1.1.1.1 공용 DNS 리졸버에 대한 당사의 지속적인 프라이버시 약속
2026-04-01
8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-04-01
8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다....계속 읽기 »
2025-11-06
Cloudflare는 quiche와 tokio에 구축된 비동기 QUIC 라이브러리인 tokio-quiche의 오픈 소스화를 발표하게 되어 기쁩니다. iCloud Private Relay 및 당사의 차세대 Oxy 기반 프록시와 같은 서비스에서 사용되는 tokio-quiche는 짧은 대기 시간과 높은 처리량으로 초당 수백만 건의 HTTP/3 요청을 처리합니다. ...
2024-03-05
Cloudflare가 사용자 개인정보를 보호하면서 Zero Trust를 배포한 방법에 대해 자세히 알아보세요...
2023년 9월 28일
Microsoft Edge에서 Cloudflare의 개인정보 보호 스택의 핵심 부분인 개인정보 보호 프록시 기술을 활용하여 Edge 보안 네트워크 기능을 사용하게 되었다는 소식을 알려드립니다. 이 통합으로 인해 Microsoft Edge 사용자는 다양한 웹 사이트에서 추적되지 않고 더욱 프라이빗하게 인터넷을 사용할 수 있습니다...
2023년 9월 07일
이 블로그에서는 웹, Saas, 비공개 앱 등 모든 곳에 걸쳐 데이터를 보호하는 통합 제품군인 Cloudflare One을 소개합니다. Cloudflare의 전역 네트워크를 전체를 기반으로 구축되어 제공되는 Cloudflare One의 데이터 보호 제품군은 최신 코딩 및 AI의 위험에 대응하기 위하여 설계되었습니다...
2023년 4월 18일
이제 동의를 수집하고 관리하는 데도 Cloudflare Zaraz가 도움을 줄 수 있습니다. 이 새로운 도구로 동의 모달을 이용하여 웹 사이트에서 사용자의 동의 설정을 쉽게 수집할 수 있고, Cloudflare Zaraz를 통해 로드하는 타사 도구에 동의 정책을 적용할 수 있습니다...
2023년 3월 30일
전 세계 클라우드에 걸쳐 개인정보 보호 지원...
2022년 12월 30일
그러면 2022년 실무 그룹 회의, 규격 문서, 부대 행사에서 무슨 일이 있었을까요? 웹 프로토콜 구현자와 배포자는 무엇을 하고 있을까요? 그리고 다음에는 어떻게 될까요...
2022년 10월 27일
Privacy Gateway를 사용하면 신뢰를 우선시하는 애플리케이션이 Cloudflare를 신뢰할 수 있는 Relay로 사용하여 인프라에 표시되는 IP 주소를 포함한 식별 정보를 제한할 수 있습니다...
2022년 3월 10일
오늘, Clouldflare에서는 WhatsApp과 파트너십을 맺게 된 것을 기쁘게 생각하며 사용자가 웹에서 WhatsApp을 방문할 때 실행되는 코드가 WhatsApp에서 의도한 코드임을 사용자에게 보장하는 시스템을 제공하게 되었습니다...
2021년 10월 01일
이 블로그에서는 웹의 진화라는 맥락에서 Web3를 설명하고 Cloudflare가 어떻게 이를 지원하는 데 도움이 될 수 있을지 살펴봅니다....