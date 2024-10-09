1.1.1.1 공용 DNS 리졸버에 대한 당사의 지속적인 프라이버시 약속
2026-04-01
8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-04-01
8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다....계속 읽기 »
2024-04-12
새로운 엔터프라이즈급 권한 있는 DNS 오퍼링인 Foundation DNS를 릴리스합니다. Cloudflare의 새로운 엔터프라이즈 권한 DNS 오퍼링인 Foundation DNS는 권한 있는 DNS 서비스의 안정성, 보안, 유연성, 분석을 향상하도록 설계되었습니다...
2024-03-07
Cloudflare는 가장 정교한 DNS 기반 DDoS 공격으로부터 보호하도록 설계된 강력한 방어 메커니즘인 Advanced DNS Protection 시스템 도입한 것을 자랑스럽게 생각합니다...
2024-02-29
Cloudflare에서는 최근 두 가지 치명적인 DNSSEC 취약점(CVE-2023-50387 및 CVE-2023-50868)을 수정했습니다. 이 두 취약점은 모두 유효성을 검사하는 DNS 확인자의 계산 리소스를 고갈시킬 수 있습니다. 이들 취약점은 Cloudflare의 권한 있는 DNS 또는 DNS 방화벽 제품에 영향을 미치지 않습니다...
2024년 1월 09일
Cloudflare DDoS 위협 보고서 제16호에 오신 것을 환영합니다. 이번 호에서는 2023년 4분기이자 마지막 분기의 DDoS 동향과 주요 결과를 다루며, 연중 주요 동향을 검토합니다...
2023년 12월 14일
지난 10년 동안 클라이언트 측의 IPv6 채택률은 보고하는 사람에 따라 1% 미만에서 30~40% 초반으로 증가했지만, 다른 쪽 끝인 서버 측도 있습니다...
2023년 9월 04일
이 블로그에서는 "연결 통합"에 대해 더 면밀하게 살펴보고, 이를 특히 대규모로 관리하는 것에 중점을 두겠습니다...
2023년 7월 11일
아시아 태평양 지역의 사용자는 .com 및 .net에 대한 원본 DNS 확인 실패로 인해 연결 오류가 발생합니다. TLD 네임서버...
2023년 2월 28일
1.1.1.1과 기타 다양한 제품을 구동하는 새 DNS 플랫폼을 소개합니다...
2021년 12월 08일
오늘 우리는 비할 데 없는 신뢰성과 최고의 성능을 제공하며 인프라 팀의 가장 복잡한 요구사항을 충족할 수 있는 Cloudflare의 새로운 프리미엄 DNS 오퍼링인 Foundation DNS를 발표하려고 합니다....
2021년 11월 13일
이번 주 초, Cloudflare는 사상 최대 규모로 약 2Tbps급에 해당하는 DDoS 공격을 자동으로 감지해 완화했습니다...
2021년 10월 04일
"Facebook 서비스가 중단될 리는 없어." 잠시 그렇게 생각했습니다....
2021년 9월 27일
Cloudflare는 오늘 이메일 스푸핑 및 피싱에 맞서면서 이메일의 전달성을 개선하기 위한 새로운 도구를 선보입니다. 사용자는 새로운 Email Security DNS Wizard를 통해 다른 사람이 자신의 이름으로 악의적 이메일을 보내지 못하도록 방지하는 DNS...
2018년 9월 24일
오늘 우리는 인터넷 사용자의 사생활 보호를 높여주는 TLS 1.3 프로토콜의 확장인 암호화된 SNI 지원을 발표합니다....