ASPA: 인터넷 라우팅의 보안 강화

2026-02-27

ASPA는 네트워크 트래픽이 취하는 경로를 확인하여 라우팅 유출을 방지하는 데 도움이 되는 BGP의 암호화 업그레이드입니다. Cloudflare Radar의 새로운 기능을 사용하면 채택을 쉽게 추적할 수 있습니다. ...