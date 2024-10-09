이 블로그 게시물에서는 인터넷 품질 측정에 대해 Cloudflare가 생각하는 방식, 자체 Cloudflare 속도 테스트가 작동하는 방식, 모두가 더 나은 인터넷을 구축하는 데 도움이 되는 인터넷 측정 도구를 제공하기 위한 향후 계획에 대해 설명합니다. ...

Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지. ...

Cloudflare는 각 네트워크의 특성을 학습하고 혼잡 제어 시스템을 조정함으로써 방대한 트래픽을 활용해 이전보다 더 빠르게 응답을 전송합니다. ...

Cloudflare Fonts 소개. 소스에서 직접 글꼴을 로딩하여 Google Fonts를 사용하는 웹 사이트의 개인정보 보호 및 성능을 개선합니다. 사용자 개인정보 보호를 강화하고 사이트 성능을 개선하며 프로세스를 간소화합니다. 코드를 변경할 필요가 없습니다. 대시보드에서 Cloudflare Fonts를 활성화하기만 하면 됩니다 ...