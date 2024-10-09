Cloudflare에서 AI 시대에 맞게 캐시를 재고하는 이유
2026-04-02
매주 100억 건 이상의 요청에 해당하는 AI 봇 트래픽의 폭발적인 증가는 캐시 설계에 새로운 과제와 기회를 제시하고 있습니다. AI 봇 트래픽이 인간과 다른 점, 이것이 CDN 캐시에 미치는 영향, Cloudflare가 AI와 인간 경험을 개선하기 위한 시스템을 설계한 초기 아이디어를 살펴봅니다....계속 읽기 »
2026-04-02
매주 100억 건 이상의 요청에 해당하는 AI 봇 트래픽의 폭발적인 증가는 캐시 설계에 새로운 과제와 기회를 제시하고 있습니다. AI 봇 트래픽이 인간과 다른 점, 이것이 CDN 캐시에 미치는 영향, Cloudflare가 AI와 인간 경험을 개선하기 위한 시스템을 설계한 초기 아이디어를 살펴봅니다....계속 읽기 »
2025-10-30
IP 기반 ID를 넘어 발전하기 위해 Web 봇 Auth를 위한 오픈 레지스트리 형식을 제안합니다. 이를 통해 모든 출처에서 봇용 암호화 키를 발견하고 검증할 수 있으므로 분산화되고 더 신뢰할 수 있는 생태계가 조성됩니다....
2025-10-30
AI 에이전트가 인터넷 사용 방식을 바꾸면서 보안에 대한 문제가 발생합니다. Anonymous Credentials에서 사용자를 추적하거나 개인정보 침해 없이 에이전트 트래픽의 속도를 제한하고 남용을 차단하는 방법을 살펴봅니다....
2025-10-29
연구자와 실무자는 거의 연결을 지원하는 인터넷과 마찬가지로 연결에 대해 연구해 왔습니다. 오늘날 Cloudflare의 전역 네트워크는 초당 수백만 개의 연결을 수신합니다. 수명, 크기 등 TCP 연결의 다양한 특성을 살펴봅니다....
2025-10-29
WARP의 초기 구현은 VPN을 통해 인터넷에 액세스할 수 있도록 하는 것과 유사했습니다. Cloudflare가 구축한 방법을 소개하며, 여러분도 그렇게 할 수 있습니다. ...