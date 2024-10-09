8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다. ...

Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지. ...

오늘, 이 그래프를 통합하고 추가 메트릭으로 구축하는 새로운 전용 'AI Insights' 페이지를 Cloudflare Radar에서 공개합니다. ...

Cloudflare는 ISP 및 네트워크 공급자와 협력하여 가정에 더욱 안전한 브라우징 환경을 제공하기 위해 공용 DNS 확인자의 사용을 확대하고 있습니다. 1.1.1.1 가정용으로 구동되는 버튼 클릭 한 번으로 모든 인터넷 사용자를 안전하지 않은 콘텐츠로부터 보호하는 데 함께하세요. ...

2024년 6월 27일, 전 세계에 걸쳐 소수의 사용자들이 1.1.1.1에 연결할 수 없거나 성능이 저하되었다는 사실을 알았을 수도 있습니다. 그 근본 원인에는 BGP(경계 게이트웨이 프로토콜) 하이재킹과 라우팅 유출이 혼합되어 있었습니다 ...

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