Agents Week에 오신 것을 환영합니다
2026-04-12
Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다. 이번 주 Cloudflare는 다가올 미래에 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다. ...계속 읽기 »
2026-04-12
Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다. 이번 주 Cloudflare는 다가올 미래에 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다. ...계속 읽기 »
2025-04-11
개발자들이 Cloudflare를 이용하여 AI 워크로드를 확장하고 자동화를 간소화하는 방법, Workers Launchpad 그룹 4 참가자들이 구축한 방법, 그룹 5에 참여하는 스타트업 등을 알아보세요...
2024-09-26
Cloudflare의 스타트업 프로그램은 이제 Cloudflare의 개발자 플랫폼을 기반으로 구축하는 회사에 최대 $250,000의 크레딧을 제공합니다. 다시 출시된 이 프로그램에서는 명확하고 예측 가능한 크레딧을 사용하므로 사용량이 향후 요금에 어떤 영향을 미치는지 쉽게 확인할 수 있습니다. ...
2023-11-14
이제 Workers AI는 서버에서 전송된 이벤트를 사용하여 Llama-2를 포함한 Cloudflare 카탈로그의 LLM 모델에 대한 스트리밍 텍스트 응답을 지원합니다...
2023년 5월 16일
Smart Placement는 대기 시간을 최소화하고 애플리케이션의 속도를 높이는 최적의 위치에 워크로드를 자동으로 배치합니다!...
2021년 9월 30일
이제 Cloudflare를 이용하면 송출에서 스트리밍까지 종단간 서버리스 스트리밍이 가능해집니다. Stream Live는 비디오 수집, 인코딩, 녹화, 플레이어를 모두 한 제품 안에서 처리해줍니다....
2021년 9월 13일
현재 Workers는 P90에서 3년 전보다 30% 더 빠릅니다. 또한 Lambda@Edge에서는 210%, Lambda에서는 298% 더 빠릅니다....