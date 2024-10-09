콘텐츠 독립기념일: 보상 없이는 AI 크롤링도 없다!

2025-07-01

콘텐츠 독립기념일입니다. Cloudflare는 세계 주요 퍼블리셔 및 AI 회사의 대다수와 함께, 크리에이터에게 콘텐츠에 대한 대가를 지불하지 않는 AI 크롤러를 차단하는 기본 설정을 변경하고 있습니다. ...