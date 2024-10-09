ASPA: 인터넷 라우팅의 보안 강화
2026-02-27
ASPA는 네트워크 트래픽이 취하는 경로를 확인하여 라우팅 유출을 방지하는 데 도움이 되는 BGP의 암호화 업그레이드입니다. Cloudflare Radar의 새로운 기능을 사용하면 채택을 쉽게 추적할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-02-27
ASPA는 네트워크 트래픽이 취하는 경로를 확인하여 라우팅 유출을 방지하는 데 도움이 되는 BGP의 암호화 업그레이드입니다. Cloudflare Radar의 새로운 기능을 사용하면 채택을 쉽게 추적할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-01-26
2025년 마지막 분기에는 인터넷 연결에 몇 가지 주목할 만한 장애가 발생했습니다. Cloudflare Radar 데이터에는 케이블 절단, 정전, 기상 이변, 기술적 문제 등의 영향이 나와 있습니다....
2025-12-15
전 세계에서 관찰된 인터넷 트렌드와 패턴을 담은 여섯 번째 연례 검토를 소개하며, 2025년을 정의한 혼란, 발전, 주요 지표를 살펴봅니다. ...
2025-07-22
2025년 2분기에 Cloudflare는 정부 주도 셧다운, 정전, 케이블 손상, 사이버 공격, 기술적 문제로 인해 전 세계적으로 인터넷 중단이 발생하는 것을 관찰했습니다....