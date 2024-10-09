더 나은 인터넷 구축을 지원하기 위한 15년의 여정: 2025년 창립기념일 주간 돌아보기
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....계속 읽기 »
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....계속 읽기 »
2024-09-30
2024년 창립기념일 주간 동안 발표된 주요 소식들을 다시 살펴보세요....
2024-08-12
Cloudflare가 성공할 수 있었던 것은 탁월한 파트너십 때문입니다. Cloudflare의 PowerUP 프로그램은 이러한 협력을 강화하여 혁신, 수익성, 성장을 촉진합니다. 탁월한 성과에는 파트너 상이 수여됩니다. Cloudflare에서는 미래를 만들어 가는 파트너들을 인정합니다...
2024-02-22
오늘 Elastic에서 제공하는 새로운 Cloudflare Zero Trust 대시보드를 발표하게 되어 기쁩니다. Elastic을 사용하는 공유 고객은 이제 사전 구축된 대시보드를 사용하여 Zero Trust 로그를 저장, 검색, 분석할 수 있습니다...
2022년 3월 17일
오늘, CrowdStrike와의 새로운 통합 기능 여러 가지를 발표하게 되어 기쁩니다. 이번 통합은 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 Zero Trust 제품군을 CrowdStrike의 EDR(엔드포인트 위협 감지 및 대응) 및 인시던트 복원 서비스와 결합합니다...
2021년 12월 09일
주요 사이버 보험업체 및 사건 대응 공급자들과 고객들의 사이버 위험 완화를 도울 수 있는 사이버 위험 제휴 프로그램을 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. Cloudflare 고객들은 보험료 할인이나 파트너 커버리지...
2021년 3월 22일
MPLS 링크를 안전하고, 성능이 뛰어나며, 관찰 가능한 전역 네트워크로 교체하겠다는 약속으로 기업 네트워크와 업계 자체가 변화할 것입니다...