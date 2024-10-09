Cloudflare의 속도 테스트는 실제로 어떻게 작동할까요?
2025-10-27
이 블로그 게시물에서는 인터넷 품질 측정에 대해 Cloudflare가 생각하는 방식, 자체 Cloudflare 속도 테스트가 작동하는 방식, 모두가 더 나은 인터넷을 구축하는 데 도움이 되는 인터넷 측정 도구를 제공하기 위한 향후 계획에 대해 설명합니다....계속 읽기 »
2025-10-27
이 블로그 게시물에서는 인터넷 품질 측정에 대해 Cloudflare가 생각하는 방식, 자체 Cloudflare 속도 테스트가 작동하는 방식, 모두가 더 나은 인터넷을 구축하는 데 도움이 되는 인터넷 측정 도구를 제공하기 위한 향후 계획에 대해 설명합니다....계속 읽기 »
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....
2025-09-26
Cloudflare는 각 네트워크의 특성을 학습하고 혼잡 제어 시스템을 조정함으로써 방대한 트래픽을 활용해 이전보다 더 빠르게 응답을 전송합니다. ...
2024-09-30
2024년 창립기념일 주간 동안 발표된 주요 소식들을 다시 살펴보세요....
2023-09-25
Cloudflare Fonts 소개. 소스에서 직접 글꼴을 로딩하여 Google Fonts를 사용하는 웹 사이트의 개인정보 보호 및 성능을 개선합니다. 사용자 개인정보 보호를 강화하고 사이트 성능을 개선하며 프로세스를 간소화합니다. 코드를 변경할 필요가 없습니다. 대시보드에서 Cloudflare Fonts를 활성화하기만 하면 됩니다...
2023년 6월 21일
Cloudflare는 모든 중 공급자 가장 많은 테스트 시나리오의 42%에서 가장 빠른 보안 웹 게이트웨이입니다. Cloudflare는 ZTNA의 경우 Zscaler보다 46%, Netskope보다 56%, Palo Alto보다 10% 더 빠르며, RBI 시나리오의 경우 Zscaler보다 64% 더 빠릅니다...
2023년 6월 20일
오늘 새롭게 개선된 속도 탭인 Cloudflare Observatory를 공개하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare 고객은 성능 모니터링을 간소화하고 개선된 제품 추천을 제공하는 강력한 도구 모음에 액세스할 수 있습니다...
2023년 4월 18일
인터넷 연결의 속도는 활발히 사용되지 않는 대역폭을 추가하는 것보다 실제 세계의 지연을 줄이는 일이 더 중요합니다...
2023년 1월 09일
Zero Trust 환경 제공 측면에서 Cloudflare는 Zscaler보다 38~55% 더 빠릅니다. 그 이유와 이 사실을 밝혀낸 방법을 살펴보죠...