudflare 고객 정보나 시스템에 영향이 미치지 않았음을 확인했습니다...
2023년 10월 04일
2023년 10월 4일, Cloudflare에서는 DNS 확인 문제를 겪었으며. 1.1.1.1 또는 Warp, Zero Trust 등의 제품 또는 1.1.1.1을 사용하는 타사 DNS 확인자를 사용하는 사람 중 일부는 유효한 쿼리에 대해 SERVFAIL DNS 응답을 받았을 수도 있습니다. 이 블로그에서는 어떤 장애였는지, 장애가 왜 발생했는지, 이런 일이 다시 발생하지 않도록 우리가 무엇을 하고 있는지 설명하겠습니다...
2023년 2월 28일
1.1.1.1과 기타 다양한 제품을 구동하는 새 DNS 플랫폼을 소개합니다...
2022년 6월 20일
이제 피싱 캠페인 TTP, 시드 인프라, 위협 모델에 대한 Area 1의 방대한 데이터세트를 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 더불어 DNS, 이메일 또는 웹 트래픽 원점과 관련된 글로벌 인사이트와 통합합니다...