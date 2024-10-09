Rust 덕분에 더 빠르고 안전해진 Cloudflare
2025-09-26
Cloudflare의 기존 코어 시스템을 새로운 모듈식 Rust 기반 프록시로 교체하여 NGINX를 대체했습니다. ...계속 읽기 »
2025-09-26
Cloudflare의 기존 코어 시스템을 새로운 모듈식 Rust 기반 프록시로 교체하여 NGINX를 대체했습니다. ...계속 읽기 »
2024-04-12
Let's Encrypt의 교차 서명 체인이 9월에 만료됩니다. 이 사항은 신뢰 저장소가 오래된 레거시 장치(Android 7.1.1 이전 버전)에 적용됩니다. 이번 변경으로 고객들이 영향을 받지 않도록, Cloudflare에서는 갱신 시 Let's Encrypt 인증서를 다른 CA를 이용하도록 전환할 예정입니다...
2022-06-24
이 블로그에서는 조직에서 현재 가상 데스크톱 인프라(VDI)로 보호되고 있는 내부 웹 애플리케이션 사용 사례에서 벗어나는 데 원격 브라우저 격리가 어떻게 도움을 주는지, Cloudflare에서 바라보는 관점을 제시합니다...
2020-10-12
오늘 기업 보안과 네트워킹이라는 어려운 과제를 해결하려는 Cloudflare의 비전, Cloudflare One™을 소개하게 되어 기쁩니다. Cloudflare에서 네트워크를 실행하고 보안 상태를 유지하세요...
2020-05-06
Cloudflare 봇 매니지먼트 플랫폼을 구축하는 것은 멋진 경험이었습니다. 분산형 시스템, 웹 개발, 머신 러닝, 보안 및 연구(그리고 그 사이의 모든 분야)를 한데 결합하는 동시에 강력한 동기로 무섭게 적응하는 공격자들과 맞서는 일이기 때문입니다....
2018년 2월 20일
Cloudflare에서는 Go를 좋아합니다. Go는 많은 내부 소프트웨어 프로젝트와 거대한 파이프라인 시스템의 일부로도 사용되고 있습니다. 하지만 Go를 한단계 더 끌어 올려서 우리가 선호하는 운영체제인 리눅스의 스크립트 언어로 사용할 수 있을까요?...