William Woodhead

Speed Brain 소개: 웹 페이지 로딩 속도 45% 향상
2024-09-25
최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....
2024-09-25
최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....
2023-09-25
Cloudflare Fonts 소개. 소스에서 직접 글꼴을 로딩하여 Google Fonts를 사용하는 웹 사이트의 개인정보 보호 및 성능을 개선합니다. 사용자 개인정보 보호를 강화하고 사이트 성능을 개선하며 프로세스를 간소화합니다. 코드를 변경할 필요가 없습니다. 대시보드에서 Cloudflare Fonts를 활성화하기만 하면 됩니다...