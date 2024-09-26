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오늘, Cloudflare의 개발자 플랫폼 에서 사용할 수 있는 최대 $250,000의 크레딧을 스타트업에 제공하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 새로운 크레딧 시스템은 사용량과 관련 비용을 명확하게 파악할 수 있으며, $250,000 크레딧이 모두 소진되거나 1년이 지난 후(둘 중 먼저 도래하는 시점 기준)에 예측 가능한 계획을 세우는 데 도움이 될 수 있습니다.

자격 기준을 확인하고 스타트업 프로그램에 지원하려면 여기 를 클릭하세요.

크레딧을 어디에 사용할 수 있나요?

크레딧은 모든 개발자 플랫폼 제품뿐만 아니라 Argo 및 Cache Reserve 에도 적용할 수 있습니다. 또한 참가자에게는 최대 3개의 Enterprise급 도메인 이 제공되며, 여기에는 CDN, DDoS, DNS, WAF, Zero Trust 등 참가자가 웹 사이트에 사용할 수 있는 다양한 보안 및 성능 제품 이 포함됩니다.

크레딧은 아래 표에 나열된 제품을 포함하여 Cloudflare 개발자 플랫폼 제품에 사용할 수 있습니다.

주: Cloudflare 스타트업 프로그램의 크레딧은 Cloudflare 제품에만 적용되며, 이 표에는 시중의 유사한 제품을 설명하는 참고자료입니다.

Cloudflare를 통한 속도 및 성능

Cloduflare는 창업자들이 사업을 시작할 때 가능한 한 많은 지원이 필요하다는 사실을 잘 알고 있습니다. 개발자 플랫폼 외에도, 귀사는 스타트업 프로그램을 통해 속도와 성능 제품을 사용할 수 있습니다. 고객을 웹 사이트 또는 애플리케이션에서 밀리초 단위로 원하는 곳에 도달하게 하는 것은 판매 성사 여부를 좌우하는 중요한 요소입니다. 여기 에서 속도를 테스트하고, 여기 에서 Images , Argo , Early Hints 와 같은 솔루션으로 속도와 성능을 최적화하는 방법을 배울 수 있습니다.

Cloudflare의 보안

잠깐, 아직 끝이 아닙니다. 개발자 플랫폼 제품과 속도 도구 외에도 스타트업 프로그램을 통해 Cloudflare의 수많은 보안 기능을 활용할 수 있습니다. 이러한 기능에는 웹 애플리케이션 방화벽 ( WAF ), DDoS 알림 , 번들 보호 요금제 등이 포함됩니다. 스타트업 프로그램은 Zero Trust 솔루션도 제공합니다. 다른 사람들이 기술과 도구를 보호 하기 위해 Cloudflare Zero Trust를 사용하는 방법을 알아보세요.

더 많은 영감이 필요하다면, 다른 스타트업들이 구축하고 있는 것을 강조하는 Cloudflare로 구축 사이트 를 확인해 보세요.

크레딧은 누가 사용할 수 있나요?

자격 기준은 여기 에서 확인할 수 있으며, 다음과 같습니다.

소프트웨어 기반 제품 또는 서비스를 구축 중인 회사

최근 5년 이내(2019-2024)에 설립한 회사

$50,000~$5,000,000의 자금을 확보한 회사 자금 조달 규모가 아직 $50,000에 미치지 못하는 스타트업의 경우, 더 적은 금액의 크레딧을 받을 다른 기회가 있을 수 있습니다. $50,000 이상의 자금을 모금하지 않았지만 Cloudflare 스타트업 프로그램에 관심이 있다면 프로모션 코드 “BOOTSTRAPPED”를 사용하여 신청하세요

LinkedIn 프로필, 유효한 웹 사이트, 이메일 주소를 보유한 회사

신청 시 추가 크레딧 부여: 승인된 액셀러레이터 프로그램에 소속되어 있는 경우

무엇을 구축하시겠어요?

Cloudflare는 여러분이 구축하게 될 것을 매우 기대하고 있습니다. 현재 진행 중인 작업을 공유 해 주시면, 적절한 방식으로 지원해 드리겠습니다. Cloudflare의 개발자 플랫폼을 활발히 활용하고 있으시다면, 구축 중인 내용에 대해 더 더 자세히 듣고 싶을 뿐만 아니라 그 내용을 Cloudflare로 구축 사이트 에 소개하고 싶습니다.

추가 지원이나 리소스, 자금 지원이 필요한 스타트업이신가요? Cloudflare Workers Launchpad 프로그램 에 신청하세요! 이 프로그램은 몇 달 동안 진행되며, 스타트업 프로그램 외에도 실습형 부트캠프 세션, 솔루션 아키텍트와의 면담, VC와의 만남, 데모 데이에서 발표할 기회도 얻으실 수 있습니다.

Cloudflare가 창업자와 스타트업을 지원하는 이유는 무엇인가요?

창업자와 개발자는 초기 단계에서 기술을 테스트하고 구축하는 데 드는 막대한 비용에 대해 걱정할 필요 없이 이미 많은 도전 과제를 겪고 있습니다. 여러분에게는 무한한 기회가 있으며, 한계 없이 자유롭게 구축하고 창조할 수 있는 힘을 가져야 합니다. 혁신을 지원하는 인프라와 기술이 아니라 혁신에 자금을 투자하세요.

스타트업 프로그램은 전직 창업자들로 구성된 팀이기 때문에 이러한 창업자의 경험을 깊이 이해하고 있습니다. Cloudflare는 이와 같은 프로그램을 통해 창업자들이 차세대 혁신을 만들어낼 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 최대 $250,000의 크레딧을 제공함으로써 사람들은 장애물을 줄이고 비용을 절감하며 며칠이 아닌 몇 시간 만에 애플리케이션을 가동할 수 있는 개발자 경험을 통해 Cloudflare가 제공하는 것보다 더 많은 것을 활용할 수 있게 될 것입니다.

Cloudflare는 전 세계의 창업자를 지원하는 것을 목표로 합니다.

대담하게 계속 구축해 보세요! @CloudflareDev 를 팔로우하고 개발자 Discord 서버에 가입하세요.