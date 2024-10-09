8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다. ...

Cloudflare는 quiche와 tokio에 구축된 비동기 QUIC 라이브러리인 tokio-quiche의 오픈 소스화를 발표하게 되어 기쁩니다. iCloud Private Relay 및 당사의 차세대 Oxy 기반 프록시와 같은 서비스에서 사용되는 tokio-quiche는 짧은 대기 시간과 높은 처리량으로 초당 수백만 건의 HTTP/3 요청을 처리합니다. ...

Cloudflare는 '국가 간 개인정보 보호 규칙' 시스템 및 '글로벌 개인정보 보호 처리자 인증'에 대한 감사를 성공적으로 받았다고 발표한 세계 최초의 조직입니다. ...

Cloudflare는 ISP 및 네트워크 공급자와 협력하여 가정에 더욱 안전한 브라우징 환경을 제공하기 위해 공용 DNS 확인자의 사용을 확대하고 있습니다. 1.1.1.1 가정용으로 구동되는 버튼 클릭 한 번으로 모든 인터넷 사용자를 안전하지 않은 콘텐츠로부터 보호하는 데 함께하세요. ...

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2023년 9월 28일 Cloudflare, 이제 Microsoft Edge 보안 네트워크 구동 Microsoft Edge에서 Cloudflare의 개인정보 보호 스택의 핵심 부분인 개인정보 보호 프록시 기술을 활용하여 Edge 보안 네트워크 기능을 사용하게 되었다는 소식을 알려드립니다. 이 통합으로 인해 Microsoft Edge 사용자는 다양한 웹 사이트에서 추적되지 않고 더욱 프라이빗하게 인터넷을 사용할 수 있습니다 ... 작성자: Mari Galicer 창립기념일 주간 , 개인정보 보호