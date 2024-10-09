무료로 시작하기|영업 부서 문의|

Cloudflare 블로그

구독해서 새 게시물에 대한 알림을 받으세요.

보안

MCP 채택 확대: 보다 간편하고 안전하며 경제적인 기업용 MCP 배포를 위한 Cloudflarer의 참조 아키텍처

2026-04-14

AI보안Cloudflare OneCloudflare Workers개발자개발자 플랫폼MCPCloudflare AccessCloudflare GatewayAgents Week

Cloudflare는 Access, AI Gateway, MCP 서버 포털을 사용하여 MCP를 관리하는 Cloudflare의 내부 전략을 공유합니다. 또한 토큰 비용을 절감하고 Cloudflare Gateway에서 섀도우 MCP를 감지하기 위한 새로운 규칙을 추천하기 위해 코드 모드를 출시합니다. ...

Access용 관리형 OAuth: 클릭 한 번으로 내부 애플리케이션을 에이전트 준비 상태로 설정

2026-04-14

Agents Week에이전트보안Zero TrustSASECloudflare AccessCloudflare OneAI개발자개발자 플랫폼

Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다....

이제 앱용 AI 보안을 누구나 이용할 수 있습니다

2026-03-11

제품 뉴스AIWAF보안응용 프로그램 보안애플리케이션 서비스

이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다....

더 많은 게시물

2026년 1월 16일

Astro가 Cloudflare에 합류합니다

Astro 웹 프레임워크를 개발한 Astro Technology Company의 팀이 Cloudflare에 합류합니다. 우리는 Astro를 콘텐츠 기반 웹 사이트를 위한 최고의 프레임워크로 현재와 미래에 만들기 위해 노력하고 있습니다....

    작성자: 