Brendan Irvine-Broque

Astro가 Cloudflare에 합류합니다
2026-01-16
Astro 웹 프레임워크를 개발한 Astro Technology Company의 팀이 Cloudflare에 합류합니다. 우리는 Astro를 콘텐츠 기반 웹 사이트를 위한 최고의 프레임워크로 현재와 미래에 만들기 위해 노력하고 있습니다....
Oakland, CA
Product Manager, Cloudflare Stream
https://www.cloudflare.com/products/cloudflare-stream/
2026-01-16
Astro 웹 프레임워크를 개발한 Astro Technology Company의 팀이 Cloudflare에 합류합니다. 우리는 Astro를 콘텐츠 기반 웹 사이트를 위한 최고의 프레임워크로 현재와 미래에 만들기 위해 노력하고 있습니다....
2024-09-30
2024년 창립기념일 주간 동안 발표된 주요 소식들을 다시 살펴보세요....
2024-04-02
오늘 Cloudflare의 추론 플랫폼인 Workers AI가 GA가 되고, LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델과 HuggingFace 원클릭 배포를 지원하는 등의 발표를 하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare Workers가 파이썬 프로그래밍 언어 등을 지원합니다...
2023-11-27
Forrester에서 Cloudflare를 The Forrester Wave™: 2023년 4분기 에지 개발 플랫폼 부문에서 리더로 선정했습니다. Cloudflare는 해당 부문에서 최고 점수를 받았습니다...