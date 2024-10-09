8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다. ...

Cloudflare는 ISP 및 네트워크 공급자와 협력하여 가정에 더욱 안전한 브라우징 환경을 제공하기 위해 공용 DNS 확인자의 사용을 확대하고 있습니다. 1.1.1.1 가정용으로 구동되는 버튼 클릭 한 번으로 모든 인터넷 사용자를 안전하지 않은 콘텐츠로부터 보호하는 데 함께하세요. ...

새로운 엔터프라이즈급 권한 있는 DNS 오퍼링인 Foundation DNS를 릴리스합니다. Cloudflare의 새로운 엔터프라이즈 권한 DNS 오퍼링인 Foundation DNS는 권한 있는 DNS 서비스의 안정성, 보안, 유연성, 분석을 향상하도록 설계되었습니다 ...

Cloudflare는 가장 정교한 DNS 기반 DDoS 공격으로부터 보호하도록 설계된 강력한 방어 메커니즘인 Advanced DNS Protection 시스템 도입한 것을 자랑스럽게 생각합니다 ...

Cloudflare에서는 최근 두 가지 치명적인 DNSSEC 취약점(CVE-2023-50387 및 CVE-2023-50868)을 수정했습니다. 이 두 취약점은 모두 유효성을 검사하는 DNS 확인자의 계산 리소스를 고갈시킬 수 있습니다. 이들 취약점은 Cloudflare의 권한 있는 DNS 또는 DNS 방화벽 제품에 영향을 미치지 않습니다 ...

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