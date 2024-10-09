인터넷에서 가장 많이 보이는 UI는? Turnstile 및 인증 질문 Pages 재설계하기
2026-02-27
Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....계속 읽기 »
2026-02-27
Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다....계속 읽기 »
2025-10-30
IP 기반 ID를 넘어 발전하기 위해 Web 봇 Auth를 위한 오픈 레지스트리 형식을 제안합니다. 이를 통해 모든 출처에서 봇용 암호화 키를 발견하고 검증할 수 있으므로 분산화되고 더 신뢰할 수 있는 생태계가 조성됩니다....
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....
2025-07-01
이제 Cloudflare Radar에는 특정 AI 모델이 사이트를 크롤링하는 빈도에 비례하여 해당 사이트로 트래픽을 전송하는 빈도가 표시됩니다. 이는 사이트 소유자가 허용하거나 차단할 AI 봇을 결정하는 데 도움이 됩니다. ...
2025-02-04
오늘, 이 그래프를 통합하고 추가 메트릭으로 구축하는 새로운 전용 'AI Insights' 페이지를 Cloudflare Radar에서 공개합니다....
2024년 9월 27일
올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...
2024년 7월 03일
Cloudflare는 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 인터넷을 안전하게 보호하기 위해 모든 AI 봇을 차단하는 새로운 '이지 버튼'을 출시했습니다. 무료 등급 고객을 포함한 모든 고객이 이용할 수 있습니다...
2023년 12월 18일
Cloudflare 고객은 "사전 허가"가 활성화된 새 Turnstile 위젯을 편집하거나 생성하여 이제 페이지의 HTML이 로드될 때 Turnstile을 사용하여 인증 질문을 발급받고 모든 유효한 응답에 대하여 유효한 Turnstile 토큰이 있는지 확인할 수 있습니다...
2023년 9월 29일
이제 Cloudflare에서 캡차를 제거했으므로, 인터넷 전반에 걸쳐 캡차의 종식을 앞당기려고 합니다. 이제 모든 사용자가 Turnstile의 '관리' 모드를 완전히 무료로 무제한 이용할 수 있게 되었음을 알려드리게 되어 기쁘게 생각합니다...
2023년 8월 21일
애플리케이션 보안 보고서의분기별 업데이트가 돌아왔습니다. Cloudflare의 글로벌 네트워크에서 볼 수 있는 새로운 공격 동향과 인사이트에 대해 알아보려면 계속 읽어보세요...
2022년 4월 01일
Cloudflare에서는 캡차 사용을 중단하기로 결정했습니다. 어떻게 중단을 결정하게 되었는지, 여러분이 어떻게 도움을 주실 수 있는지에 대해 이야기하기 전에 먼저 간단한 질문부터 시작하겠습니다. 도대체 왜 아직도 캡차가 사용되고 있을까요...
2020년 5월 06일
Cloudflare 봇 매니지먼트 플랫폼을 구축하는 것은 멋진 경험이었습니다. 분산형 시스템, 웹 개발, 머신 러닝, 보안 및 연구(그리고 그 사이의 모든 분야)를 한데 결합하는 동시에 강력한 동기로 무섭게 적응하는 공격자들과 맞서는 일이기 때문입니다....