Cloudflare가 세계 최고의 성능 데이터 컬렉션을 활용하여 세계에서 가장 빠른 글로벌 네트워크를 더욱 빠르게 만드는 방법
2025-09-26
Cloudflare는 각 네트워크의 특성을 학습하고 혼잡 제어 시스템을 조정함으로써 방대한 트래픽을 활용해 이전보다 더 빠르게 응답을 전송합니다. ...계속 읽기 »
2025-09-26
Cloudflare는 각 네트워크의 특성을 학습하고 혼잡 제어 시스템을 조정함으로써 방대한 트래픽을 활용해 이전보다 더 빠르게 응답을 전송합니다. ...계속 읽기 »
2025-04-01
업계에서 가장 빠른 제거 기능을 갖춘 데 이어, Cloudflare에서는 이제 모든 요금제에서 Instant Purge 할당량을 늘렸습니다. ...
2024-09-25
최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....
2023-09-04
이 블로그에서는 "연결 통합"에 대해 더 면밀하게 살펴보고, 이를 특히 대규모로 관리하는 것에 중점을 두겠습니다...
2023년 6월 06일
HTTP/3 RFC가 1주년을 맞이하게 되어, Cloudflare에서는 2022년 5월부터 2023년 5월까지의 HTTP 버전 사용 동향을 조사했습니다. 브라우저의 HTTP/3 사용량은 계속 증가하고 있지만, 검색 엔진과 소셜 미디어 봇은 계속해서 웹의 핵심 프로토콜 최신 버전을 효과적으로 무시하고 있는 것으로 나타났습니다...
2023년 4월 18일
오늘부터는 네트워크 엔지니어가 아니어도 인터넷이 어떤 용도로 사용되는지 파악할 수 있습니다. Cloudflare에서 어떻게 이를 지원하고 있는지 알려드리겠습니다...
2023년 2월 13일
이번 주말에는 기록적인 DDoS 공격이 발생했습니다. 주말 동안 Cloudflare에서는 수십 건의 초대규모 DDoS 공격을 감지하고 완화했습니다. 대부분의 공격은 초당 5,000만~7,000만 요청(rps) 범위에서 정점을 찍었으며, 가장 큰 공격은 7,100만 rps를 초과했습니다...
2022년 4월 12일
2022년 첫 번째 DDoS 보고서에 오신 것을 환영합니다. 통산 9번째 보고서입니다. 이 보고서에는 2022년 1월과 3월 사이에 전역 Cloudflare 네트워크에서 관찰된 응용 프로그램 계층 및 네트워크 계층 섹션 모두에서의 새로운 데이터 포인트와 인사이트가 포함되어 있습니다...
2021년 12월 10일
우리는 Cloudflare가 Microsoft 365 네트워킹 파트너 프로그램(NPP)에 합류하게 된 것을 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 Cloudflare One에서 Microsoft 365로 가는 트래픽에 대한 최적화된 ...
2021년 10월 18일
기록적으로 무더웠던 지난 여름, Cloudflare는 제1회 Impact Week를 개최했습니다. 이 행사에서 Cloudflare는 인터넷과 지구를 더 나은 곳으로 만들겠다는 사명 아래 환경, 사회 및 거버넌스 프로젝트에 중점을 두고 개발된 다양한 제품과 이니셔티브를 발표했습니다....
2021년 9월 13일
현재 Workers는 P90에서 3년 전보다 30% 더 빠릅니다. 또한 Lambda@Edge에서는 210%, Lambda에서는 298% 더 빠릅니다....
2021년 3월 25일
오늘, 최종 사용자 브라우저에서의 공격을 감지하는 데 이용할 수 있는 클라이언트측 보안 제품인 Page Shield를 출시하게 되어 기쁘게 생각합니다...
2020년 4월 30일
다양한 규모, 기간, 강도의 DDoS 공격이 확산되면서, DDoS 방어는 모든 비즈니스와 조직이 온라인에서 활동하는 데 기본 항목이 됐습니다. 하지만 DDoS 방어 솔루션을 선정할 때 보안 및 위기 관리 기술 전문가는 네트워크 용량, 관리 역량, 글로벌 분포, 경고, 보고, 지원 등 여러 가지 요소를 고려해야 합니다....
2019년 11월 20일
TLS 프로토콜의 최신판인 TLS 1.3 에서 소개된 흥미로운 기능 중에 “왕복 시간 없는 연결 재시작”이라는 기능이 있습니다. 이것은 TLS 핸드셰이크가 완료되기를 기다리지 않고 클라이언트가 HTTP 요청과 같은 어플리케이션 데이터를 보내기 시작할 수 있는 동작 모드이고 새 연결을 만들 때 드는 지연 시간을 줄일 수 있습니다....
2019년 5월 22일
우리 Cloudflare 프로토콜 팀은 Cloudflare 네트워크의 엣지서버에서 HTTP 트래픽을 처리하는 일을 맡고 있습니다. 우리는 TCP, QUIC, TLS, 안전한 인증서 관리, HTTP/1 과 HTTP/2 에 관련된 기능을 담당하고 있습니다....
2018년 9월 24일
오늘 우리는 인터넷 사용자의 사생활 보호를 높여주는 TLS 1.3 프로토콜의 확장인 암호화된 SNI 지원을 발표합니다....
2018년 4월 12일
오늘 우리는 Spectrum을 발표 하였습니다: 어떤 TCP 기반의 프로토콜이라도 DDoS 방어, 로드밸런싱 그리고 컨텐츠 가속을 할 수 있는 새로운 Cloudflare의 기능입니다....