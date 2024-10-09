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개인정보 보호

비동기 QUIC 및 HTTP/3를 쉽게 만들 수 있습니다. tokio-quiche가 이제 오픈 소스입니다

2025-11-06

ProtocolsQUICHE개인정보 보호

Cloudflare는 quiche와 tokio에 구축된 비동기 QUIC 라이브러리인 tokio-quiche의 오픈 소스화를 발표하게 되어 기쁩니다. iCloud Private Relay 및 당사의 차세대 Oxy 기반 프록시와 같은 서비스에서 사용되는 tokio-quiche는 짧은 대기 시간과 높은 처리량으로 초당 수백만 건의 HTTP/3 요청을 처리합니다. ...

Cloudflare는 인터넷 서비스 공급자 및 네트워크 장비 공급자와 협력하여 수백만 가구에 더 안전한 브라우징 환경을 제공합니다

2024-09-24

창립기념일 주간1.1.1.1개인정보 보호DNS보안파트너네트워크 서비스

Cloudflare는 ISP 및 네트워크 공급자와 협력하여 가정에 더욱 안전한 브라우징 환경을 제공하기 위해 공용 DNS 확인자의 사용을 확대하고 있습니다. 1.1.1.1 가정용으로 구동되는 버튼 클릭 한 번으로 모든 인터넷 사용자를 안전하지 않은 콘텐츠로부터 보호하는 데 함께하세요....

더 많은 게시물

2023년 9월 28일

Cloudflare, 이제 Microsoft Edge 보안 네트워크 구동

Microsoft Edge에서 Cloudflare의 개인정보 보호 스택의 핵심 부분인 개인정보 보호 프록시 기술을 활용하여 Edge 보안 네트워크 기능을 사용하게 되었다는 소식을 알려드립니다. 이 통합으로 인해 Microsoft Edge 사용자는 다양한 웹 사이트에서 추적되지 않고 더욱 프라이빗하게 인터넷을 사용할 수 있습니다...

창립기념일 주간
개인정보 보호

2023년 9월 07일

데이터 보호를 위한 Cloudflare One

이 블로그에서는 웹, Saas, 비공개 앱 등 모든 곳에 걸쳐 데이터를 보호하는 통합 제품군인 Cloudflare One을 소개합니다. Cloudflare의 전역 네트워크를 전체를 기반으로 구축되어 제공되는 Cloudflare One의 데이터 보호 제품군은 최신 코딩 및 AI의 위험에 대응하기 위하여 설계되었습니다...

Cloudflare One
DLP
CASB
Zero Trust
AI

2023년 4월 18일

Cloudflare Zaraz로 쉽고 명확해진 동의 관리

이제 동의를 수집하고 관리하는 데도 Cloudflare Zaraz가 도움을 줄 수 있습니다. 이 새로운 도구로 동의 모달을 이용하여 웹 사이트에서 사용자의 동의 설정을 쉽게 수집할 수 있고, Cloudflare Zaraz를 통해 로드하는 타사 도구에 동의 정책을 적용할 수 있습니다...

Zaraz
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