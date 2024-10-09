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Cloudflare 블로그

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속도 및 신뢰성

Speed Brain 소개: 웹 페이지 로딩 속도 45% 향상

2024-09-25

창립기념일 주간속도 및 신뢰성연구캐시Speed Brain제품 뉴스

최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....

캡차가 없는 Cloudflare, 모두에게 무료로 제공되는 Turnstile

2023-09-29

창립기념일 주간제품 뉴스TurnstileCAPTCHA속도 및 신뢰성보안

이제 Cloudflare에서 캡차를 제거했으므로, 인터넷 전반에 걸쳐 캡차의 종식을 앞당기려고 합니다. 이제 모든 사용자가 Turnstile의 '관리' 모드를 완전히 무료로 무제한 이용할 수 있게 되었음을 알려드리게 되어 기쁘게 생각합니다...

더 많은 게시물

2023년 6월 06일

1년 후 HTTP/3 사용량 조사

HTTP/3 RFC가 1주년을 맞이하게 되어, Cloudflare에서는 2022년 5월부터 2023년 5월까지의 HTTP 버전 사용 동향을 조사했습니다. 브라우저의 HTTP/3 사용량은 계속 증가하고 있지만, 검색 엔진과 소셜 미디어 봇은 계속해서 웹의 핵심 프로토콜 최신 버전을 효과적으로 무시하고 있는 것으로 나타났습니다...

QUIC
속도 및 신뢰성
보안
IETF

2023년 2월 13일

Cloudflare, 초당 7,100만 요청이 이루어진 기록적인 DDoS 공격 완화

이번 주말에는 기록적인 DDoS 공격이 발생했습니다. 주말 동안 Cloudflare에서는 수십 건의 초대규모 DDoS 공격을 감지하고 완화했습니다. 대부분의 공격은 초당 5,000만~7,000만 요청(rps) 범위에서 정점을 찍었으며, 가장 큰 공격은 7,100만 rps를 초과했습니다...

공격
추세
속도 및 신뢰성
보안
DDoS

2022년 4월 12일

2022년 1분기 DDoS 공격 동향

2022년 첫 번째 DDoS 보고서에 오신 것을 환영합니다. 통산 9번째 보고서입니다. 이 보고서에는 2022년 1월과 3월 사이에 전역 Cloudflare 네트워크에서 관찰된 응용 프로그램 계층 및 네트워크 계층 섹션 모두에서의 새로운 데이터 포인트와 인사이트가 포함되어 있습니다...

DDoS
DDoS 보고서
공격
추세
Radar

2021년 10월 18일

Crawler Hints 새 소식, Cloudflare의 IndexNow 지원 및 기본 제공 소식 발표

기록적으로 무더웠던 지난 여름, Cloudflare는 제1회 Impact Week를 개최했습니다. 이 행사에서 Cloudflare는 인터넷과 지구를 더 나은 곳으로 만들겠다는 사명 아래 환경, 사회 및 거버넌스 프로젝트에 중점을 두고 개발된 다양한 제품과 이니셔티브를 발표했습니다....

Crawler Hints
제품 뉴스
속도 및 신뢰성
SEO

2020년 4월 30일

DDoS 공격의 진화에 따라 DDoS 보호도 진화해야 합니다

다양한 규모, 기간, 강도의 DDoS 공격이 확산되면서, DDoS 방어는 모든 비즈니스와 조직이 온라인에서 활동하는 데 기본 항목이 됐습니다. 하지만 DDoS 방어 솔루션을 선정할 때 보안 및 위기 관리 기술 전문가는 네트워크 용량, 관리 역량, 글로벌 분포, 경고, 보고, 지원 등 여러 가지 요소를 고려해야 합니다....

DDoS
공격
Gartner (KO)
추세
Network

2019년 11월 20일

QUIC 0-RTT 재시작으로 더 빨리 연결하기

TLS 프로토콜의 최신판인 TLS 1.3 에서 소개된 흥미로운 기능 중에 “왕복 시간 없는 연결 재시작”이라는 기능이 있습니다. 이것은 TLS 핸드셰이크가 완료되기를 기다리지 않고 클라이언트가 HTTP 요청과 같은 어플리케이션 데이터를 보내기 시작할 수 있는 동작 모드이고 새 연결을 만들 때 드는 지연 시간을 줄일 수 있습니다....

QUIC
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