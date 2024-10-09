Will Allen

에이전트를 위한 Markdown 소개

2026-02-12

온라인에서 콘텐츠를 검색하는 방식은 기존의 검색 엔진에서 인간을 위해 구축된 웹에서 정형 데이터를 필요로 하는 AI 에이전트로 전환되고 있습니다. 이제는 방문자 인간뿐만 아니라 에이전트를 1급 시민으로 대해야 할 때입니다. Markdown for Agents는 당사 네트워크에서 요청된 모든 HTML 페이지를 자동으로 마크다운으로 변환합니다. ...