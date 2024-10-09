에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-15
Agent Lee는 대시보드 내 에이전트로, Cloudflare의 인터페이스를 수동 탭 전환에서 단일 프롬프트로 전환합니다. 샌드박스를 적용한 TypeScript를 사용하여 스택의 문제를 해결하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. ...
2026-04-14
Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...
2026-04-12
Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다. 이번 주 Cloudflare는 다가올 미래에 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다. ...
2026-02-24
한 엔지니어는 AI를 사용하여 일주일 만에 Vite에서 Next.js를 재구축했습니다. vinext는 최대 4배 더 빠르게 빌드하고, 57% 더 작은 번들을 생산하며, 단일 명령으로 Cloudflare Workers에 배포합니다....
2026년 2월 20일
Cloudflare API에는 2,500개 이상의 엔드포인트가 있습니다. 각 도구와 도구를 MCP 도구로 노출하면 2백만 개 이상의 토큰이 소비됩니다. 코드 모드를 통해 우리는 이 모든 것을 두 개의 도구와 약 1,000개의 컨텍스트 토큰으로 압축했습니다....
2026년 1월 16일
Astro 웹 프레임워크를 개발한 Astro Technology Company의 팀이 Cloudflare에 합류합니다. 우리는 Astro를 콘텐츠 기반 웹 사이트를 위한 최고의 프레임워크로 현재와 미래에 만들기 위해 노력하고 있습니다....
2025년 12월 01일
오늘, Replicate가 공식적으로 Cloudflare의 일부가 되었음을 발표하게 되어 기쁩니다. 우리의 여정과 이러한 결정을 한 이유를 간략하게 소개하고자 합니다. ...
2025년 3월 20일
Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다....
2025년 2월 04일
오늘, 이 그래프를 통합하고 추가 메트릭으로 구축하는 새로운 전용 'AI Insights' 페이지를 Cloudflare Radar에서 공개합니다....
2024년 9월 30일
2024년 창립기념일 주간 동안 발표된 주요 소식들을 다시 살펴보세요....
2024년 6월 20일
이제 사용자는 클릭 한 번으로 Stream의 최신 온디맨드 비디오와 라이브 스트림 녹화를 위한 AI 생성 캡션을 사용하여 동영상 캡션을 쉽게 생성할 수 있습니다...
2024년 5월 22일
AI Gateway는 AI 앱의 속도, 안정성, 관찰 가능성을 제공하는 AI 운영 플랫폼입니다. 단 한 줄의 코드만으로 레이트 리미팅, 맞춤 캐싱, 실시간 로그, 여러 공급자에 대한 집계 분석 등 강력한 기능을 사용할 수 있습니다...
2024년 4월 02일
오늘 Cloudflare의 추론 플랫폼인 Workers AI가 GA가 되고, LoRA를 사용하여 세밀하게 조정된 모델과 HuggingFace 원클릭 배포를 지원하는 등의 발표를 하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare Workers가 파이썬 프로그래밍 언어 등을 지원합니다...
2024년 4월 02일
Workers AI는 이제 LoRA를 사용하여 미세 조정된(fine-tuned) 모델을 지원합니다. 하지만 LoRA란 무엇이며 작동 원리는 무엇일까요? 이 글에서는 미세 조정, LoRA 및 일부 수학적 개념에 대해 자세히 살펴보고 모든 작동 원리에 대한 세부 사항을 공유해 드리겠습니다...
2024년 3월 14일
Workers AI 및 AI Gateway 팀은 최근 공개 버그 바운티 프로그램을 통해 제출된 보고와 관련하여 Ben Gurion 대학교의 보안 연구진과 긴밀하게 협력했습니다. 이 과정을 통해 Cloudflare는 모든 LLM 공급자에게 영향을 미치는 취약점을 발견하고 완벽하게 패치를 적용했습니다. 그 이야기는 다음과 같습니다...
2024년 3월 04일
보안 분석을 위한 AI 비서를 소개합니다. 이제 웹 보안에 대한 강력한 인사이트를 이전보다 훨씬 더 쉽게 얻을 수 있습니다. 새로운 통합 자연어 쿼리 인터페이스를 사용하여 보안 분석을 살펴보세요...
2024년 2월 28일
2024년 2월 6일, Cloudflare에서는 텍스트 생성, 분류, 코드 생성 사용 사례 카탈로그에 8개의 새로운 모델을 추가하여 발표했습니다. 오늘 Workers AI로 새로운 유형의 작업과 사용 사례를 지원하는 데 중점을 둔 17(!)개의 모델을 다시 추가했습니다...
2024년 2월 06일
이제 Workers AI가 8개의 새로운 모델 및 개선된 모델 성능으로 더 대형화되고 더 좋아졌습니다...
2023년 11월 23일
이제 Cloudflare의 글로벌 네트워크에 걸쳐 100여 개의 도시에서 실행되는 Workers AI의 일부로 Stable Diffusion과 Code Llama를 사용할 수 있게 되었음을 알려드리게 되어 기쁩니다...