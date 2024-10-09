한 줄 쿠버네티스 수정으로 연간 600시간 절약

2026-03-26

Atlantis 인스턴스를 다시 시작하는 데 30분이 걸리는 이유를 조사한 결과, Kubernetes가 볼륨 권한을 처리하는 방식에서 병목 현상을 발견했습니다. 우리는 fsGroupchangePolicy를 조정하여 재시작 시간을 30초로 단축했습니다. ...