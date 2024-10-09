WordPress의 정신적 후계자로서 플러그인 보안 문제를 해결하는 EmDash 소개
2026-04-01
오늘 Astro 6.0에 구축된 전체 스택 서버리스 JavaScript CMS인 EmDash의 베타 버전을 출시합니다. 이는 기존 CMS의 기능과 최신 보안을 결합하여 샌드박스를 적용한 Worker 격리에서 플러그인을 실행합니다....계속 읽기 »
2026-04-01
오늘 Astro 6.0에 구축된 전체 스택 서버리스 JavaScript CMS인 EmDash의 베타 버전을 출시합니다. 이는 기존 CMS의 기능과 최신 보안을 결합하여 샌드박스를 적용한 Worker 격리에서 플러그인을 실행합니다....계속 읽기 »
2026-03-09
오늘 Cloudflare는 저희 오픈 소스 Pingora 서비스가 수신 프록시로 배포될 때 발생하는 요청 밀수 취약점과 Pingora 0.8.0에서 이를 수정한 방법을 공개합니다. ...
2026-02-27
웹 스트림 API는 JavaScript 런타임에서 보편적으로 사용되지만, 다른 시대를 위해 설계되었습니다. 다음은 최신 스트리밍 API의 모습(이어야 할까요?)입니다....
2026-02-24
한 엔지니어는 AI를 사용하여 일주일 만에 Vite에서 Next.js를 재구축했습니다. vinext는 최대 4배 더 빠르게 빌드하고, 57% 더 작은 번들을 생산하며, 단일 명령으로 Cloudflare Workers에 배포합니다....
2026-02-20
Cloudflare API에는 2,500개 이상의 엔드포인트가 있습니다. 각 도구와 도구를 MCP 도구로 노출하면 2백만 개 이상의 토큰이 소비됩니다. 코드 모드를 통해 우리는 이 모든 것을 두 개의 도구와 약 1,000개의 컨텍스트 토큰으로 압축했습니다....
2026년 2월 13일
ecdysis는 네트워크 서비스의 다운타임 없이 업그레이드할 수 있는 Rust 라이브러리입니다. Cloudflare에서는 수백만 개의 연결을 5년 동안 보호해 온 이후, 이제 오픈 소스가 되었습니다....
2025년 10월 28일
Cloudflare는 Chrome으로 실험을 시작하여 성능을 저하시키거나 WebPKI 신뢰 관계를 변경하지 않고도 빠르고 확장 가능하며 양자 준비 Merkle Tree 인증서를 평가하고 있습니다....
2024년 9월 27일
Cloudflare는 오픈 소스의 힘을 믿습니다. Cloudflare는 확대된 오픈 소스 프로그램인 프로젝트 Alexandria를 통해 오픈 소스 프로젝트의 지속 가능하고 확장 가능한 미래를 열어 나가는 데 필요한 도구와 보호 기능을 제공합니다. ...
2024년 5월 22일
AI Gateway는 AI 앱의 속도, 안정성, 관찰 가능성을 제공하는 AI 운영 플랫폼입니다. 단 한 줄의 코드만으로 레이트 리미팅, 맞춤 캐싱, 실시간 로그, 여러 공급자에 대한 집계 분석 등 강력한 기능을 사용할 수 있습니다...
2024년 2월 28일
프로그래밍 가능하고 메모리가 안전한 네트워크 서비스를 구축하기 위한 프레임워크인 Pingora가 이제 오픈 소스가 되었습니다. 지금 Pingora 사용을 시작하세요...
2024년 2월 06일
이제 Workers AI가 8개의 새로운 모델 및 개선된 모델 성능으로 더 대형화되고 더 좋아졌습니다...