에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-15
Agent Lee는 대시보드 내 에이전트로, Cloudflare의 인터페이스를 수동 탭 전환에서 단일 프롬프트로 전환합니다. 샌드박스를 적용한 TypeScript를 사용하여 스택의 문제를 해결하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. ...
2024-04-04
프로덕션 준비 상태는 귀사가 구축하는 서비스의 규모와 안정성 그 이상을 상징합니다. 오늘 Cloudflare는 점진적 배포, Tail Workers의 소스 매핑 스택 추적, 신규 레이트 리미팅 API, 신규 API SDK, Durable Objects에 대한 업데이트 등 5가지 개선 사항 소식을 발표합니다. 각 업데이트는 중요 업무용 프로덕션 서비스를 고려하여 설계되었습니다...