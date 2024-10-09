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Cloudflare는 인터넷 서비스 공급자 및 네트워크 장비 공급자와 협력하여 수백만 가구에 더 안전한 브라우징 환경을 제공합니다

2024-09-24

창립기념일 주간1.1.1.1개인정보 보호DNS보안파트너네트워크 서비스

Cloudflare는 ISP 및 네트워크 공급자와 협력하여 가정에 더욱 안전한 브라우징 환경을 제공하기 위해 공용 DNS 확인자의 사용을 확대하고 있습니다. 1.1.1.1 가정용으로 구동되는 버튼 클릭 한 번으로 모든 인터넷 사용자를 안전하지 않은 콘텐츠로부터 보호하는 데 함께하세요....

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2022년 3월 17일

Cloudflare와 CrowdStrike는 파트너 관계를 맺어 CISO에 장치, 응용 프로그램 및 기업 네트워크 전반에 걸쳐 보안 제어를 제공합니다

오늘, CrowdStrike와의 새로운 통합 기능 여러 가지를 발표하게 되어 기쁩니다. 이번 통합은 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 Zero Trust 제품군을 CrowdStrike의 EDR(엔드포인트 위협 감지 및 대응) 및 인시던트 복원 서비스와 결합합니다...

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