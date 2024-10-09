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Cloudflare 블로그

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정책 및 법률

2024년 투표 시즌, 신기술의 위협으로부터 전 세계 민주주의를 보호하는 Cloudflare

2024-03-07

Security WeekElection Security정책 및 법률

2024년에는 80여 개국에서 선거가 실시될 예정이며, 약 42억 명의 사람들의 삶에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. Cloudflare는 선거 과정에 참여하는 다양한 주체들을 지원하기 위해 민주 절차를 촉진하는 보안, 성능, 안정성 도구를 제공할 준비가 되어 있습니다...

더 많은 게시물

2023년 9월 25일

Cloudflare로 전환하면 네트워크 탄소 배출량을 최대 96%까지 감축할 수 있습니다(그리고 SBTi)

이번 주에 발표된 독립 보고서에 따르면 기업 네트워크 서비스를 온프레미스 장치에서 Cloudflare 서비스로 전환하면 현재 네트워크 공간에 따라 관련 탄소 배출량을 최대 96%까지 줄일 수 있습니다. 이러한 사실을 알려드리게 되어 기쁩니다...

창립기념일 주간
Emissions
클라우드 연결성
정책 및 법률

2023년 5월 08일

유럽 네트워크 사용료 제안은 단순히 빅테크 기업과 유럽의 대형 통신 회사 간의 분쟁에서 그치지 않습니다

유럽에서 인터넷의 미래에 영향이 미칠 수 있는 중요한 논쟁이 벌어지고 있습니다. 유럽연합 집행위원회에서는 인터넷에서 네트워크가 서로 연결되는 방법에 대한 새로운 규정을 검토하고 있습니다....

Interconnection
Network
Europe
Peering (KO)
정책 및 법률

2022년 12월 13일

Safekeeping 프로젝트 – Zero Trust로 전 세계에서 가장 취약한 인프라 보호

글로벌 커뮤니티가 기본적으로 기능하는 데 필수적이지만 리소스가 부족한 조직은 끊임 없는 사이버 공격에 대항하고 있으며, 기본적인 건전성, 안전, 보안 필요성을 위협 받고 있습니다. Cloudflare의 핵심 임무는 더 나은 인터넷 구축을 지원하는 것입니다. 2022년 12월 13일부...

Impact Week
Project Safekeeping (KO)
정책 및 법률

2022년 4월 03일

러시아에 개방형 인터넷이 계속 유입되고 외부로 공격이 유출되지 않도록 차단하기 위해 Cloudflare가 하는 일

러시아가 정당하지 않게 우크라이나에 침공한 비극을 일으킨 2월 말 이후, 러시아의 병력이 우크라이나로 진군했지만 우크라이나 국민의 저항으로 물러나고 마는 모습을 전 세계가 주의 깊게 지켜보았습니다...

Ukraine
Russia
Freedom of Speech
정책 및 법률

2021년 9월 28일

UN Global Compat와 함께 만드는 더 발전된 인터넷

Cloudflare는 매년 창립기념일 주간이 되면 더 발전된 인터넷을 구축하는데 기여하겠다는 저희의 사명에 대해 설명을 드리고 있습니다. Cloudflare는 전 세계 인터넷 커뮤니티를 지원하는 새로운 프로토콜과 제품을 발표하는 한편, DDoS Protection을 비롯한 완전한 서비스를 무료로 배포하고 있습니다. Cloudflare는 개인, 기업, 정부기...

창립기념일 주간
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