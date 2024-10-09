Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...

Agent Lee는 대시보드 내 에이전트로, Cloudflare의 인터페이스를 수동 탭 전환에서 단일 프롬프트로 전환합니다. 샌드박스를 적용한 TypeScript를 사용하여 스택의 문제를 해결하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. ...

Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...

Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다. 이번 주 Cloudflare는 다가올 미래에 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다. ...

한 엔지니어는 AI를 사용하여 일주일 만에 Vite에서 Next.js를 재구축했습니다. vinext는 최대 4배 더 빠르게 빌드하고, 57% 더 작은 번들을 생산하며, 단일 명령으로 Cloudflare Workers에 배포합니다. ...