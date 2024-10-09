콘텐츠 독립기념일: 보상 없이는 AI 크롤링도 없다!
2025-07-01
콘텐츠 독립기념일입니다. Cloudflare는 세계 주요 퍼블리셔 및 AI 회사의 대다수와 함께, 크리에이터에게 콘텐츠에 대한 대가를 지불하지 않는 AI 크롤러를 차단하는 기본 설정을 변경하고 있습니다....계속 읽기 »
2025-07-01
콘텐츠 독립기념일입니다. Cloudflare는 세계 주요 퍼블리셔 및 AI 회사의 대다수와 함께, 크리에이터에게 콘텐츠에 대한 대가를 지불하지 않는 AI 크롤러를 차단하는 기본 설정을 변경하고 있습니다....계속 읽기 »
2024-09-27
올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...
2024-09-23
이제 Cloudflare 고객은 요금제와 관계없이 AI 모델이 사이트 콘텐츠에 접근하는 방식을 감사하고 제어할 수 있습니다. ...
2024-07-03
Cloudflare는 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 인터넷을 안전하게 보호하기 위해 모든 AI 봇을 차단하는 새로운 '이지 버튼'을 출시했습니다. 무료 등급 고객을 포함한 모든 고객이 이용할 수 있습니다...