Cloudflare에서 AI 시대에 맞게 캐시를 재고하는 이유

2026-04-02

매주 100억 건 이상의 요청에 해당하는 AI 봇 트래픽의 폭발적인 증가는 캐시 설계에 새로운 과제와 기회를 제시하고 있습니다. AI 봇 트래픽이 인간과 다른 점, 이것이 CDN 캐시에 미치는 영향, Cloudflare가 AI와 인간 경험을 개선하기 위한 시스템을 설계한 초기 아이디어를 살펴봅니다. ...