Will Allen

에이전트를 위한 Markdown 소개
2026-02-12
온라인에서 콘텐츠를 검색하는 방식은 기존의 검색 엔진에서 인간을 위해 구축된 웹에서 정형 데이터를 필요로 하는 AI 에이전트로 전환되고 있습니다. 이제는 방문자 인간뿐만 아니라 에이전트를 1급 시민으로 대해야 할 때입니다. Markdown for Agents는 당사 네트워크에서 요청된 모든 HTML 페이지를 자동으로 마크다운으로 변환합니다....
2026-02-12
온라인에서 콘텐츠를 검색하는 방식은 기존의 검색 엔진에서 인간을 위해 구축된 웹에서 정형 데이터를 필요로 하는 AI 에이전트로 전환되고 있습니다. 이제는 방문자 인간뿐만 아니라 에이전트를 1급 시민으로 대해야 할 때입니다. Markdown for Agents는 당사 네트워크에서 요청된 모든 HTML 페이지를 자동으로 마크다운으로 변환합니다....
2025-09-24
Cloudflare의 콘텐츠 신호 정책은 창작자에게 자신의 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구를 제공합니다. ...
2025-04-09
Cloudflare Realtime과 RealtimeKit을 발표합니다. 이 툴킷은 Kotlin, React Native, Swift, JavaScript, Flutter용 SDK를 사용하여 며칠 만에 실시간 오디오 및 동영상 애플리케이션을 출시 및 배포할 수 있는 완전한 툴킷입니다....