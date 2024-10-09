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Patrick Day

Patrick Day

Director, Head of Cloudflare Impact

Cloudflare로 전환하면 네트워크 탄소 배출량을 최대 96%까지 감축할 수 있습니다(그리고 SBTi)

2023-09-25

창립기념일 주간Emissions클라우드 연결성정책 및 법률

이번 주에 발표된 독립 보고서에 따르면 기업 네트워크 서비스를 온프레미스 장치에서 Cloudflare 서비스로 전환하면 현재 네트워크 공간에 따라 관련 탄소 배출량을 최대 96%까지 줄일 수 있습니다. 이러한 사실을 알려드리게 되어 기쁩니다...

UN Global Compat와 함께 만드는 더 발전된 인터넷

2021-09-28

창립기념일 주간정책 및 법률

Cloudflare는 매년 창립기념일 주간이 되면 더 발전된 인터넷을 구축하는데 기여하겠다는 저희의 사명에 대해 설명을 드리고 있습니다. Cloudflare는 전 세계 인터넷 커뮤니티를 지원하는 새로운 프로토콜과 제품을 발표하는 한편, DDoS Protection을 비롯한 완전한 서비스를 무료로 배포하고 있습니다. Cloudflare는 개인, 기업, 정부기...