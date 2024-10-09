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Turnstile

Turnstile을 Cloudflare WAF와 통합하여 가져오기 요청에 인증 질문하기

2023-12-18

보안CAPTCHATurnstile제품 뉴스개발자Micro-frontends (KO)

Cloudflare 고객은 "사전 허가"가 활성화된 새 Turnstile 위젯을 편집하거나 생성하여 이제 페이지의 HTML이 로드될 때 Turnstile을 사용하여 인증 질문을 발급받고 모든 유효한 응답에 대하여 유효한 Turnstile 토큰이 있는지 확인할 수 있습니다...

캡차가 없는 Cloudflare, 모두에게 무료로 제공되는 Turnstile

2023-09-29

창립기념일 주간제품 뉴스TurnstileCAPTCHA속도 및 신뢰성보안

이제 Cloudflare에서 캡차를 제거했으므로, 인터넷 전반에 걸쳐 캡차의 종식을 앞당기려고 합니다. 이제 모든 사용자가 Turnstile의 '관리' 모드를 완전히 무료로 무제한 이용할 수 있게 되었음을 알려드리게 되어 기쁘게 생각합니다...