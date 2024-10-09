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더 나은 인터넷 구축을 지원하기 위한 15년의 여정: 2025년 창립기념일 주간 돌아보기

2025-09-29

창립기념일 주간파트너개발자 플랫폼Workers Launchpad성능보안캐시속도개발자AI1.1.1.1응용 프로그램 보안애플리케이션 서비스CDN (KO)Cloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....

더 많은 게시물

2024년 9월 27일

WAF 규칙 빌더 어시스턴트, Cloudflare Radar AI 인사이트 및 업데이트된 AI 봇 보호 기능으로 이루어내는 AI Everywhere

올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...

창립기념일 주간
봇 관리
AI 봇
AI

2024년 7월 03일

AIndependence로 AI 독립 선언하기: 클릭 한 번으로 인공지능 봇, 스크래퍼, 크롤러 차단

Cloudflare는 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 인터넷을 안전하게 보호하기 위해 모든 AI 봇을 차단하는 새로운 '이지 버튼'을 출시했습니다. 무료 등급 고객을 포함한 모든 고객이 이용할 수 있습니다...

봇 관리
AI 봇
AI
Machine Learning

2023년 12월 18일

Turnstile을 Cloudflare WAF와 통합하여 가져오기 요청에 인증 질문하기

Cloudflare 고객은 "사전 허가"가 활성화된 새 Turnstile 위젯을 편집하거나 생성하여 이제 페이지의 HTML이 로드될 때 Turnstile을 사용하여 인증 질문을 발급받고 모든 유효한 응답에 대하여 유효한 Turnstile 토큰이 있는지 확인할 수 있습니다...

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Turnstile
제품 뉴스

2023년 9월 29일

캡차가 없는 Cloudflare, 모두에게 무료로 제공되는 Turnstile

이제 Cloudflare에서 캡차를 제거했으므로, 인터넷 전반에 걸쳐 캡차의 종식을 앞당기려고 합니다. 이제 모든 사용자가 Turnstile의 '관리' 모드를 완전히 무료로 무제한 이용할 수 있게 되었음을 알려드리게 되어 기쁘게 생각합니다...

창립기념일 주간
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속도 및 신뢰성