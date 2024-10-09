프로덕션 안전을 위한 새로운 도구 — 점진적 배포, 소스 지도, 레이트 리미팅, 새로운 SDK

2024-04-04

프로덕션 준비 상태는 귀사가 구축하는 서비스의 규모와 안정성 그 이상을 상징합니다. 오늘 Cloudflare는 점진적 배포, Tail Workers의 소스 매핑 스택 추적, 신규 레이트 리미팅 API, 신규 API SDK, Durable Objects에 대한 업데이트 등 5가지 개선 사항 소식을 발표합니다. 각 업데이트는 중요 업무용 프로덕션 서비스를 고려하여 설계되었습니다 ...