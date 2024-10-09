CIO가 Cloudflare One를 선택하는 이유는 무엇일까요?

2023-01-10

현재 10,000여 개의 조직에서 자체의 사용자, 장치, 애플리케이션, 데이터를 연결하고 보호해주는 Cloudflare One을 신뢰하고 있습니다. CIO Week의 일환으로, 우리는 Cloudflare를 선택한 이유를 더 잘 이해할 수 있도록 규모가 큰 고객 중 일부 리더와 이야기를 나눴습니다 ...