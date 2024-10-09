비인간 ID 보호: 자동화된 취소, OAuth, 범위 지정 권한
2026-04-14
Cloudflare가 스캔 가능한 API 토큰, 향상된 OAuth 가시성, 리소스 범위 권한 GA를 도입합니다. 이러한 도구는 개발자가 자격 증명 유출을 방지하는 동시에 진정한 최소 권한 아키텍처를 구현하는 데 도움이 됩니다. ...계속 읽기 »
2026-04-14
Cloudflare가 스캔 가능한 API 토큰, 향상된 OAuth 가시성, 리소스 범위 권한 GA를 도입합니다. 이러한 도구는 개발자가 자격 증명 유출을 방지하는 동시에 진정한 최소 권한 아키텍처를 구현하는 데 도움이 됩니다. ...계속 읽기 »
2026-04-14
Cloudflare는 Access, AI Gateway, MCP 서버 포털을 사용하여 MCP를 관리하는 Cloudflare의 내부 전략을 공유합니다. 또한 토큰 비용을 절감하고 Cloudflare Gateway에서 섀도우 MCP를 감지하기 위한 새로운 규칙을 추천하기 위해 코드 모드를 출시합니다. ...
2026-04-14
Cloudflare Access용 관리형 OAuth는 AI 에이전트가 내부 애플리케이션을 안전하게 탐색하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 RFC 9728을 채택하여 안전하지 않은 서비스 계정을 사용하지 않고도 사용자를 대신하여 인증할 수 있습니다....
2026-03-12
봇 차단으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 이제 Early Access에서 제공되는 Cloudflare의 새로운 사기 방지 기능을 통해 계정 남용이 시작되기 전에 차단할 수 있습니다....
2026-03-11
이제 모델이나 호스팅 공급자와 관계없이 AI 기반 애플리케이션을 검색하고 보호할 수 있는 보안 계층을 제공하는 Cloudflare AI Security for Apps가 정식 버전으로 제공됩니다. 또한 팀에서 섀도우 AI 배포를 찾고 보호할 수 있도록 모든 요금제에 AI 검색을 무료로 제공하고 있습니다....
2026년 3월 10일
이제 Log Explorer 고객은 멀티 벡터 공격을 식별하고 조사할 수 있습니다. Log Explorer는 14개의 Cloudflare 데이터 세트를 추가로 지원하므로 사용자가 네트워크를 360도 뷰에서 확인할 수 있습니다....
2026년 3월 09일
오늘 Cloudflare는 저희 오픈 소스 Pingora 서비스가 수신 프록시로 배포될 때 발생하는 요청 밀수 취약점과 Pingora 0.8.0에서 이를 수정한 방법을 공개합니다. ...
2026년 2월 05일
2025년, DDoS 공격 건수는 두 배 이상 증가했습니다. 대규모 볼류메트릭 공격이 700% 급증한 네트워크 계층이 특히 위협을 받고 있습니다....
2026년 1월 16일
Astro 웹 프레임워크를 개발한 Astro Technology Company의 팀이 Cloudflare에 합류합니다. 우리는 Astro를 콘텐츠 기반 웹 사이트를 위한 최고의 프레임워크로 현재와 미래에 만들기 위해 노력하고 있습니다....