인터넷에서 가장 많이 보이는 UI는? Turnstile 및 인증 질문 Pages 재설계하기
2026-02-27
Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....계속 읽기 »
2026-02-27
Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....계속 읽기 »
2024-09-30
2024년 창립기념일 주간 동안 발표된 주요 소식들을 다시 살펴보세요....
2023-12-18
Cloudflare 고객은 "사전 허가"가 활성화된 새 Turnstile 위젯을 편집하거나 생성하여 이제 페이지의 HTML이 로드될 때 Turnstile을 사용하여 인증 질문을 발급받고 모든 유효한 응답에 대하여 유효한 Turnstile 토큰이 있는지 확인할 수 있습니다...