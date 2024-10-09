Patrick Day

Galileo 프로젝트를 통해 언론인과 지역 뉴스를 AI 크롤러로부터 보호하는 데 도움을 제공
2025-09-23
Galileo 프로젝트가 이제 Cloudflare의 Bot Management 및 AI Crawl Control 서비스에 대한 액세스를 포함하게 되었음을 기쁘게 전해 드립니다....
Director, Head of Cloudflare Impact
2025-09-23
Galileo 프로젝트가 이제 Cloudflare의 Bot Management 및 AI Crawl Control 서비스에 대한 액세스를 포함하게 되었음을 기쁘게 전해 드립니다....
2023-09-25
이번 주에 발표된 독립 보고서에 따르면 기업 네트워크 서비스를 온프레미스 장치에서 Cloudflare 서비스로 전환하면 현재 네트워크 공간에 따라 관련 탄소 배출량을 최대 96%까지 줄일 수 있습니다. 이러한 사실을 알려드리게 되어 기쁩니다...
2022-12-14
사전 연구 결과에 따르면 Cloudflare 제품은 비슷한 온프레미스 하드웨어에 비해 최대 90% 더 탄소 효율적입니다...
2021-09-28
Cloudflare는 매년 창립기념일 주간이 되면 더 발전된 인터넷을 구축하는데 기여하겠다는 저희의 사명에 대해 설명을 드리고 있습니다. Cloudflare는 전 세계 인터넷 커뮤니티를 지원하는 새로운 프로토콜과 제품을 발표하는 한편, DDoS Protection을 비롯한 완전한 서비스를 무료로 배포하고 있습니다. Cloudflare는 개인, 기업, 정부기...