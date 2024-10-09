Michelle Zatlyn

Cloudflare 창업자들의 2025년 연례 서한
2025-09-21
Cloudflare가 출범한 지 15년이 되었습니다. 우리는 인터넷에 보답하는 신제품을 출시하여 창립기념일을 기념합니다. 하지만 인터넷에서 무엇이 변했는지에 대해서도 많은 생각을 하고 있습니다....
2025-09-21
Cloudflare가 출범한 지 15년이 되었습니다. 우리는 인터넷에 보답하는 신제품을 출시하여 창립기념일을 기념합니다. 하지만 인터넷에서 무엇이 변했는지에 대해서도 많은 생각을 하고 있습니다....
2024-09-22
Cloudflare는 2010년 9월 27일에 출범했습니다. 이번 주 Cloudflare는 14번째 창립기념일을 축하할 예정입니다 ...
2023-09-27
Cloudflare는 공식적으로 십대가 되었습니다. Cloudflare는 2010년 9월 27일에 출시되었습니다. 오늘은 13번째 생일을 맞이하는 날입니다...
2022-11-30
지금까지 가격을 올린 적이 없었으므로, 이번 인상을 결정하기 전에 신중하게 고민했습니다. 10년 이상 네트워크를 확장하고 혁신해왔지만 이번에 Cloudflare가 수익을 늘리려는 목표로 요금을 인상하지는 않는다는 점이 와닿지 않으실 수 있습니다....
2021-09-26
금주에는 Cloudflare의 창립기념일을 축하하고자 합니다. Cloudflare는 10년 전 내일인 2011년 9월 27일에 회사를 출범했습니다. 첫 창립기념일부터 이 주간을 통해 인터넷에 대한 보상이라고 생각하는 혁신적인 신제품을 출시하는 것이 Cloudflare의 전통이 되었습니다....