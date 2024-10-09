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Cloudflare 블로그

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서버리스

Agents Week에 오신 것을 환영합니다

2026-04-12

Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다. 이번 주 Cloudflare는 다가올 미래에 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다. ...

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Agents Week에 오신 것을 환영합니다

스타트업 프로그램 개편: 최대 $250,000의 크레딧으로 Cloudflare에서 구축하고 성장하기

2024-09-26

창립기념일 주간Cloudflare Workers서버리스개발자 플랫폼개발자Cloudflare for Startups

Cloudflare의 스타트업 프로그램은 이제 Cloudflare의 개발자 플랫폼을 기반으로 구축하는 회사에 최대 $250,000의 크레딧을 제공합니다. 다시 출시된 이 프로그램에서는 명확하고 예측 가능한 크레딧을 사용하므로 사용량이 향후 요금에 어떤 영향을 미치는지 쉽게 확인할 수 있습니다. ...

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