Achiel van der Mandele

Encrypted Client Hello - 개인정보 보호를 위한 마지막 퍼즐 조각

2023-09-29

오늘 당사에서 모든 인터넷 사용자의 개인정보 보호를 강화하기 위한 방안을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 사용자가 방문하고 있는 웹 사이트를 누군가 염탐하지 못하도록 네트워크를 보호하는 새로운 기준인 암호화된 Client Hello가 이제 모든 Cloudflare 요금제에서 제공됩니다 ...