오늘 Astro 6.0에 구축된 전체 스택 서버리스 JavaScript CMS인 EmDash의 베타 버전을 출시합니다. 이는 기존 CMS의 기능과 최신 보안을 결합하여 샌드박스를 적용한 Worker 격리에서 플러그인을 실행합니다. ...

오늘 Cloudflare는 저희 오픈 소스 Pingora 서비스가 수신 프록시로 배포될 때 발생하는 요청 밀수 취약점과 Pingora 0.8.0에서 이를 수정한 방법을 공개합니다. ...

웹 스트림 API는 JavaScript 런타임에서 보편적으로 사용되지만, 다른 시대를 위해 설계되었습니다. 다음은 최신 스트리밍 API의 모습(이어야 할까요?)입니다. ...

한 엔지니어는 AI를 사용하여 일주일 만에 Vite에서 Next.js를 재구축했습니다. vinext는 최대 4배 더 빠르게 빌드하고, 57% 더 작은 번들을 생산하며, 단일 명령으로 Cloudflare Workers에 배포합니다. ...

Cloudflare API에는 2,500개 이상의 엔드포인트가 있습니다. 각 도구와 도구를 MCP 도구로 노출하면 2백만 개 이상의 토큰이 소비됩니다. 코드 모드를 통해 우리는 이 모든 것을 두 개의 도구와 약 1,000개의 컨텍스트 토큰으로 압축했습니다. ...