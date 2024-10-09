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DNS

Cloudflare는 인터넷 서비스 공급자 및 네트워크 장비 공급자와 협력하여 수백만 가구에 더 안전한 브라우징 환경을 제공합니다

2024-09-24

창립기념일 주간1.1.1.1개인정보 보호DNS보안파트너네트워크 서비스

Cloudflare는 ISP 및 네트워크 공급자와 협력하여 가정에 더욱 안전한 브라우징 환경을 제공하기 위해 공용 DNS 확인자의 사용을 확대하고 있습니다. 1.1.1.1 가정용으로 구동되는 버튼 클릭 한 번으로 모든 인터넷 사용자를 안전하지 않은 콘텐츠로부터 보호하는 데 함께하세요....

새로운 DNSSEC 리소스 고갈 취약점 수정

2024-02-29

DNSSECDNSResolver (KO)1.1.1.1VulnerabilitiesKeyTrapNSEC3 (KO)CVE-2023-50387 (KO)

Cloudflare에서는 최근 두 가지 치명적인 DNSSEC 취약점(CVE-2023-50387 및 CVE-2023-50868)을 수정했습니다. 이 두 취약점은 모두 유효성을 검사하는 DNS 확인자의 계산 리소스를 고갈시킬 수 있습니다. 이들 취약점은 Cloudflare의 권한 있는 DNS 또는 DNS 방화벽 제품에 영향을 미치지 않습니다...

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