무료로 시작하기|영업 부서 문의|

Cloudflare 블로그

구독해서 새 게시물에 대한 알림을 받으세요.

Terraform

엔터프라이즈 규모에서 레프트화: 코드형 인프라로 Cloudflare를 관리하는 방법

2025-12-09

코드형 인프라Customer ZeroTerraformDogfooding (KO)

Cloudflare는 내부 Cloudflare 계정을 관리하기 위해 코드형 인프라 및 정책 시행으로 전환했습니다. 이 새로운 아키텍처는 Terraform, 사용자 지정 도구, 오픈 정책 에이전트를 사용하여 보안 기준을 적용하고 엔지니어링 속도를 높입니다....