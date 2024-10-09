Cloudflare는 매일 76억 건의 챌린지를 처리합니다. Cloudflare는 연구, AAA 접근성 표준, 통합 아키텍처를 사용하여 인터넷에서 가장 많이 보이는 사용자 인터페이스를 어떻게 재설계했는지 알아봅니다. ...

IP 기반 ID를 넘어 발전하기 위해 Web 봇 Auth를 위한 오픈 레지스트리 형식을 제안합니다. 이를 통해 모든 출처에서 봇용 암호화 키를 발견하고 검증할 수 있으므로 분산화되고 더 신뢰할 수 있는 생태계가 조성됩니다. ...

Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지. ...

이제 Cloudflare Radar에는 특정 AI 모델이 사이트를 크롤링하는 빈도에 비례하여 해당 사이트로 트래픽을 전송하는 빈도가 표시됩니다. 이는 사이트 소유자가 허용하거나 차단할 AI 봇을 결정하는 데 도움이 됩니다. ...

오늘, 이 그래프를 통합하고 추가 메트릭으로 구축하는 새로운 전용 'AI Insights' 페이지를 Cloudflare Radar에서 공개합니다. ...