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Alex Krivit

Alex Krivit

Speed Brain 소개: 웹 페이지 로딩 속도 45% 향상

2024-09-25

창립기념일 주간속도 및 신뢰성연구캐시Speed Brain제품 뉴스

최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....

Cache Reserve, GA로 전환: 향상된 제어 기능으로 송신 비용 최소화

2023-10-25

Cache Reserve (KO)일반 가용성애플리케이션 서비스성능클라우드 연결성

베타에서 정식 버전으로 업그레이드된 Cache Reserve를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 몇 가지 기대되는 새 기능도 함께 소개합니다. 이러한 새로운 기능에는 Cloudflare 대시보드의 캐시 개요 섹션에 표시되는 분석에 Cache Reserve를 추가하는 것이 포함됩니다...

Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브 덕분에 마이그레이션이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다

2023-06-21

Speed WeekMigration Hub (KO)Project Turpentine (KO)

오늘 Turpentine을 다시 출시하고 Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브를 소개하게 되어 기쁩니다. 마이그레이션 허브는 프로세스를 투명하게 하고 간소화하는 새로운 마이그레이션 가이드를 제공하여 모든 마이그레이션 요구 사항을 한 곳에서 충족할 수 있습니다...

Crawler Hints 새 소식, Cloudflare의 IndexNow 지원 및 기본 제공 소식 발표

2021-10-18

Crawler Hints제품 뉴스속도 및 신뢰성SEO

기록적으로 무더웠던 지난 여름, Cloudflare는 제1회 Impact Week를 개최했습니다. 이 행사에서 Cloudflare는 인터넷과 지구를 더 나은 곳으로 만들겠다는 사명 아래 환경, 사회 및 거버넌스 프로젝트에 중점을 두고 개발된 다양한 제품과 이니셔티브를 발표했습니다....