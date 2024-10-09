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Brendan Irvine-Broque

Brendan Irvine-Broque

Oakland, CA

Product Manager, Cloudflare Stream

https://www.cloudflare.com/products/cloudflare-stream/

Workers AI 레벨 업: 정식 출시 및 더 많은 새로운 기능 제공

2024-04-02

Developer Week개발자Workers AI일반 가용성개발자 플랫폼Cloudflare Workers

오늘 Cloudflare의 추론 플랫폼인 Workers AI가 GA가 되고, LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델과 HuggingFace 원클릭 배포를 지원하는 등의 발표를 하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare Workers가 파이썬 프로그래밍 언어 등을 지원합니다...