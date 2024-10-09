Achiel van der Mandele

Encrypted Client Hello - 개인정보 보호를 위한 마지막 퍼즐 조각
2023-09-29
오늘 당사에서 모든 인터넷 사용자의 개인정보 보호를 강화하기 위한 방안을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 사용자가 방문하고 있는 웹 사이트를 누군가 염탐하지 못하도록 네트워크를 보호하는 새로운 기준인 암호화된 Client Hello가 이제 모든 Cloudflare 요금제에서 제공됩니다...
2023-09-29
오늘 당사에서 모든 인터넷 사용자의 개인정보 보호를 강화하기 위한 방안을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 사용자가 방문하고 있는 웹 사이트를 누군가 염탐하지 못하도록 네트워크를 보호하는 새로운 기준인 암호화된 Client Hello가 이제 모든 Cloudflare 요금제에서 제공됩니다...
2021-09-30
Cloudflare는 WebRTC Components로 시작해 공개 기술을 바탕으로 실시간 커뮤니케이션 응용 프로그램의 구축과 확장을 수월하게 하는 서비스를 선보입니다....
2021-03-22
Magic WAN은 기업 전체 네트워크에 대해 비용 및 운영의 복잡성을 감소시키면서 안전한 고성능의 연결성과 라우팅을 제공합니다...
2020-10-16
오늘, 기업을 보호할 수 있게 Cloudflare를 통해 네트워크 수준 방화벽으로 제공되는 Magic Firewall™을 발표하게 되어 기쁩니다. Magic Firewall은 원격 사용자, 지사, 데이터 센터, 클라우드 인프라를 포괄합니다...