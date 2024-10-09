한 줄 쿠버네티스 수정으로 연간 600시간 절약
2026-03-26
Atlantis 인스턴스를 다시 시작하는 데 30분이 걸리는 이유를 조사한 결과, Kubernetes가 볼륨 권한을 처리하는 방식에서 병목 현상을 발견했습니다. 우리는 fsGroupchangePolicy를 조정하여 재시작 시간을 30초로 단축했습니다....계속 읽기 »
2026-03-26
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2025-12-09
Cloudflare는 내부 Cloudflare 계정을 관리하기 위해 코드형 인프라 및 정책 시행으로 전환했습니다. 이 새로운 아키텍처는 Terraform, 사용자 지정 도구, 오픈 정책 에이전트를 사용하여 보안 기준을 적용하고 엔지니어링 속도를 높입니다....