사용자에게 선택권을 주는 Cloudflare의 새로운 콘텐츠 신호 정책
2025-09-24
Cloudflare의 콘텐츠 신호 정책은 창작자에게 자신의 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구를 제공합니다. ...계속 읽기 »
2025-09-24
Cloudflare의 콘텐츠 신호 정책은 창작자에게 자신의 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구를 제공합니다. ...계속 읽기 »
2025-06-12
2025년 6월은 취약한 공익 단체를 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 Cloudflare의 활동인 Galileo 프로젝트가 11주년이 되는 해입니다....
2024-06-12
10년 전, Cloudflare는 현재 전 세계 2,600여 개의 독립 언론인과 비영리 단체에 무료로 보안 서비스를 제공하는 Galileo 프로젝트를 출범했습니다...
2024-03-07
2024년에는 80여 개국에서 선거가 실시될 예정이며, 약 42억 명의 사람들의 삶에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. Cloudflare는 선거 과정에 참여하는 다양한 주체들을 지원하기 위해 민주 절차를 촉진하는 보안, 성능, 안정성 도구를 제공할 준비가 되어 있습니다...
2024년 3월 04일
보안 고려 사항은 소프트웨어 설계의 필수적인 부분이어야 하며, 사후에 고려해서는 안 됩니다. Cloudflare가 CISA의 보안 설계 원칙을 준수하고 업계를 변화시키는 방법을 살펴보세요...
2023년 9월 25일
이번 주에 발표된 독립 보고서에 따르면 기업 네트워크 서비스를 온프레미스 장치에서 Cloudflare 서비스로 전환하면 현재 네트워크 공간에 따라 관련 탄소 배출량을 최대 96%까지 줄일 수 있습니다. 이러한 사실을 알려드리게 되어 기쁩니다...
2023년 5월 08일
유럽에서 인터넷의 미래에 영향이 미칠 수 있는 중요한 논쟁이 벌어지고 있습니다. 유럽연합 집행위원회에서는 인터넷에서 네트워크가 서로 연결되는 방법에 대한 새로운 규정을 검토하고 있습니다....
2022년 12월 16일
IP 차단에 대한 논의: IP 차단이 일어나는 이유, 정의, 역할, 영향을 미치는 대상, 온라인에서 콘텐츠를 다루는 데 적절하지 않은 방식인 이유...
2022년 12월 15일
Cloudflare가 어떻게 시민 사회 단체와 함께 Radar Alerts 및 API를 사용하여 인터넷 셧다운을 추적하는 도구를 제공하는지 자세히 알아보세요...
2022년 12월 14일
사전 연구 결과에 따르면 Cloudflare 제품은 비슷한 온프레미스 하드웨어에 비해 최대 90% 더 탄소 효율적입니다...
2022년 12월 13일
글로벌 커뮤니티가 기본적으로 기능하는 데 필수적이지만 리소스가 부족한 조직은 끊임 없는 사이버 공격에 대항하고 있으며, 기본적인 건전성, 안전, 보안 필요성을 위협 받고 있습니다. Cloudflare의 핵심 임무는 더 나은 인터넷 구축을 지원하는 것입니다. 2022년 12월 13일부...
2022년 4월 03일
러시아가 정당하지 않게 우크라이나에 침공한 비극을 일으킨 2월 말 이후, 러시아의 병력이 우크라이나로 진군했지만 우크라이나 국민의 저항으로 물러나고 마는 모습을 전 세계가 주의 깊게 지켜보았습니다...
2021년 9월 28일
Cloudflare는 매년 창립기념일 주간이 되면 더 발전된 인터넷을 구축하는데 기여하겠다는 저희의 사명에 대해 설명을 드리고 있습니다. Cloudflare는 전 세계 인터넷 커뮤니티를 지원하는 새로운 프로토콜과 제품을 발표하는 한편, DDoS Protection을 비롯한 완전한 서비스를 무료로 배포하고 있습니다. Cloudflare는 개인, 기업, 정부기...
2019년 2월 27일
어제의 블로그 게시물에서는 Cloudflare 서비스를 이용하는 웹 사이트의 콘텐츠를 처리해 달라는 다양한 요청을 받을 때 우리가 적용하는 원칙에 대해 다루었습니다...