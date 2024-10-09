Cloudflare는 인터넷 서비스 공급자 및 네트워크 장비 공급자와 협력하여 수백만 가구에 더 안전한 브라우징 환경을 제공합니다

2024-09-24

Cloudflare는 ISP 및 네트워크 공급자와 협력하여 가정에 더욱 안전한 브라우징 환경을 제공하기 위해 공용 DNS 확인자의 사용을 확대하고 있습니다. 1.1.1.1 가정용으로 구동되는 버튼 클릭 한 번으로 모든 인터넷 사용자를 안전하지 않은 콘텐츠로부터 보호하는 데 함께하세요. ...