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LLM

Cloudflare AI 제품의 토큰 길이 부채널 공격 완화

2024-03-14

Bug Bounty (KO)LLMVulnerabilities개발자 플랫폼Workers AIAI Gateway (KO)SASE

Workers AI 및 AI Gateway 팀은 최근 공개 버그 바운티 프로그램을 통해 제출된 보고와 관련하여 Ben Gurion 대학교의 보안 연구진과 긴밀하게 협력했습니다. 이 과정을 통해 Cloudflare는 모든 LLM 공급자에게 영향을 미치는 취약점을 발견하고 완벽하게 패치를 적용했습니다. 그 이야기는 다음과 같습니다...