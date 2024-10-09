Turnstile을 Cloudflare WAF와 통합하여 가져오기 요청에 인증 질문하기

2023-12-18

Cloudflare 고객은 "사전 허가"가 활성화된 새 Turnstile 위젯을 편집하거나 생성하여 이제 페이지의 HTML이 로드될 때 Turnstile을 사용하여 인증 질문을 발급받고 모든 유효한 응답에 대하여 유효한 Turnstile 토큰이 있는지 확인할 수 있습니다 ...