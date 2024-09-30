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또 한 번의 창립기념일 주간 축하를 마무리하며

2024-09-30

2분 읽기
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2024년은 Cloudflare가 창립 14주년이 되는 해입니다. 매년 창립기념일 주간은 Cloudflare의 고객과 더 광범위한 인터넷 커뮤니티에 대한 보답에 초점을 맞춘 주요 발표와 혁신적인 신제품 출시로 가득합니다. 창립기념일 주간은 Cloudflare와 그 문화를 자랑스럽게 소개하는 전통이 되었으며, 사명을 향한 헌신과 고객과 늘 유지해 온 긴밀한 유대를 상징합니다. 이 주간을 기념하기 위해 Cloudflare는 매년 초부터 준비를 시작하고 전 직원이 참여할 수 있도록 초대합니다. 

창립기념일 주간을 몇 달 앞두고 Cloudflare는 팀을 초대하여 발표할 아이디어를 제출해 달라고 요청했습니다. 새로운 표준을 도입하자는 제안부터 개발자를 위해 새로운 제품을 만들자는 제안까지, 다양한 아이디어가 쏟아졌습니다. 가장 큰 도전은 아직 해야 할 일이 매우 많은데 이를 단 일주일 안에 담아내야 한다는 것입니다. 매년 창립기념일이 있어서 다행이지만, 내년에는 창립기념일 주간에 하루를 더 추가해야 할지도 모르겠습니다!

혹시 놓치셨다면, 2024년 창립기념일 주간에 Cloudflare가 발표한 모든 내용을 소개합니다.

월요일

대상 한 문장으로 요약하면...
콘텐츠에 접근하는 AI 모델의 감사 및 제어 시작 어떤 AI 관련 봇과 크롤러가 귀사의 웹 사이트에 접근할 수 있는지, 그리고 어떤 콘텐츠를 사용하도록 허용할 것인지 파악합니다.
배치 DNS 레코드 업데이트로 더욱 효율적인 영역 관리 Cloudflare를 통해 DNS를 관리하는 고객은 레코드 배치를 생성하고, 많은 레코드에서 프록시 설정을 활성화하며, 여러 레코드를 동시에 새로운 대상으로 업데이트하거나 모든 레코드를 삭제할 수 있습니다.
임시 ID 소개: 사기 감지를 위한 새로운 도구 임시 ID라는 새로운 기능을 통해 보안을 한 단계 더 발전시키고 있습니다. 이 기능은 네트워크 수준의 정보에 의존하지 않고 짧은 시간 동안 유효한 고유 ID를 생성합니다.

화요일

대상 한 문장으로 요약하면...
가정에 더 안전한 브라우징 경험을 제공하기 위한 Cloudflare 파트너 인터넷 서비스, 네트워크 및 하드웨어 장비 공급자는 Cloudflare에 가입하고 이와 파트너십을 체결하여 가정에 더 안전한 브라우징 경험을 제공할 수 있습니다.
Cloudflare와 함께하는 더욱 안전한 인터넷: 무료 위협 인텔리전스, 분석 및 새로운 위협 감지 위협 인텔리전스, 분석, 새로운 위협 감지 기능 등을 무료로 제공합니다.
Cloudflare의 Terraform 공급자 자동으로 생성 OpenAPI 스키마 생태계의 마지막 부분인 Terraform 공급자와 API 참조 문서가 이제 자동으로 생성됩니다.
Cloudflare는 WhatsApp의 키 투명성을 감사하여 엔드투엔드 암호화 메시지의 보안을 검증하는 것을 지원합니다 Cloudflare는 WhatsApp의 키 투명성을 감사하여 엔드투엔드 암호화 메시지의 보안을 검증하는 것을 지원합니다.

수요일

대상 한 문장으로 요약하면...
Speed Brain 소개: 웹 페이지 로딩 속도를 45% 개선하도록 지원하기 최근 Cloudflare의 Speed Brain은 Speculation Rules API를 이용하여 놀라운 속도 향상을 이뤘습니다. 사용자가 다음으로 탐색할 가능성이 높은 콘텐츠를 미리 가져와, 사용자가 웹 페이지를 열기 전에 다운로드하여 페이지 로딩 속도를 45% 개선합니다.
Instant Purge: 150ms 이내에 캐시된 콘텐츠 무효화하기 Instant Purge는 태그, 호스트명, 접두사별로 글로벌 대기 시간을 갖는 업계에서 가장 빠른 캐시 삭제를 제공하며, 캐시된 콘텐츠를 150ms 이내에 무효화합니다.
더욱 빠르고 개인정보 보호가 강화된 인터넷의 새로운 표준 Zstandard 압축, 암호화된 클라이언트 Hello, 속도 및 개인정보 보호 관련 발표가 모두 무료로 출시됩니다.
TURN 및 Anycast: 피어 연결 작업이 전 세계적으로 작동할 수 있도록 지원 오늘부터 Cloudflare Calls의 TURN 서비스가 모든 Cloudflare 계정에 일반적으로 공급됩니다.
Cloudflare의 12세대 서버 — 145% 향상된 성능, 63% 향상된 효율성 차세대 서버는 뛰어난 성능과 보안에 중점을 두고 AI/ML 워크로드에 대한 지원을 강화하며 전력 효율성에서도 중요한 발전을 이루었습니다.

목요일

대상 한 문장으로 요약하면...
스타트업 프로그램 개편: 최대 $250,000의 크레딧으로 Cloudflare에서 구축하고 성장하기 이제 적격 스타트업은 Cloudflare 개발자 플랫폼에서 구축하는 데 사용할 수 있는 크레딧을 최대 $250,000까지 신청하고 받을 수 있습니다.
더 크고, 더 좋고, 더 빠른 Cloudflare의 AI 플랫폼 더 강력한 GPU, 확장된 모델 지원, AI Gateway에서 향상된 로깅 및 평가, 더 큰 인덱스 크기와 더 빠른 쿼리로 Vectorize GA를 제공합니다.
2024 Builder Day: Workers 플랫폼의 18가지 대규모 업데이트 영구적이고 쿼리가 가능한 Workers 로그, Node.js 호환성 GA, OpenNext로 개선된 Next.js 지원, Workers용 기본 제공 CI/CD, Gradual Deployments, Queues 및 R2 Event Notifications GA 등으로 Cloudflare에서의 개발이 더 쉽고 빠르며 저렴해졌습니다.
더 빠른 Workers KV Cloudflare가 Workers KV를 최대 3배 더 빠르게 만든 방법을 심층적으로 알아봅니다.
모든 Durable Object에 대기 시간이 없는 SQLite 스토리지 애플리케이션 코드를 스토리지 계층에 넣으면 데이터가 저장된 곳에서 코드가 실행됩니다.
Workers AI를 더 빠르고 효율적으로 만들기: KV 캐시 압축 및 추측 디코딩으로 성능 최적화 KV 캐시 압축 및 추측 디코딩과 같은 새로운 최적화 기술을 사용하여 Cloudflare Workers AI 플랫폼에서 대형 언어 모델(LLM) 추론 속도를 매우 빠르게 만들었습니다.

금요일

대상 한 문장으로 요약하면...
Cloudflare의 컨테이너 플랫폼은 현재 프로덕션 환경에 있으며, GPU를 탑재하고 있습니다. 초기 모습을 소개합니다. Cloudflare는 네트워크 전반에서 컨테이너를 실행하는 플랫폼을 위해 새로운 작업을 진행하고 있습니다. 이 플랫폼은 AI 추론 등을 위해 프로덕션 환경에서 이미 사용되고 있습니다.
사이버 보안 강화: Cloudflare, CISA 서약 약속의 일환으로 새로운 버그 바운티 VIP 프로그램 구현 올해 Cloudflare는 CISA 서약 약속의 일환으로 새로운 버그 바운티 VIP 프로그램을 구현했습니다.
빌더 역량 강화하기: Dev Alliance 및 Workers Launchpad 코호트 #4 소개 필수 개발자 도구를 무료 및 할인된 가격으로 이용하고, Cloudflare 기반으로 구축된 혁신적인 스타트업들과 만나보세요.
Cloudflare, 프로젝트 Alexandria를 통해 오픈 소스 프로젝트의 지원 확대 오픈 소스 프로그램을 확장하여 프로젝트가 지속 가능하고 확장 가능한 미래를 갖도록 지원하고, 성장에 필요한 도구와 보호 기능을 제공합니다.
네트워크 트렌드와 자연어: Cloudflare Radar의 새로운 데이터 익스플로러 및 AI 어시스턴트 비교 및 필터를 포함하여 더욱 복잡한 API 쿼리를 작성하고 결과를 시각화할 수 있는 단순한 웹 기반 인터페이스.
WAF 규칙 빌더 어시스턴트, Cloudflare Radar AI 인사이트 및 업데이트된 AI 봇 보호 기능으로 이루어내는 AI Everywhere Cloudflare AI 어시스턴트 기능을 확장하여 새로운 WAF 규칙을 작성할 수 있도록 지원하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트와 AI 봇 차단 기능을 추가했습니다.
무료에 대한 약속 다시 확인 Free 요금제는 계속 유지되며, 이번 주에 15개의 새로운 발표를 통해 Free 요금제를 더욱 개선하겠다는 Cloudflare의 약속을 재확인했습니다.

추가 내용

Cloudflare는 거의 모든 국가에서 수백만 고객과 수백만 도메인을 지원하고 있습니다. 그러나 글로벌 기업으로서 결제 시스템은 복잡할 수 있습니다. 특히 북미 외의 지역에서는 더욱 그렇습니다. 미국에서는 온라인 구매에 신용카드를 많이 이용하지만, 전 세계적으로는 다른 결제 방식이 더 선호됩니다. EMEA, APAC, LATAM 지역의 소비자 60%는 대체 결제 수단을 선택합니다. 예를 들어 유럽 소비자는 은행 이체 메커니즘인 SEPA 자동 이체를, 중국 소비자는 디지털 지갑인 Alipay를 주로 사용합니다.

Cloudflare는 이를 고객이 있는 곳에서 만날 수 있는 기회라고 생각했습니다. 오늘 Cloudflare는 결제 시스템을 확장하고 Stripe Link라는 새로운 결제 방식을 위한 클로즈드 베타를 출시한다는 소식을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. Cloudflare 셀프 서비스 고객은 Link를 통해 은행 계좌나 카드를 사용하여 결제할 수 있어 결제 환경이 더욱 빠르고 원활해집니다. Link를 사용하는 비즈니스에 한 번 결제 세부 정보를 저장한 고객은 결제 정보를 다시 입력할 필요 없이 빠르게 결제할 수 있습니다  

이는 전 세계 고객이 사용하는 글로벌 결제 수단을 지원하기 위해 결제 시스템을 확장하려는 Cloudflare 노력의 첫 단계입니다. 앞으로 더 많은 결제 방법을 점진적으로 도입하고 단계마다 고객의 피드백을 수집하여 원활한 통합이 이루어지도록 할 것입니다.

내년을 기약하며

2024년 창립기념일 주간은 여기까지입니다. 하지만 Cloudflare의 혁신은 멈추지 않습니다. 더 나은 인터넷을 구축하기 위해 연중 새로운 제품과 기능을 지속적으로 출시할 예정이니, Cloudflare 블로그를 팔로우하고 계속해서 소식을 확인해 주세요.

Cloudflare에서는 전체 기업 네트워크를 보호하고, 고객이 인터넷 규모의 애플리케이션을 효과적으로 구축하도록 지원하며, 웹 사이트와 인터넷 애플리케이션을 가속화하고, DDoS 공격을 막으며, 해커를 막고, Zero Trust로 향하는 고객의 여정을 지원합니다.

어떤 장치로든 1.1.1.1에 방문해 인터넷을 더 빠르고 안전하게 만들어 주는 Cloudflare의 무료 애플리케이션을 사용해 보세요.

더 나은 인터넷을 만들기 위한 Cloudflare의 사명을 자세히 알아보려면 여기에서 시작하세요. 새로운 커리어 경로를 찾고 있다면 채용 공고를 확인해 보세요.
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