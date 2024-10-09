Cloudflare에서의 세 가지 직책: 프로그래머, CTO, 이사
2025-03-27
저는 오늘 Cloudflare에서 13년 이상 근무한 후 Cloudflare 이사회에 합류하면서 정규직 CTO 직에서 물러납니다. ...계속 읽기 »
2025-03-27
저는 오늘 Cloudflare에서 13년 이상 근무한 후 Cloudflare 이사회에 합류하면서 정규직 CTO 직에서 물러납니다. ...계속 읽기 »
2024-10-10
저는 더 나은 인터넷 구축을 지원한다는 사명을 추진하면서 Cloudflare에서 제품 및 엔지니어링을 담당하는 이 여정을 시작하게 되어 매우 기쁩니다. ...
2023-03-08
즐거운 국제 여성의 날 되세요! 2023년의 전 세계적인 주제는 #EmbraceEquity(공정을 포용하라)이며, 이는 "왜 동등한 기회로는 불충분한가"에 관한 인식을 증진하기 위해 진행하고 있는 노력의 일환입니다. 오늘은 여성이 이룬 성취를 강조하는 시간일 뿐만 아니라 더 잘 알 수 있는 기회이기도 합니다...
2022-12-08
제가 11월 1일부로 Cloudflare 한국 지사의 지사장으로 합류하여, 더 나은 인터넷을 구축하며 점차 늘고 있는 Cloudflare의 고객, 파트너, 현지팀을 확장하는데 일조하게 되었다는 기쁜 소식을 전합니다...
2022-11-23
Cloudflare에서는 모든 직원이 자신의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 진정한 자기 자신을 안전하고 자신 있게 드러낼 수 있는 직장을 만들기 위해 노력해 왔습니다. 그렇기 때문에 Cloudflare는 Newsweek와 Best Practice Institute(BPI)로부터 2022년 가장 사랑받는 직장 100곳 중 하나로 지명되었음을 발표하게 된 것이 자랑스럽습니다...
2021년 9월 26일
금주에는 Cloudflare의 창립기념일을 축하하고자 합니다. Cloudflare는 10년 전 내일인 2011년 9월 27일에 회사를 출범했습니다. 첫 창립기념일부터 이 주간을 통해 인터넷에 대한 보상이라고 생각하는 혁신적인 신제품을 출시하는 것이 Cloudflare의 전통이 되었습니다....