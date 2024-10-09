인터넷에서 가장 많이 보이는 UI는? Turnstile 및 인증 질문 Pages 재설계하기
2026-02-27
Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....계속 읽기 »
2026-02-27
Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....계속 읽기 »
2025-11-18
Cloudflare는 2025년 11월 18일에 서비스 중단을 겪었습니다. 이번 가동 중단은 Bot Management 피처 파일 생성 로직의 버그로 인해 발생했으며, 이로 인해 다수의 Cloudflare 서비스가 영향을 받았습니다. ...
2025-09-24
Cloudflare의 콘텐츠 신호 정책은 창작자에게 자신의 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구를 제공합니다. ...
2025-09-23
Galileo 프로젝트가 이제 Cloudflare의 Bot Management 및 AI Crawl Control 서비스에 대한 액세스를 포함하게 되었음을 기쁘게 전해 드립니다....
2024-09-27
올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...
2024년 7월 11일
전 세계 트래픽 인사이트, 봇 트래픽 인사이트, API 트래픽 인사이트, 클라이언트측 위험을 포괄하는 인터넷 사이버 보안 동향에 대한 Cloudflare의 2024년 관점 업데이트...
2024년 7월 03일
Cloudflare는 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 인터넷을 안전하게 보호하기 위해 모든 AI 봇을 차단하는 새로운 '이지 버튼'을 출시했습니다. 무료 등급 고객을 포함한 모든 고객이 이용할 수 있습니다...
2024년 2월 16일
최근 저희는 Cloudflare의 모델 학습 및 배포 프로세스에 대한 전체적인 개요를 제공하는 MLOps에 대한 Cloudflare의 접근 방식을 소개하는 글을 공유했습니다. 이 게시물에서는 모니터링과 봇 관리를 지원하는 모델을 지속적해서 평가하는 방법에 대해 자세히 살펴봅니다...
2022년 9월 06일
Gartnerは、ベンダー11社の「実行能力」と「ビジョンの完全性」を評価した2022年度の「Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection（WAAP）」レポートで、Cloudflareをリーダーとして評価しました...
2020년 5월 06일
Cloudflare 봇 매니지먼트 플랫폼을 구축하는 것은 멋진 경험이었습니다. 분산형 시스템, 웹 개발, 머신 러닝, 보안 및 연구(그리고 그 사이의 모든 분야)를 한데 결합하는 동시에 강력한 동기로 무섭게 적응하는 공격자들과 맞서는 일이기 때문입니다....