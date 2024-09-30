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2024년은 Cloudflare가 창립 14주년이 되는 해입니다. 매년 창립기념일 주간은 Cloudflare의 고객과 더 광범위한 인터넷 커뮤니티에 대한 보답에 초점을 맞춘 주요 발표와 혁신적인 신제품 출시로 가득합니다. 창립기념일 주간은 Cloudflare와 그 문화를 자랑스럽게 소개하는 전통이 되었으며, 사명을 향한 헌신과 고객과 늘 유지해 온 긴밀한 유대를 상징합니다. 이 주간을 기념하기 위해 Cloudflare는 매년 초부터 준비를 시작하고 전 직원이 참여할 수 있도록 초대합니다.

창립기념일 주간을 몇 달 앞두고 Cloudflare는 팀을 초대하여 발표할 아이디어를 제출해 달라고 요청했습니다. 새로운 표준을 도입하자는 제안부터 개발자를 위해 새로운 제품을 만들자는 제안까지, 다양한 아이디어가 쏟아졌습니다. 가장 큰 도전은 아직 해야 할 일이 매우 많은데 이를 단 일주일 안에 담아내야 한다는 것입니다. 매년 창립기념일이 있어서 다행이지만, 내년에는 창립기념일 주간에 하루를 더 추가해야 할지도 모르겠습니다!

혹시 놓치셨다면, 2024년 창립기념일 주간에 Cloudflare가 발표한 모든 내용을 소개합니다.

월요일

화요일

수요일

목요일

금요일

추가 내용

Cloudflare는 거의 모든 국가에서 수백만 고객과 수백만 도메인을 지원하고 있습니다. 그러나 글로벌 기업으로서 결제 시스템은 복잡할 수 있습니다. 특히 북미 외의 지역에서는 더욱 그렇습니다. 미국에서는 온라인 구매에 신용카드를 많이 이용하지만, 전 세계적으로는 다른 결제 방식이 더 선호됩니다. EMEA, APAC, LATAM 지역의 소비자 60%는 대체 결제 수단을 선택합니다 . 예를 들어 유럽 소비자는 은행 이체 메커니즘인 SEPA 자동 이체를, 중국 소비자는 디지털 지갑인 Alipay를 주로 사용합니다.

Cloudflare는 이를 고객이 있는 곳에서 만날 수 있는 기회라고 생각했습니다. 오늘 Cloudflare는 결제 시스템을 확장하고 Stripe Link 라는 새로운 결제 방식을 위한 클로즈드 베타를 출시한다는 소식을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. Cloudflare 셀프 서비스 고객은 Link를 통해 은행 계좌나 카드를 사용하여 결제할 수 있어 결제 환경이 더욱 빠르고 원활해집니다. Link를 사용하는 비즈니스에 한 번 결제 세부 정보를 저장한 고객은 결제 정보를 다시 입력할 필요 없이 빠르게 결제할 수 있습니다

이는 전 세계 고객이 사용하는 글로벌 결제 수단을 지원하기 위해 결제 시스템을 확장하려는 Cloudflare 노력의 첫 단계입니다. 앞으로 더 많은 결제 방법을 점진적으로 도입하고 단계마다 고객의 피드백을 수집하여 원활한 통합이 이루어지도록 할 것입니다.

내년을 기약하며