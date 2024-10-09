참조 트래픽의 감소 전조와 크롤링: AI가 콘텐츠 공급자에 미치는 영향 이해하기
2025-07-01
이제 Cloudflare Radar에는 특정 AI 모델이 사이트를 크롤링하는 빈도에 비례하여 해당 사이트로 트래픽을 전송하는 빈도가 표시됩니다. 이는 사이트 소유자가 허용하거나 차단할 AI 봇을 결정하는 데 도움이 됩니다. ...
2025-07-01
이제 Cloudflare Radar에는 특정 AI 모델이 사이트를 크롤링하는 빈도에 비례하여 해당 사이트로 트래픽을 전송하는 빈도가 표시됩니다. 이는 사이트 소유자가 허용하거나 차단할 AI 봇을 결정하는 데 도움이 됩니다. ...
2024-09-23
이제 Cloudflare 고객은 요금제와 관계없이 AI 모델이 사이트 콘텐츠에 접근하는 방식을 감사하고 제어할 수 있습니다. ...
2024-04-18
Gartner는 Gartner® Magic Quadrant™ 보안 서비스 에지(SSE) 보고서에 다시금 Cloudflare를 선정했습니다. 이 보고서에서 인정한 단 10곳의 벤더에 Cloudflare가 속한다는 소식을 알리게 되어 기쁩니다. Cloudflare는 2년 연속으로 비전을 실행할 수 있는 능력과 그 완전성을 인정받았습니다...
2023-01-25
2023년 1월 24일, 서비스 토큰을 관리하는 코드를 릴리스하는 도중 에러가 발생해 여러 Cloudflare 서비스가 121분 동안 이용 불가능한 상태가 되었습니다. 이 사고로 다양한 Cloudflare 제품의 성능이 저하되었습니다...
2023-01-10
현재 10,000여 개의 조직에서 자체의 사용자, 장치, 애플리케이션, 데이터를 연결하고 보호해주는 Cloudflare One을 신뢰하고 있습니다. CIO Week의 일환으로, 우리는 Cloudflare를 선택한 이유를 더 잘 이해할 수 있도록 규모가 큰 고객 중 일부 리더와 이야기를 나눴습니다...
2021-12-06
Cloudflare One은 기업이 최신 엔터프라이즈 네트워크를 구축하고, 효율적이고 안전하게 운영하며, 사내 하드웨어를 폐기할 수 있도록 돕습니다. 해당 제품군을 발표한 지 1년이 넘었으며, 우리는 어떻게 진행되고 있는지 확인하기를 원했습니다...
2021-04-15
오늘부터 귀사의 팀은 동일한 플랫폼을 사용하여 웹 애플리케이션에서 사용할 수 있는 수준과 같은 수준의 Zero Trust 제어를 통해 브라우저 내부에서 비 HTTP 리소스에 원활하게 연결할 수 있습니다...
2020-10-12
오늘 기업 보안과 네트워킹이라는 어려운 과제를 해결하려는 Cloudflare의 비전, Cloudflare One™을 소개하게 되어 기쁩니다. Cloudflare에서 네트워크를 실행하고 보안 상태를 유지하세요...
2020-01-07
인터넷을 이용하는 귀하의 경험은 시간이 지나면서 개선되어 왔습니다. 더 빠르고 안전하고 신뢰할 수 있게 되었습니다. 하지만 직장에서는 이와 달리 더 안 좋은 인터넷 환경을 이용해야 할 때가 있을 수도 있습니다. ...