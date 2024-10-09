Cloudflare는 각 네트워크의 특성을 학습하고 혼잡 제어 시스템을 조정함으로써 방대한 트래픽을 활용해 이전보다 더 빠르게 응답을 전송합니다. ...

업계에서 가장 빠른 제거 기능을 갖춘 데 이어, Cloudflare에서는 이제 모든 요금제에서 Instant Purge 할당량을 늘렸습니다. ...

최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다. ...

이제 Cloudflare에서 캡차를 제거했으므로, 인터넷 전반에 걸쳐 캡차의 종식을 앞당기려고 합니다. 이제 모든 사용자가 Turnstile의 '관리' 모드를 완전히 무료로 무제한 이용할 수 있게 되었음을 알려드리게 되어 기쁘게 생각합니다 ...

이 블로그에서는 "연결 통합"에 대해 더 면밀하게 살펴보고, 이를 특히 대규모로 관리하는 것에 중점을 두겠습니다 ...

더 많은 게시물