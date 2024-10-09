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Cloudflare의 고객이 Let's Encrypt 인증서 체인 변경으로 영향을 받지 않도록 하는 방법

2024-04-12

보안애플리케이션 서비스TLSSSLCertificate Authority (KO)자세히 보기

Let's Encrypt의 교차 서명 체인이 9월에 만료됩니다. 이 사항은 신뢰 저장소가 오래된 레거시 장치(Android 7.1.1 이전 버전)에 적용됩니다. 이번 변경으로 고객들이 영향을 받지 않도록, Cloudflare에서는 갱신 시 Let's Encrypt 인증서를 다른 CA를 이용하도록 전환할 예정입니다...

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