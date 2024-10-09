Cloudflare의 콘텐츠 신호 정책은 창작자에게 자신의 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구를 제공합니다. ...

2025년 6월은 취약한 공익 단체를 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 Cloudflare의 활동인 Galileo 프로젝트가 11주년이 되는 해입니다. ...

Cloudflare는 '국가 간 개인정보 보호 규칙' 시스템 및 '글로벌 개인정보 보호 처리자 인증'에 대한 감사를 성공적으로 받았다고 발표한 세계 최초의 조직입니다. ...

10년 전, Cloudflare는 현재 전 세계 2,600여 개의 독립 언론인과 비영리 단체에 무료로 보안 서비스를 제공하는 Galileo 프로젝트를 출범했습니다 ...

2024년에는 80여 개국에서 선거가 실시될 예정이며, 약 42억 명의 사람들의 삶에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. Cloudflare는 선거 과정에 참여하는 다양한 주체들을 지원하기 위해 민주 절차를 촉진하는 보안, 성능, 안정성 도구를 제공할 준비가 되어 있습니다 ...

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