Cloudflare CASB로 ChatGPT, Claude, Gemini 보안 스캔하기
2025-08-26
Cloudflare CASB는 이제 ChatGPT, Claude, Gemini를 스캔하여 잘못된 구성, 민감한 데이터 노출, 규정 준수 문제를 확인하여 조직이 AI를 자신 있게 채택할 수 있도록 지원합니다. ...계속 읽기 »
2025-08-26
Cloudflare CASB는 이제 ChatGPT, Claude, Gemini를 스캔하여 잘못된 구성, 민감한 데이터 노출, 규정 준수 문제를 확인하여 조직이 AI를 자신 있게 채택할 수 있도록 지원합니다. ...계속 읽기 »
2025-08-26
이 가이드는 보안 및 IT 리더가 AI 보안 상태 관리(AI-SPM) 전략의 일환으로 Cloudflare의 SASE 아키텍처를 사용하여 생성형 AI를 안전하게 도입할 수 있도록 관련 모범 사례를 제공합니다....
2025-03-21
Cloudflare의 CASB를 사용하여 클라우드 스토리지 계정에 있는 중요한 데이터와 잘못된 구성을 통합, 스캔, 감지합니다....
2024-09-24
오늘 Cloudflare는 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원하겠다는 사명을 향해 몇 가지 큰 발자국을 내딛습니다. Cloudflare는 10개가 넘는 다양한 웹 사이트와 네트워크 보안 제품 및 기능을 모든 사람이 무료로 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다....
2023-09-07
이 블로그에서는 웹, Saas, 비공개 앱 등 모든 곳에 걸쳐 데이터를 보호하는 통합 제품군인 Cloudflare One을 소개합니다. Cloudflare의 전역 네트워크를 전체를 기반으로 구축되어 제공되는 Cloudflare One의 데이터 보호 제품군은 최신 코딩 및 AI의 위험에 대응하기 위하여 설계되었습니다...
2023년 9월 07일
Cloudflare One에서 데이터 보호 제품군이 출시되었습니다.이 블로그에서는 SaaS 환경에서 데이터와 코드를 보호하기 위한 DLP 및 CASB 서비스의 새로운 기능을 미리 살펴보고, 지난 1년 동안 무엇을 만들어왔는지 살펴봅니다....
2023년 1월 12일
Cloudflare CASB가 Salesforce 및 Box에 새로운 SaaS 통합 두 가지를 추가합니다...
2023년 1월 11일
Cloudflare CASB와 DLP가 함께 작동하여 미사용 중인 중요한 데이터를 보호할 수 있습니다...
2022년 3월 18일
당사는 바로 지금 대역 외 CASB 제품을 Zero Trust 플랫폼의 원활한 일부로 만들기 위해 노력하고 있습니다...
2022년 2월 10일
Cloudflare에서 Vectrix를 인수했음을 기쁜 마음으로 알려드립니다!...