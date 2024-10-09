국제 여성의 날에(그리고 일상에) 공정성을 포용하세요

2023-03-08

즐거운 국제 여성의 날 되세요! 2023년의 전 세계적인 주제는 #EmbraceEquity(공정을 포용하라)이며, 이는 "왜 동등한 기회로는 불충분한가"에 관한 인식을 증진하기 위해 진행하고 있는 노력의 일환입니다. 오늘은 여성이 이룬 성취를 강조하는 시간일 뿐만 아니라 더 잘 알 수 있는 기회이기도 합니다 ...