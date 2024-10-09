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Sam Rhea

Sam Rhea

Cloudflare, 2024년 Gartner® Magic Quadrant™ 보안 서비스 에지 부문에 선정

2024-04-18

Cloudflare OneZero TrustSecurity Service Edge (KO)SSE (KO)Gartner (KO)클라우드 연결성

Gartner는 Gartner® Magic Quadrant™ 보안 서비스 에지(SSE) 보고서에 다시금 Cloudflare를 선정했습니다. 이 보고서에서 인정한 단 10곳의 벤더에 Cloudflare가 속한다는 소식을 알리게 되어 기쁩니다. Cloudflare는 2년 연속으로 비전을 실행할 수 있는 능력과 그 완전성을 인정받았습니다...

2023년 1월 24일 Cloudflare 사고

2023-01-25

중단사후

2023년 1월 24일, 서비스 토큰을 관리하는 코드를 릴리스하는 도중 에러가 발생해 여러 Cloudflare 서비스가 121분 동안 이용 불가능한 상태가 되었습니다. 이 사고로 다양한 Cloudflare 제품의 성능이 저하되었습니다...

Cloudflare One: 일년 후

2021-12-06

CIO WeekCloudflare One

Cloudflare One은 기업이 최신 엔터프라이즈 네트워크를 구축하고, 효율적이고 안전하게 운영하며, 사내 하드웨어를 폐기할 수 있도록 돕습니다. 해당 제품군을 발표한 지 1년이 넘었으며, 우리는 어떻게 진행되고 있는지 확인하기를 원했습니다...