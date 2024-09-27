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Cloudflare는 오픈 소스의 힘을 믿습니다. 단순한 코드 이상의 의미를 지니고 있으며, 인터넷을 발전시키는 협업, 혁신, 지식 공유의 정신이 깃들어 있습니다. 인터넷이 번성하는 토대는 바로 오픈 소스로, 전 세계 개발자와 크리에이터가 더 큰 목표에 기여할 수 있도록 합니다.

하지만 오픈 소스 유지 관리자는 전 세계 사용자들에게 프로젝트를 제공하고 운영하는 데 드는 비용으로 어려움을 겪는 경우가 많습니다. Cloudflare는 Git 와 Linux Foundation 같은 Cloudflare의 훌륭한 오픈 소스 프로그램 을 지원할 수 있는 특권을 누렸으며, Cloudflare가 가장 큰 도움을 줄 수 있는 영역을 직접 배울 수 있었습니다.

오늘, Cloudflare는 간소화되고 확장된 오픈 소스 프로그램인 프로젝트 Alexandria를 소개합니다. 고대 도시 알렉산드리아는 풍부한 도서관과 고대 세계 7대 불가사의 중 하나인 등대가 있는 것으로 유명했습니다. 알렉산드리아 등대는 멀리서 온 사람들을 맞이하는 문화와 커뮤니티의 등불이 되었습니다. Cloudflare는 오픈 소스 프로젝트가 전 세계 개발자들을 위한 등불이자 더 나은 인터넷을 만드는 데 핵심적인 지식의 원천이라는 점에서 알렉산드리아가 훌륭한 비유라고 생각합니다.

이 프로젝트는 Cloudflare 제품을 무료로 제공하기 위해 더 많은 오픈 소스 프로젝트에 대해 연간 반복 크레딧을 제공합니다. 과거에는 Pro 요금제로의 업그레이드를 제공했으나, 이제는 각 프로젝트의 규모와 필요에 맞춘 업그레이드를 제공하며, Workers 와 Pages 등 더 많은 제품에 접근할 수 있습니다. 프로젝트 Alexandria의 목표는 모든 오픈 소스 소프트웨어 프로젝트가 Cloudflare의 강화된 보안, 성능 최적화, 개발자 도구를 무료로 이용하여 단순히 생존하는 것에 그치지 않고 번창할 수 있도록 지원하는 것입니다.

니즈에 맞는 프로그램 구축하기

Cloudflare는 오픈 소스 프로젝트에는 다양한 니즈가 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 예를 들어 패키지 리포지토리와 같은 일부 프로젝트는 스토리지 및 전송 비용에 우선순위를 둘 수 있습니다. DDoS 공격으로부터 방어하기 위해 도움이 필요한 프로젝트도 있습니다. 또 어떤 프로젝트는 확장 가능하고 안전한 애플리케이션을 빠르게 구축하고 배포할 수 있는 강력한 개발자 플랫폼이 필요할 수 있습니다.

Cloudflare는 새로운 프로그램을 통해 귀하의 프로젝트와 협력하여 니즈에 맞는 다양한 혜택을 제공합니다.

Cloudflare Pro, Business 또는 Enterprise 요금제로 업그레이드하면 트래픽을 관리할 수 있는 더 많은 Cloudflare Rules 미지를 더욱 빠르게 다운로드할 수 있는 Polish 를 이용한 이미지 최적화, 잠재적인 위협과 취약점으로부터 프로젝트를 보호하는 웹 애플리케이션 방화벽(WAF) , Security Analytics 및 Page Shield 로 인한 향상된 보안을 통해 더 많은 유연성을 확보할 수 있습니다.

Cloudflare Workers 및 Pages 에 대한 요청 수 증가로 더 많은 트래픽을 처리하고 애플리케이션을 전 세계적으로 확장할 수 있도록 지원합니다.

빌드 및 아티팩트에 대한 R2 스토리지 확장으로 프로젝트 자산을 효율적으로 저장하고 이용할 수 있도록 필요한 공간을 보장합니다.

개선된 Zero Trust 액세스, 즉 원격 브라우저 격리 , 무제한 사용자 지원, 더 긴 활동 로그 보존 등을 통해 프로젝트 보안에 대한 더 많은 인사이트를 확보하고 제어 능력을 강화할 수 있습니다.

프로그램에 참여하는 모든 오픈 소스 프로젝트는 Cloudflare Discord 서버 의 전용 채널 을 통해 추가 리소스와 지원을 받게 됩니다. 또한 현재 Cloudflare가 지원하지는 않지만 향후 제공할 수 있는 다른 내용이 있다고 생각하신다면 기꺼이 실현할 수 있는 방법을 찾아드리겠습니다.

많은 오픈 소스 프로젝트는 Cloudflare의 넉넉한 무료 등급 한도 내에서 운영됩니다. 더 나은 인터넷을 조성하고자 하는 Cloudflare의 사명은 프로젝트의 규모에 상관없이 오픈 소스 패키지를 전 세계적으로 구축하고, 보호하며 배포하는 데 비용이 걸림돌이 되지 않아야 한다는 것을 의미합니다. 인디 또는 소규모 오픈 소스 프로젝트는 크레딧 없이도 여전히 무료로 운영할 수 있습니다. 대규모 프로젝트의 경우 연간 반복 크레딧을 사용할 수 있으므로 패키지 및 웹사이트의 저장, 보안, 제공을 위한 인프라에 지출하는 대신 자금을 혁신에 계속 재투자할 수 있습니다.

Cloudflare는 혁신적일 뿐만 아니라 인터넷의 지속적인 성장 및 건전성에 중요한 프로젝트를 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 프로그램에 대한 기준은 동일합니다.

비영리 기반으로 운영합니다.

공인된 OSS 라이선스 를 보유한 오픈 소스 프로젝트입니다.

오픈 소스 프로젝트가 이러한 요건을 충족하는 경우 여기에서 프로그램에 지원 할 수 있습니다.

오픈 소스 커뮤니티 강화하기

Cloudflare는 매우 존경하는 오픈 소스 프로젝트 와 그 훌륭한 기여자들을 Cloudflare 프로그램의 일환으로 맞이하게 되어 매우 영광입니다. 바로 OpenJS Foundation , OpenTofu , JuliaLang 과 같은 프로젝트 말입니다.

OpenJS Foundation

Node.js 는 2019년부터 Cloudflare의 OSS 프로그램에 함께해 왔으며, 최근 Cloduflare는 OpenJS Foundation 과의 파트너십을 통해 Fastify , jQuery , Electron , NativeScript 등의 재단에서 호스팅하는 기타 중요한 JavaScript 프로젝트에 기술 지원과 인프라 개선을 제공하고 있습니다.

Cloudflare를 사용하는 OpenJS Foundation 의 주목할 만한 예는 Node.js CDN Worker입니다. 현재 Node.js 웹 인프라 및 빌드 팀이 활발하게 개발 중이며, 이들의 웹 사이트에서 제공되는 모든 Node.js 릴리스 자산(바이너리, 문서 등)을 서비스하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Aaron Snell 은 이러한 릴리스 자산이 현재 Cloudflare가 이끄는 단일 정적 원본 파일 서버에서 제공되고 있다고 설명했습니다. 이 설정은 몇 년 전까지만 잘 작동했지만 새로운 릴리스에서 문제가 발생하기 시작했습니다. 새로운 릴리스에서는 캐시 제거가 발생했는데, 이는 릴리스 자산에 대한 모든 요청이 캐시 누락으로 인해 Cloudflare가 정적 파일 서버로 직접 이동하여 과부하가 발생했음을 의미합니다. Node.js는 밤마다 빌드를 릴리스하기 때문에 이 문제는 매일 발생하게 됩니다.

CDN Worker는 Cloudflare Workers와 R2를 사용하여 릴리스 자산 요청을 처리함으로써 정적 파일 서버의 모든 부하를 제거하고, Node.js 다운로드 및 문서의 가용성을 개선하며, 궁극적으로는 장기적으로 더 지속 가능한 프로세스를 만드는 방식으로 이 문제를 해결할 계획입니다.

OpenTofu

OpenTofu 는 독점 코드형 인프라 플랫폼에 대한 무료 개방형 대안을 구축하는 데 집중해 왔습니다. 주요 과제 중 하나는 비용을 낮게 유지하면서도 레지스트리의 안정성과 확장성을 보장하는 것이었습니다. Cloudflare의 R2 스토리지 및 캐싱 서비스는 OpenTofu 가 대규모로 정적 파일을 제공할 수 있으면서 대역폭이나 성능 병목 현상을 걱정하지 않도록 해주는 완벽한 해결책이었습니다.

OpenTofu 팀은 레지스트리를 운영하는 데 있어 대역폭뿐만 아니라 인적 비용 측면에서도 가능한 한 비용을 낮추는 것이 매우 중요하다고 언급했습니다. 그러나 수천 명의 개발자가 레지스트리가 다운되어 인프라를 업데이트하지 못하는 상황을 방지하기 위해서는 레지스트리의 가동 시간을 100%에 가깝게 보장하는 것이 중요했습니다.

Go로 작성된 레지스트리 코드베이스는 OpenTofu 레지스트리 API에서 가능한 모든 응답을 미리 생성하고 정적 파일을 R2 버킷에 업로드합니다. OpenTofu는 R2를 사용함으로써 서버나 확장성 문제에 대해 걱정할 필요 없이 사실상 무료로 레지스트리를 운영할 수 있었습니다.

JuliaLang

JuliaLang 은 최근 Cloudflare의 OSS 스폰서십 프로그램에 합류했으며, Cloudflare는 이 기업의 생태계가 원활하게 운영될 수 있도록 핵심 인프라를 지원하게 되어 매우 기쁩니다. 이 지원의 핵심은 JuliaLang 이 Cloudflare의 서비스를 사용하여 패키지를 사용자들에게 원활하게 전달할 수 있도록 하는 것입니다.

Elliot Saba 에 따르면, JuliaLang은 Amazon Lightsail을 사용하여 비용 효율적인 글로벌 CDN으로 패키지를 사용자들에게 제공해 왔습니다 그러나 사용자 기반이 확장되면서 대역폭 한계를 초과하는 경우가 발생했고, 트래픽 급증으로 인해 부하 분산 장치 VM이 과부하되어 클라우드 비용이 상승하고 성능 저하를 경험하기도 했습니다. 이제 JuliaLang은 Cloudflare R2 를 사용하고 있으며, R2 개체 스토리지의 속도와 안정성은 자체 데이터센터 내 솔루션보다 더 뛰어난 성능을 발휘하고 있습니다. 또한 대역폭 요금이 없기 때문에 JuliaLang은 이제 과거 비용의 10분의 1도 안 되는 비용으로 더 빠르고 안정적인 서비스를 누릴 수 있습니다.

Cloudflare가 무엇을 도와드릴까요?

귀사의 프로젝트가 Cloudflare 기준에 부합하며, 비용을 절감하고 예상치 못한 비용을 없애고 싶으시다면 지원해 주시기를 바랍니다! Cloudflare는 다음 세대의 오픈 소스 프로젝트가 인터넷에 중요한 영향을 미칠 수 있도록 지원하고 싶습니다.