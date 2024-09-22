Cloudflare 창업자들의 2024년 연례 서한

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이번 주 Cloudflare는 창립 14주년을 기념합니다. Cloudflare는 이날을 생일이라고 여깁니다. Cloudflare는 1주년 이래로 매년 창립기념일 주간에 인터넷에 다시 되돌려주는 선물이라고 여기는 신제품들을 출시하는 전통을 이어가고 있습니다. 지난 5년 동안, Cloudflare는 이 기간에 비즈니스와 인터넷의 현황을 되돌아보는 창업자들의 연례 서한도 작성해 왔습니다. 올해도 예외는 아닙니다.

그럼에도 불구하고 작년과 다르게 느끼실 수 있는 한 가지는, 지난 1년 동안 대중에게 공개한 혁신 주간이 평소보다 적었다는 점입니다. 이는 약 1년 전 발생한 몇 가지의 사건으로 인해 새로운 기능을 출시하기보다는 내부 시스템 개선에 집중했기 때문입니다. 지난 한 해 동안 보안, 복원력, 안정성을 최우선으로 생각하며 열심히 일해준 Cloudflare 팀원들이 매우 자랑스럽습니다. 현재 Cloudflare의 기본 플랫폼과 이를 기반으로 실행되는 제품들은 그 어느 때보다도 견고한 성능을 발휘하고 있습니다.

이 작업이 대부분 완료되면서 Cloudflare의 플랫폼이 역대 가장 강력한 상태에 도달했으므로, Cloudflare는 잘 알려진 대로 신제품 출시 일정을 다시 정상화할 계획입니다. 이번 창립기념일 주간에는 Cloudflare의 클라우드 연결성만이 제공할 수 있는 성능 개선을 통해 모든 고객 웹 사이트의 속도를 자동으로 무려 45%까지 무료로 개선하고, Cloudflare 개발자 플랫폼을 더 빠르고 쉽게 사용할 수 있는 새로운 기능을 출시하며, 웹의 마지막 암호화 허점을 해결하고, 전 세계적으로 AI 추론을 가속화하며, 스타트업 및 오픈 소스 커뮤니티에 차원이 다른 지원을 제공하는 등의 소식을 발표할 예정입니다.

이 주간은 Cloudflare 팀이 인터넷에 다시 기여하면서 사명을 실천할 수 있으므로 쉽게 말해 Cloudflare가 연중 가장 좋아하는 주간입니다.

인터넷이 직면한 미래의 도전 과제

지난 한 해 동안 인터넷이 점점 더 취약해진 것과는 대조적으로 Cloudflare의 플랫폼은 오늘날 매우 견고해졌습니다. Cloudflare가 처음으로 더 나은 인터넷을 만드는 데 기여한다는 사명을 구체화했을 때, 우리는 ‘더 나은’ 것이 더 빠르고, 더 신뢰할 수 있으며, 더 안전하고, 더 프라이빗하며, 더 효율적인 인터넷을 의미한다고 생각했습니다. 하지만 오늘날에는 이보다 더 근본적인 것이 필요한 것 같습니다.

지난해에는 전 세계 여러 지역에서 인터넷 셧다운과 접속 제한이 일상화되었습니다. 과거에는 독재 정권의 전유물이었던 이 전술이 이제는 서구 민주주의 국가들까지 확산되어 법원과 입법부는 주관적으로 해롭다고 여기는 것들을 통제하기 위해 인터넷의 기본 프로토콜을 제한하려는 시도가 증가하고 있습니다.

Cloudflare는 관할권이 제한된 법원이 글로벌 DNS 수준에서 동의하지 않는 사이트를 차단하라는 명령을 내리는 사례가 급증하는 것을 목격했습니다. 또한, 부유하고 정치적으로 연결되어 있는 주변국에서는 인터넷 접속을 허용하면서도 표준 시험에서 부정행위를 방지한다는 명목으로 대부분의 자국민에게 인터넷을 차단하는 국가도 있습니다. 인터넷 서비스 공급자(ISP)는 콘텐츠 크리에이터에게 과세하는 새로운 법안을 발의하고 있으며, 이전에 인터넷 접속이 많을수록 좋다고 여겨졌던 국가에서조차 서비스가 전면 금지되는 현상이 나타났습니다.

안타깝게도 지금은 인터넷 역사상 가장 암울한 시기입니다.

AI가 오리지널 콘텐츠 제작에 미치는 위협

동시에 웹의 비즈니스 모델도 무너지고 있습니다. 웹의 마지막 시대인 검색 시대에는 Google과 같은 회사가 트래픽을 보내는 대가로 사이트에서 데이터를 스크래핑할 수 있도록 허용하는 상호 이익 관계가 있었습니다. 이 모델에서 콘텐츠 크리에이터는 광고, 제품 판매, 혹은 누군가가 자신의 콘텐츠를 신경 써서 봐준다는 자부심으로 그 트래픽에서 가치를 창출할 수 있습니다.

하지만 AI 시대에 접어들면서, 공신력 있는 출처를 찾지 않고도 질문에 대한 답을 얻을 수 있으므로 이러한 상호 이익 관계는 더 이상 유효하지 않습니다. 그리고 콘텐츠 크리에이터가 자신의 창작물에서 더 이상 가치를 창출할 수 없다면 당연히 점점 더 적은 콘텐츠를 생성하게 될 것이고, AI 회사도 모델을 학습시킬 오리지널 콘텐츠가 줄어들면서 결국 모두가 손해를 보게 됩니다.

책임 이어받기

인터넷은 여전히 기적 같은 존재이지만, 이제 더 이상 미래가 보장된 것처럼 느껴지지는 않습니다. 인터넷은 적극적인 악의적 사용자의 공격을 받고 있으며, 방치된 상태로 악화되고 있습니다. 대규모 기술 회사들이 규제 문제에 얽매여 있는 동안, 인터넷은 강력한 수호자가 없는 상황에 처해 있습니다. Cloudflare 팀은 이러한 역할을 맡게 된 것에 자부심을 느낍니다. Cloudflare는 인터넷을 믿을 뿐만 아니라, 이를 보호하기 위해 싸울 것입니다.

그렇기 때문에 Cloudflare는 공공 정책 팀이 인터넷의 근본적인 프로토콜을 불안정하게 하지 않으면서 인터넷의 특정 부분으로 인해 발생하는 문제를 관리하는 최선의 방법을 입법자와 법률가에게 교육할 수 있도록 지원하고 있습니다. 따라서 Cloudflare는 수많은 서비스를 무료로 제공하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그러므로 이번 창립기념일 주간에는 오리지널 콘텐츠를 간절히 원하는 AI 시스템이 콘텐츠 크리에이터에게 공정한 보상을 제공할 수 있는 새로운 방법을 발표할 예정입니다. 새로운 패러다임이 없다면, 인터넷이 번영할 수 있었던 동기 부여 요소들이 사라지고, 그 기적도 점차 사라질까 봐 걱정됩니다.

사명은 중요합니다. 우리의 목표는 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원하는 것입니다. Cloudflare는, 혹은 Cloudflare의 고위 경영진 중 한 명이 모든 채용 후보자와 면담하는 이유는 사명의 중요성을 확실히 전달하고 싶기 때문입니다. 가장 자주 받는 질문 하나는 Cloudflare의 문화를 어떻게 유지할 계획인지에 관한 것입니다. 우리의 대답은 항상 같습니다. Cloudflare의 목표는 단순히 문화를 보존하는 것이 아니라 개선하는 것입니다. 인터넷에서도 마찬가지여야 합니다. 과거의 방식을 유지하려고만 할 것이 아니라 이를 개선할 새로운 방법을 구상해야 합니다.

그러기 위해서는 더 나은 인터넷을 구상하고 지지할 수 있는 선구자가 필요합니다. 인터넷은 여전히 기적 같은 존재이지만, 사람들은 오랜 시간 동안 인터넷의 긍정적인 면을 잘 느끼지 못했습니다. Cloudflare는 이러한 기적을 유지하고 개선하기 위해 팀과 플랫폼, 책임감을 갖고 있다는 점에 자부심을 느낍니다. 이것이 바로 Cloudflare의 사명이자 모든 활동의 원동력입니다. 다음 주 창립기념일 주간에는 이 모든 사실이 더욱 분명해질 것입니다. Cloudflare의 사명에 깊은 감명을 받으셨다면, 지원하여 Cloudflare 팀에 합류해 주시기를 바랍니다.

Cloudflare 창립기념일 주간에는 사명을 한 단계 더 발전시킬 신제품들이 공개될 예정이니 기대해 주세요. 전 세계 Cloudflare 팀 여러분의 모든 지원에 감사드립니다. Cloudflare는 현재까지의 성과로 인해 더 강력해졌으며, Cloudflare 덕분에 앞으로 인터넷은 더 강력해질 것입니다.