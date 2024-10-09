Alex Krivit

“Instant Purge를 확보하면 즉시 제거 가능합니다!” — 이제 모든 고객이 모든 제거 방법을 사용할 수 있습니다
2025-04-01
업계에서 가장 빠른 제거 기능을 갖춘 데 이어, Cloudflare에서는 이제 모든 요금제에서 Instant Purge 할당량을 늘렸습니다. ...
2025-04-01
업계에서 가장 빠른 제거 기능을 갖춘 데 이어, Cloudflare에서는 이제 모든 요금제에서 Instant Purge 할당량을 늘렸습니다. ...
2024-09-25
최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....
2023-10-25
베타에서 정식 버전으로 업그레이드된 Cache Reserve를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 몇 가지 기대되는 새 기능도 함께 소개합니다. 이러한 새로운 기능에는 Cloudflare 대시보드의 캐시 개요 섹션에 표시되는 분석에 Cache Reserve를 추가하는 것이 포함됩니다...
2023-10-24
오늘, 캐시 규칙을 다른 몇 가지 규칙 제품과 함께 일반 공개(GA)로 제공하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 하지만 이것으로 끝이 아닙니다. 캐시 규칙에 대한 새로운 구성 옵션도 도입합니다...
2023-06-21
오늘 Turpentine을 다시 출시하고 Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브를 소개하게 되어 기쁩니다. 마이그레이션 허브는 프로세스를 투명하게 하고 간소화하는 새로운 마이그레이션 가이드를 제공하여 모든 마이그레이션 요구 사항을 한 곳에서 충족할 수 있습니다...
2022-11-15
Cache Reserve를 오픈 베타로 제공함을 기쁜 마음으로 발표합니다. 이제 사용자가 Cache Reserve를 사용해 볼 수 있고, 기다릴 필요 없이 자신의 콘텐츠 전송 전략에 통합할 수 있습니다...
2021-10-18
기록적으로 무더웠던 지난 여름, Cloudflare는 제1회 Impact Week를 개최했습니다. 이 행사에서 Cloudflare는 인터넷과 지구를 더 나은 곳으로 만들겠다는 사명 아래 환경, 사회 및 거버넌스 프로젝트에 중점을 두고 개발된 다양한 제품과 이니셔티브를 발표했습니다....