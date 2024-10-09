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Cloudflare 블로그

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Workers AI

모두를 위한 안전한 사설 네트워킹: 사용자, 노드, 에이전트, Workers — Cloudflare Mesh 소개

2026-04-14

Agents Week개발자개발자 플랫폼Workers AICloudflare WorkersAIZero TrustCloudflare OneSASE

Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...

Agents Week에 오신 것을 환영합니다

2026-04-12

Agents Week에이전트Cloudflare WorkersWorkers AIAI개발자 플랫폼개발자서버리스

Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다. 이번 주 Cloudflare는 다가올 미래에 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다. ...

더 많은 게시물

2024년 5월 22일

AI Gateway는 누구나 이용 가능함: 생성형 AI 워크로드를 관리하고 확장하기 위한 통합 인터페이스

AI Gateway는 AI 앱의 속도, 안정성, 관찰 가능성을 제공하는 AI 운영 플랫폼입니다. 단 한 줄의 코드만으로 레이트 리미팅, 맞춤 캐싱, 실시간 로그, 여러 공급자에 대한 집계 분석 등 강력한 기능을 사용할 수 있습니다...

개발자 플랫폼
개발자
오픈 소스
Workers AI
클라우드 연결성

2024년 4월 02일

Workers AI 레벨 업: 정식 출시 및 더 많은 새로운 기능 제공

오늘 Cloudflare의 추론 플랫폼인 Workers AI가 GA가 되고, LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델과 HuggingFace 원클릭 배포를 지원하는 등의 발표를 하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare Workers가 파이썬 프로그래밍 언어 등을 지원합니다...

Developer Week
개발자
Workers AI
일반 가용성
개발자 플랫폼

2024년 4월 02일

Workers AI에서 LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델 실행하기

Workers AI는 이제 LoRA를 사용하여 미세 조정된(fine-tuned) 모델을 지원합니다. 하지만 LoRA란 무엇이며 작동 원리는 무엇일까요? 이 글에서는 미세 조정, LoRA 및 일부 수학적 개념에 대해 자세히 살펴보고 모든 작동 원리에 대한 세부 사항을 공유해 드리겠습니다...

개발자
Developer Week
Workers AI
AI
Cloudflare Workers

2024년 3월 14일

Cloudflare AI 제품의 토큰 길이 부채널 공격 완화

Workers AI 및 AI Gateway 팀은 최근 공개 버그 바운티 프로그램을 통해 제출된 보고와 관련하여 Ben Gurion 대학교의 보안 연구진과 긴밀하게 협력했습니다. 이 과정을 통해 Cloudflare는 모든 LLM 공급자에게 영향을 미치는 취약점을 발견하고 완벽하게 패치를 적용했습니다. 그 이야기는 다음과 같습니다...

Bug Bounty (KO)
LLM
Vulnerabilities
개발자 플랫폼
Workers AI

2024년 2월 28일

새로운 LLM, 이미지 생성 모델 등 17개의 새로운 Workers AI 모델로 새로운 사용 사례 발굴

2024년 2월 6일, Cloudflare에서는 텍스트 생성, 분류, 코드 생성 사용 사례 카탈로그에 8개의 새로운 모델을 추가하여 발표했습니다. 오늘 Workers AI로 새로운 유형의 작업과 사용 사례를 지원하는 데 중점을 둔 17(!)개의 모델을 다시 추가했습니다...

Workers AI
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